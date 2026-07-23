"É normal ter mais curvas à medida que envelhecemos": ela incentiva as mulheres a mudarem sua perspectiva sobre seus corpos.

Positividade corporal
Anaëlle Gayon
@_bethanycook / TikTok

Crescer, envelhecer, ver o corpo mudar… e se tudo isso fosse simplesmente normal? Essa é a mensagem que a criadora de conteúdo Bethany Cook (@bethanycook_) quer transmitir em um vídeo que viralizou. Um lembrete bem-vindo em uma sociedade onde as mudanças físicas ainda são vistas com muita frequência como um "problema a ser resolvido".

O corpo não foi feito para permanecer estático.

No TikTok, a criadora de conteúdo Bethany Cook compartilhou um vídeo com uma mensagem tão simples quanto poderosa: é normal ter mais curvas à medida que envelhecemos. Em poucas palavras, ela desafia uma ideia profundamente enraizada: a de que o corpo adulto deve ser igual ao que tínhamos aos 18 anos.

Para muitas mulheres, ver sua silhueta mudar com o tempo vem acompanhado de culpa. No entanto, o corpo muda ao longo da vida. Hormônios, gravidez, estresse, hábitos de vida, tratamentos médicos ou simplesmente o passar dos anos podem influenciar o peso e a forma do corpo. E isso é perfeitamente normal.

"Você não se deixou levar."

Junto com o vídeo, Bethany Cook (@bethanycook_) compartilhou uma mensagem reconfortante com sua comunidade. Ela lembrou a todos que envelhecer também significa entrar em uma nova fase da vida e que isso pode ser naturalmente acompanhado por mudanças físicas. Por trás dessa afirmação, há um ponto crucial: ganhar peso não significa que você "se descuidou". Essa expressão, frequentemente usada para julgar mulheres, perpetua a ideia de que um corpo mais cheio é necessariamente resultado de falta de força de vontade. No entanto, a realidade é muito mais complexa.

Ter curvas ou ser gorda não é um fracasso.

A palavra "gordo" não é um insulto. É um adjetivo descritivo, assim como "alto", "baixo" ou "loiro". Ter curvas ou ser gordo, independentemente da idade, não é motivo de vergonha. Ao longo dos anos, algumas pessoas ganham peso. Outras perdem. Algumas mantêm a mesma forma física por toda a vida, enquanto outras veem seus corpos mudarem diversas vezes.

Todas essas trajetórias são válidas. A ideia não é dizer que "todo mundo engorda com a idade", mas sim lembrar às pessoas que isso pode acontecer... e que é perfeitamente normal. Seu valor não depende do número na balança nem do tamanho da sua roupa.

Uma mensagem que te faz sentir bem.

Como era de se esperar, a publicação de Bethany Cook (@bethanycook_) repercutiu bastante online. Muitas pessoas disseram se reconhecer em suas palavras, depois de anos comparando seus corpos adultos com os da adolescência. Esse tipo de discurso aborda uma necessidade real: a de ver representações mais honestas e compassivas dos corpos. Os padrões de beleza muitas vezes permanecem fixados em uma figura jovem, magra e supostamente imutável, enquanto o corpo humano está, por definição, em constante evolução.

Em resumo, a principal mensagem é lembrar que ninguém é obrigado a permanecer o mesmo ao longo das décadas. A mensagem de Bethany Cook (@bethanycook_) nos encoraja a substituir o julgamento pela gentileza. Envelhecer é um privilégio, e as mudanças que acompanham essa fase da vida não devem ser vistas como um fracasso. Independentemente da sua idade, peso ou tipo físico, seu corpo merece respeito.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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