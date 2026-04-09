Aos 61 anos, esta modelo posa e afirma seu corpo "real", longe dos filtros.

Positividade corporal
Fabienne Ba.
@paulinaporizkov / Instagram

A modelo e atriz tcheco-sueco-americana Paulina Porizkova tem se manifestado publicamente de forma consistente sobre imagem corporal e envelhecimento. Através de inúmeras postagens no Instagram, ela defende uma imagem livre de filtros e retoques, convidando a uma reflexão sobre os padrões de beleza.

Uma figura icônica da moda que celebra a passagem do tempo.

Paulina Porizkova se consolidou na década de 1980 como uma das figuras mais importantes da indústria da moda. Ela foi modelo para revistas internacionais e colaborou com diversas marcas renomadas. Hoje, utiliza regularmente as redes sociais para abordar questões relacionadas à idade, à imagem corporal e às expectativas impostas às mulheres no espaço público. Em diversas publicações, ela explica seu desejo de "mostrar uma imagem mais realista do envelhecimento, sem recorrer a retoques digitais".

Reivindicar uma imagem sem filtros

Paulina Porizkova compartilha regularmente fotos acompanhadas de mensagens sobre autoaceitação e imagem corporal com o passar dos anos. Em entrevista , ela explica que deseja mostrar uma representação mais autêntica da beleza, bem distante das imagens idealizadas que frequentemente encontramos nas redes sociais. Ela menciona especificamente a importância de separar a aparência física do valor pessoal, enfatizando que as mudanças associadas ao tempo são uma parte natural da vida. Segundo ela, imagens sem retoques contribuem para uma representação mais diversa dos corpos femininos.

Envelhecimento e visibilidade na indústria da moda

Diversas figuras da indústria da moda têm se manifestado recentemente sobre como a idade pode influenciar a visibilidade profissional. Paulina Porizkova destaca que as mulheres, por vezes, enfrentam expectativas específicas em relação à sua aparência, principalmente em áreas onde a imagem desempenha um papel significativo.

Em um artigo de opinião publicado pela Vogue, ela discute a necessidade de ampliar a representatividade para melhor refletir a diversidade de trajetórias profissionais. Essas declarações fazem parte de uma evolução mais ampla dentro da indústria, onde algumas marcas estão incorporando perfis mais diversos em suas campanhas.

Uma declaração que repercute nas redes sociais.

As publicações de Paulina Porizkova geram regularmente reações online, com muitos internautas expressando interesse em imagens que consideram mais realistas. A questão da autenticidade visual é tema de crescente debate, principalmente com a proliferação de ferramentas de retoque e filtros digitais. Para alguns observadores, essas discussões contribuem para fomentar a reflexão sobre como as imagens influenciam a percepção do corpo.

Alguns internautas apontam, no entanto, que, devido à sua experiência como ex-modelo, Paulina Porizkova se conforma parcialmente a padrões estéticos amplamente valorizados, o que pode levar a uma compreensão mais matizada de sua mensagem. Embora seus comentários permaneçam legítimos e contribuam para abrir o debate — toda mulher tem o direito de envelhecer e viver com seu corpo como bem entender —, alguns internautas acreditam que sua experiência se beneficia de um maior reconhecimento social do que a de mulheres que não se conformam às normas dominantes, particularmente mulheres mais velhas cujos corpos se desviam dos padrões estéticos tradicionais.

Em última análise, as discussões em torno da diversidade corporal e do envelhecimento estão ganhando cada vez mais destaque na mídia e na moda. A visibilidade de modelos de diferentes gerações está contribuindo para uma transformação gradual dos padrões estéticos. Paulina Porizkova está entre aqueles que incentivam uma representação mais ampla da beleza, exibindo imagens sem retoques.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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No Instagram, elas posam com suas barrigas sem filtro, e a mensagem é emocionante.

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