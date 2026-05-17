Diz-se que essa força mental pouco conhecida é comum às pessoas mais "bem-sucedidas" profissionalmente.

Psicologia
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vitaly Gariev / Pexels

Frequentemente falamos sobre talento, networking ou sorte para explicar uma carreira de sucesso. Mas outra chave, mais sutil, pode ter um peso muito maior. E a boa notícia é que ela pode ser desenvolvida, independentemente do seu ponto de partida. De acordo com a Harvard Business Review, existe uma habilidade mental crucial que muitos ainda subestimam.

Uma habilidade simples… mas poderosa

Em um artigo da Harvard Business Review , Tapan Singhel, CEO da Bajaj Allianz General Insurance, compartilha o que considera o principal fator impulsionador de sua progressão na carreira: uma "mentalidade de crescimento". Para ele, não é apenas um "diferencial" no currículo. É uma base essencial para prosperar em um mundo do trabalho em constante evolução.

A "mentalidade de crescimento": a ideia que muda tudo.

Esse conceito foi desenvolvido pela psicóloga Carol Dweck, da Universidade Stanford. Ele se baseia em uma ideia simples: suas habilidades não são fixas. Elas podem se desenvolver com esforço, experiência e aprendizado.

Em contrapartida, uma "mentalidade fixa" implica acreditar que se é "talentoso ou não", "apto ou não para algo". Essa perspectiva muitas vezes limita a ousadia e o progresso. Uma mentalidade de crescimento, por outro lado, transforma a percepção dos desafios: uma dificuldade se torna uma oportunidade de aprendizado, e não uma prova de falta de habilidade.

Três atitudes concretas a adotar

Tapan Singhel descreve 3 reflexos para desenvolver essa mentalidade:

  • Em primeiro lugar, evite se esconder atrás das circunstâncias. Um erro não é o fim, mas sim uma informação útil para o progresso.
  • Em seguida, aceite o desconhecido. Situações novas podem ser desconfortáveis, mas também são as mais ricas em oportunidades de aprendizado.
  • Por fim, ouse pedir ajuda. Ninguém é especialista em tudo, e o progresso também vem através da comunicação e da humildade construtiva.

Em um ambiente profissional caracterizado por empregos em rápida evolução, automação e inteligência artificial, essa capacidade de aprendizado contínuo está se tornando indispensável. Análises destacam que as empresas buscam cada vez mais candidatos que consigam se adaptar e evoluir, em vez daqueles com habilidades estáticas.

Um cérebro que aprende ao longo da vida.

Pessoas com uma mentalidade fixa tendem a evitar novas situações por medo do fracasso. Já aquelas com uma mentalidade de crescimento encaram as coisas de forma diferente: veem cada erro como uma oportunidade de aprendizado. Algumas abordagens chegam a incentivar a substituição mental do "Eu fracassei" por "Eu ainda não tive sucesso". Essa frase simples abre uma perspectiva mais construtiva e motivadora. Nessa mentalidade, o progresso se torna um processo natural, em vez de uma pressão constante.

A "mentalidade de crescimento" também se baseia na neuroplasticidade: o cérebro continua a se transformar com a experiência. Aprender, repetir e ajustar as práticas fortalece de fato as conexões neurais. Em outras palavras, o progresso não é uma questão de "talento natural", mas de dinamismo.

Para concluir, lembremos que não existe apenas uma maneira de "ter sucesso profissional". Cada pessoa tem seus próprios desejos, seu próprio ritmo e seu próprio caminho. Sucesso não se resume a rankings. Para alguns, está na ascensão na carreira. Para outros, trata-se de equilíbrio, criatividade ou simplesmente do prazer de trabalhar de acordo com seus valores. O essencial é sentir-se bem com o que você está construindo. E se o que você está construindo evolui com o tempo, isso também é uma forma de sucesso.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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