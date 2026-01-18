Nadia Aboulhosn, a modelo plus size que está redefinindo a moda à sua maneira.

Nadia Aboulhosn, modelo plus size nascida em Orlando, Flórida, está redefinindo a moda inclusiva com seu estilo e ativismo pela positividade corporal. De ascendência libanesa-americana, ela tem mais de 700 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdo sobre moda, beleza e estilo de vida, inspirando milhares de mulheres a aceitarem todos os tipos de corpo.

Um começo autodidata na moda

Aos 22 anos, Nadia mudou-se para o Harlem, em Nova York, e lançou seu blog em 2010 para expressar sua paixão por moda, rejeitando padrões elitistas após ser recusada pelo FIT (Future Institute of Technology). Seu primeiro ensaio fotográfico para a revista Seventeen, em uma seção "plus size", marcou sua entrada no mundo da moda, seguido por uma vitória no concurso de modelos da American Apparel. Ela então modelou para publicações como Vogue Itália, Cosmopolitan e Marie Claire, e apareceu em campanhas para marcas como Addition Elle e Boohoo.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn)

Uma carreira como designer dedicado

Nadia se destaca no design com uma coleção cápsula de outono de 2015 (14 peças nos tamanhos 12 a 24, minimalista e com inspiração militar) apresentada na Semana de Moda de Nova York e vendida na Lord & Taylor. Ela lançou botas acima do joelho desenhadas para coxas mais grossas – um sucesso que esgotou duas vezes – e linhas para a Boohoo Plus, provando que a moda deve atender a todos os tipos de corpo. Ela também aparece em vídeos como "everyBODYisflawless" para promover a autoaceitação.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn)

Influência e impacto cultural

Pioneira do movimento de aceitação do próprio corpo, Nadia colabora com marcas como H&M, Pat McGrath e Lord & Taylor, e organiza conferências como a Create and Cultivate. Seu aplicativo pago oferece podcasts e conteúdo exclusivo, fortalecendo sua comunidade em torno da autoaceitação e do empreendedorismo feminino. Aos 37 anos, ela é uma voz importante em prol de uma indústria mais diversa, bem distante dos estereótipos de figuras "magras como modelos".

Em resumo, Nadia Aboulhosn personifica uma revolução na moda: acessível, inclusiva e autêntica, ela prova que o estilo transcende tamanho e idade. Sua trajetória de autodidata a ícone inspira mulheres a abraçarem seus corpos e ditarem tendências, impulsionando a indústria a evoluir rumo a uma maior inclusão.