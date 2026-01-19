Search here...

Criticada por seu físico, esta jogadora de rugby desconstrói os estereótipos sobre atletas femininas.

Positividade corporal
Léa Michel
@ilonamaher/Instagram

Ilona Maher, jogadora de rúgbi americana, criadora de conteúdo e verdadeiro exemplo de autoconfiança, não tem papas na língua. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 respondeu recentemente com humor e elegância às críticas sobre sua aparência física.

Uma resposta contundente a comentários sexistas.

Em suas redes sociais, Ilona Maher postou um vídeo dela mesma em um vestido cor ameixa no tapete vermelho da noite de indicados ao Globo de Ouro, com a legenda irônica: "Adoro quando as pessoas fazem comentários estúpidos, isso me dá conteúdo para as minhas redes sociais". Uma alfinetada certeira em seus detratores e uma demonstração deslumbrante de confiança.

Criticada após uma de suas fotos ter sido publicada nas redes sociais — onde um usuário afirmou que ela "parecia grávida" —, a atleta americana optou por transformar a zombaria em uma poderosa mensagem sobre aceitação do próprio corpo e autoestima. Longe de se deixar abalar, a jogadora de rúgbi afirmou que seu corpo é simplesmente o de uma mulher real, forte e musculoso, moldado por anos de treinamento. Ao defender essa visão, ela personifica uma verdade que muitos ainda preferem silenciar: sim, uma mulher pode ser musculosa, atlética, confiante e inspiradora ao mesmo tempo.

Redefinindo a feminilidade no esporte

Em sua conta, Ilona Maher dedica grande parte do seu conteúdo à positividade corporal e à celebração de corpos musculosos. Ela mostra que é possível ser atlética, musculosa e elegante ao mesmo tempo, e que a força física é uma vantagem, não uma contradição à feminilidade. Com sua franqueza e alegria contagiante, ela inspira milhares de jovens mulheres a amarem seus corpos incondicionalmente. Suas seguidoras a agradecem regularmente pelo impacto de suas mensagens, e algumas dizem que suas filhas "se sentem mais fortes e mais bonitas por causa dela".

Ao rejeitar padrões estéticos e celebrar sua identidade como uma mulher poderosa e livre, Ilona Maher se consolidou como uma figura fundamental no movimento de aceitação do próprio corpo. Dentro e fora das quadras, ela demonstra que a verdadeira vitória não se mede apenas por medalhas, mas também pela influência positiva na percepção dos corpos femininos no esporte.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
