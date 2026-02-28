Grávida, ela dança em saltos vertiginosos e desafia noções preconcebidas.

Empoleirada em saltos de vários centímetros de altura e vestida com uma roupa de tecido leve, a bailarina profissional Anais Viola (@dfy_anais) move-se graciosamente pela pista de dança, grávida de vários meses. Enquanto algumas gestantes precisam fazer um esforço sobre-humano para se abaixar, esta instrutora de dança de salto alto se move com uma facilidade desconcertante. Sua barriga de grávida é seu acessório mais belo, acompanhando-a com um toque de poesia em cada coreografia, mesmo nas mais enérgicas.

Celebrando a sua barriga de grávida de uma forma diferente.

Anais Viola (@dfy_anais) executa movimentos acrobáticos , deslizando pelo chão, rebolando como Shakira e fazendo um espacate com graça e sem esforço. E como se isso não fosse físico o suficiente, ela acompanha o ritmo da música com sapatos dignos do guarda-roupa de Lady Gaga. Essa dançarina profissional, que domina a linguagem corporal com perfeição, se contorce exibindo orgulhosamente sua barriga de grávida.

Anais Viola tem ritmo no sangue, mas não é só isso: ela também tem um bebê de alguns meses que balança dentro dela. Usando botas de cano alto que praticamente destacam seu pescoço, uma deslumbrante tiara de strass e shorts de crochê na cintura, esta coreógrafa faz de sua barriga um emblema, parte integrante do espetáculo. Através desta impactante performance artística, ela desafia, de forma lúdica, noções preconcebidas sobre a gravidez.

Desde tempos imemoriais, as mulheres grávidas são aconselhadas a ter extremo cuidado, a não se movimentarem muito e a protegerem o bebê como se fosse de porcelana. No momento em que se mexem um pouco, são acusadas de colocar em risco a saúde da criança, ou até mesmo de maltratá-la. Mas o fim da gravidez nem sempre é um período sombrio de convalescença. Anaïs, aliás, é a prova viva disso. Ela não consegue resistir ao fascínio do rádio. Quando o som preenche o estúdio, ele a domina quase espontaneamente e a transforma.

Outra imagem de gravidez

Geralmente, recomenda-se que as gestantes pratiquem atividades leves, como ioga, pilates ou hidroginástica. No entanto, é menos comum vê-las levantando as pernas acima da cabeça, fazendo piruetas ou recriando um videoclipe das Pussycat Dolls. Ainda assim, cada mulher vivencia a gravidez de forma diferente. Algumas se movem em ritmo lento e têm dificuldade para movimentar o corpo, enquanto outras seguem com suas atividades como se nada estivesse errado.

Anaïs, por sua vez, não exibe suas habilidades para gestantes dizendo : "Vejam o que eu sei fazer". Seu dia a dia é como um espetáculo constante e, grávida ou não, continua sendo sua profissão. Estudos inclusive corroboram sua afirmação. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas apresenta a dança como uma forma segura e benéfica de exercício durante a gravidez.

Embora alguns internautas conservadores condenem esse esporte e comparem esse balé moderno a um "striptease vulgar", a ciência o apoia. Ele fortalece o assoalho pélvico e melhora a posição do bebê no útero. O único risco para o bebê, ou seja, seu amiguinho de bolso? Tornar-se um dançarino talentoso.

Popularizando o uso de saltos altos, uma prática ainda malvista.

As bailarinas clássicas têm seu próprio código de vestimenta, e Anaïs não é exceção. Ela não usa sapatilhas de balé com fitas, mas sim botas de salto alto com cadarços. Nenhum collant adorna sua figura, mas sim roupas propositalmente leves. Porque em sua disciplina, como em outras, o corpo é o foco principal. Esta bailarina experiente é uma embaixadora dos saltos altos, um estilo de dança que exige altura e um certo grau de equilíbrio.

Muitas mulheres acorrem ao seu estúdio, ansiosas por recuperar a forma física e redescobrir a sua imagem. Acusada de ser "muito sugestiva" ou "muito vulgar", esta prática ainda é pouco compreendida pelo público em geral. No entanto, está longe de ser uma "atividade para iniciantes". Simplesmente caminhar o dia todo com saltos de dez centímetros já é um esporte em si, então executar acrobacias com esses sapatos enormes é uma demonstração de força. E com uma barriga que parece um balão, bem, isso é heroico.

Embora seu corpo já realize feitos extraordinários, a dançarina Anais Viola (@dfy_anais), com seu ritmo contagiante, revela o potencial infinito de uma mulher que carrega uma vida. Seu bebê, um parceiro invisível que, no entanto, ocupa seu lugar, é sua força motriz.