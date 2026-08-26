As pessoas frequentemente comentavam sobre suas covinhas; hoje, elas são sua marca registrada.

Seja no queixo ou nas laterais das bochechas, as covinhas contribuem para a singularidade do rosto. Consideradas preciosos encantos, elas aparecem em uma leve careta e emolduram lindamente um sorriso. Algumas pessoas têm covinhas discretas que surgem quando estão felizes, enquanto outras, como Evelyn, do perfil @dara_smiles1, têm covinhas em formato de meia-lua. A genética é a fonte de muitas obras de arte.

Covinhas esculpidas na pele de ébano

As covinhas, aquelas pequenas depressões que aparecem num leve sorriso e lembram um ponto final no rosto, não são algo inventado. São uma herança genética, uma característica inerente. Do ponto de vista puramente dermatológico, as covinhas são consideradas uma malformação dos músculos zigomáticos. No entanto, no imaginário estético, são vistas como uma vantagem, e não como uma anomalia. Enquanto as covinhas da celulite causam repulsa, essas pequenas depressões no céu da boca inspiram um fascínio inesgotável.

Miley Cyrus, Ariana Grande e Kate Middleton popularizaram, sem querer, essa característica da pele que nem sequer escolheram. Numa sociedade onde a aparência pode ser facilmente comprada, muitas mulheres tentam imitar essa característica natural através de um procedimento chamado "dimpleplastia". Enquanto algumas tentam desesperadamente imitar uma má-formação congênita, Evelyn, do perfil @dara_smiles1, exibe covinhas genuínas.

Longe de serem discretas ou se misturarem com suas maçãs do rosto, suas covinhas roubam a cena em seu rosto de ébano. Elas completam lindamente sua boca como um ponto de exclamação no final de uma frase. Sempre que seus lábios se esticam em expressão de emoção ou enquanto ela fala, suas covinhas se tornam mais pronunciadas e parecem ter sido desenhadas por um ilustrador de desenhos animados.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

Uma característica física que define o rosto.

Essa marca do destino poderia ter se tornado uma fonte de insegurança ou um presságio de inquietação. Evelyne poderia ter mantido a boca neutra para esconder suas covinhas ou ter feito exercícios faciais diários para "suavizá-las". Mas ela se tornou o símbolo de uma beleza única, uma fonte de orgulho pessoal, um elemento de sua identidade.

Ao vê-las aparecerem em cada sorriso, Evelyn finalmente parou de tentar escondê-las. Pelo contrário, ela as exibe com uma naturalidade admirável. As covinhas nunca são escondidas por trás de um filtro ou de uma pose cuidadosamente planejada. Elas até se tornam o ponto de partida para muitas postagens, como se seu rosto tivesse encontrado sua própria assinatura.

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Um detalhe que o diferencia do resto do mundo.

Essa característica única nos lembra que a beleza nem sempre se resume a traços perfeitamente simétricos ou rostos moldados pelas mesmas tendências. Um detalhe inesperado pode ser suficiente para dar personalidade a uma aparência e torná-la instantaneamente memorável. As covinhas de Evelyn não tentam competir com os padrões: elas não se importam nem um pouco.

E talvez seja isso que as torna tão atraentes. Numa era em que os filtros apagam imperfeições, em que as aplicações permitem remodelar o nariz ou acentuar as maçãs do rosto em segundos, as suas covinhas lembram-nos que um rosto não precisa de ser retocado para ter profundidade.

Por meio de seus vídeos, Evelyn transforma uma característica que talvez tentasse esconder em um verdadeiro emblema. Suas covinhas não são mais simplesmente duas cavidades que aparecem quando ela sorri: elas se tornaram parte de sua identidade, a parte que dá ao seu rosto aquele algo a mais, impossível de reproduzir.