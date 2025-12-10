Por ter síndrome de Down e ser vereadora, ela espalha alegria em sua cidade.

Ativa na política de Arras desde 2020, Éléonore Laloux prova que "impossível" não é uma palavra francesa. Aos trinta e poucos anos, ela desmistifica sozinha todos os preconceitos em torno da síndrome de Down. Ela veste a faixa tricolor da França, mas também as cores da mudança. Com esse "cromossomo da alegria", ela traz uma lufada de ar fresco para a câmara municipal e trabalha pela inclusão, apoio mútuo e gentileza.

Uma jornada que inspira admiração.

A vida nem sempre foi gentil com Eleonore Laloux, mas desde o seu primeiro suspiro, a jovem vivaz demonstrou seu espírito guerreiro. Acometida por um problema cardíaco, seus primeiros meses de vida foram tudo menos tranquilos. Numa idade em que outros bebês balbuciam alegremente e fazem girafas gritarem, ela foi submetida a uma delicada cirurgia de coração aberto. Os médicos foram bastante alarmistas e previram uma vida curta para ela. Contudo, hoje, Eleonore é uma figura inspiradora, além de uma celebridade local.

Mesmo com apenas quatro anos de idade, seu rosto estampava outdoors por toda a cidade de Arras, ao lado de mensagens de Ano Novo. Parecia destinada a uma brilhante carreira política. Depois de frequentar escolas regulares até o ensino médio, conseguiu um emprego fixo no departamento de faturamento do hospital de Arras. Apesar de enfrentar olhares de deboche e constantes dúvidas sobre si mesma, trilhou seu próprio caminho com uma positividade inata e um otimismo contagiante. Para ela, a deficiência é, antes de tudo, um estado de espírito.

Além disso, ela preferiu adotar um rótulo diferente, mais concreto e menos estigmatizante, ao se candidatar na lista do prefeito Frédéric Letruque em 2020. Uma conquista marcante para Eléonore, que veste a faixa e também sua diferença. Mas, acima de tudo, é a continuação lógica de uma luta travada por seus pais. Em 2010, eles criaram o coletivo "Les Amis d'Éléonore" (Amigos de Eléonore) para defender os direitos e as vozes das pessoas com síndrome de Down . Isso explica o temperamento rebelde e a eloquência da mulher de trinta e poucos anos, acostumada a debater esse assunto que lhe diz respeito mais do que a maioria.

Uma mulher que personifica a mudança.

Eleita vereadora responsável pela transição inclusiva e pelo bem-estar, ela está longe de ser uma mera figura decorativa. Longe de ser apenas uma presença alegre, ela é uma força motriz, implementando ideias que deveriam ser a norma. Enquanto muitas pessoas perderam a fé nos políticos, Éléonore está restaurando essa fé com ações significativas. E desde que assumiu esse cargo, a cidade de Arras se tornou um lugar mais acessível e acolhedor.

Éléonore é a força motriz por trás dos semáforos com cronômetros, que oferecem orientação adicional para pessoas com deficiência. Pensando nisso, ela também duplicou 40 placas de sinalização, elevando-as a uma altura de 1,20 metro para que pessoas como ela possam se orientar melhor em espaços públicos. Além disso, ela criou um evento inovador, divertido e inclusivo chamado Incluthon, que reúne pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência. Sem promessas vazias ou palavras sem sentido; Éléonore trabalha incansavelmente para transformar esses espaços compartilhados, garantindo que ninguém seja deixado para trás.

Uma mentalidade positiva que se pode sentir na cidade.

Ao contrário de outros políticos que agem para melhorar sua imagem e aumentar sua popularidade, Éléonore é benevolente por natureza. Ela não tem segundas intenções, apenas boa vontade. Enquanto os moradores da cidade veem Éléonore como uma heroína, a jovem se considera uma cidadã comum. Ela reitera isso em sua autobiografia, "Triso et alors!" (E daí se eu tenho síndrome de Down!), um livro com um título revelador que diz muito sobre sua mentalidade.

Além do cachecol e da capa que algumas pessoas lhe emprestam, Éléonore também recebeu a Medalha de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito. Essa distinção reconhece sua perseverança, determinação e compromisso com uma sociedade mais equitativa. Alguns anos depois, ela posou ao lado da primeira boneca Barbie com síndrome de Down, da qual é embaixadora.

A trajetória dela é inspiradora, comovente e recoloca a humanidade no centro das prioridades. Eléonore dá um rosto, uma voz e uma nova energia a essa luta, e ajuda a mudar perspectivas com seu sorriso contagiante. Se o altruísmo tivesse um rosto, seria o de Eléonore, nossa Marianne dos tempos modernos.