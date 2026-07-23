"É normal ter mais curvas à medida que envelhecemos": ela incentiva as mulheres a mudarem sua perspectiva sobre seus corpos.

Crescer, envelhecer, ver o corpo mudar… e se tudo isso fosse simplesmente normal? Essa é a mensagem que a criadora de conteúdo Bethany Cook (@bethanycook_) quer transmitir em um vídeo que viralizou. Um lembrete bem-vindo em uma sociedade onde as mudanças físicas ainda são vistas com muita frequência como um "problema a ser resolvido".

O corpo não foi feito para permanecer estático.

No TikTok, a criadora de conteúdo Bethany Cook compartilhou um vídeo com uma mensagem tão simples quanto poderosa: é normal ter mais curvas à medida que envelhecemos. Em poucas palavras, ela desafia uma ideia profundamente enraizada: a de que o corpo adulto deve ser igual ao que tínhamos aos 18 anos.

Para muitas mulheres, ver sua silhueta mudar com o tempo vem acompanhado de culpa. No entanto, o corpo muda ao longo da vida. Hormônios, gravidez, estresse, hábitos de vida, tratamentos médicos ou simplesmente o passar dos anos podem influenciar o peso e a forma do corpo. E isso é perfeitamente normal.

"Você não se deixou levar."

Junto com o vídeo, Bethany Cook (@bethanycook_) compartilhou uma mensagem reconfortante com sua comunidade. Ela lembrou a todos que envelhecer também significa entrar em uma nova fase da vida e que isso pode ser naturalmente acompanhado por mudanças físicas. Por trás dessa afirmação, há um ponto crucial: ganhar peso não significa que você "se descuidou". Essa expressão, frequentemente usada para julgar mulheres, perpetua a ideia de que um corpo mais cheio é necessariamente resultado de falta de força de vontade. No entanto, a realidade é muito mais complexa.

Ter curvas ou ser gorda não é um fracasso.

A palavra "gordo" não é um insulto. É um adjetivo descritivo, assim como "alto", "baixo" ou "loiro". Ter curvas ou ser gordo, independentemente da idade, não é motivo de vergonha. Ao longo dos anos, algumas pessoas ganham peso. Outras perdem. Algumas mantêm a mesma forma física por toda a vida, enquanto outras veem seus corpos mudarem diversas vezes.

Todas essas trajetórias são válidas. A ideia não é dizer que "todo mundo engorda com a idade", mas sim lembrar às pessoas que isso pode acontecer... e que é perfeitamente normal. Seu valor não depende do número na balança nem do tamanho da sua roupa.

Uma mensagem que te faz sentir bem.

Como era de se esperar, a publicação de Bethany Cook (@bethanycook_) repercutiu bastante online. Muitas pessoas disseram se reconhecer em suas palavras, depois de anos comparando seus corpos adultos com os da adolescência. Esse tipo de discurso aborda uma necessidade real: a de ver representações mais honestas e compassivas dos corpos. Os padrões de beleza muitas vezes permanecem fixados em uma figura jovem, magra e supostamente imutável, enquanto o corpo humano está, por definição, em constante evolução.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Bethany Cook (@bethanycook_)

Em resumo, a principal mensagem é lembrar que ninguém é obrigado a permanecer o mesmo ao longo das décadas. A mensagem de Bethany Cook (@bethanycook_) nos encoraja a substituir o julgamento pela gentileza. Envelhecer é um privilégio, e as mudanças que acompanham essa fase da vida não devem ser vistas como um fracasso. Independentemente da sua idade, peso ou tipo físico, seu corpo merece respeito.