Aos 17 anos, seu gesto em direção à mãe comove os internautas.

Aman Duggal, um adolescente britânico de 17 anos, recentemente ganhou as manchetes ao quitar todas as dívidas de sua família com o dinheiro ganho em sua loja online. No início de janeiro de 2026, ele postou um vídeo no Instagram no qual entregava à sua mãe £10.000 em dinheiro vivo, aproximadamente €11.500. A cena emocionante rapidamente viralizou.

Comércio eletrônico, uma alavanca para a emancipação precoce

Determinado a assumir o controle do seu futuro, Aman abandonou os estudos para se dedicar ao comércio eletrônico. Em um ano, conseguiu gerar renda suficiente para aliviar o pesado fardo financeiro da sua família. Esse gesto simbólico, porém concreto, marcou uma virada: ele passou a arcar com as despesas da casa, invertendo os papéis tradicionais para o bem da sua família.

"É algo que eu queria fazer há muito tempo."

No vídeo, com lágrimas nos olhos, Aman entrega o maço de dinheiro para sua mãe: "Eu te amo, isso é algo que eu queria fazer há muito tempo. Obrigado por tudo que você fez por mim. Você é a pessoa mais especial da minha vida." Sua mãe, visivelmente emocionada, luta para encontrar as palavras antes de abraçar o filho. Esse momento, compartilhado nas redes sociais, tocou profundamente os internautas.

Uma declaração de amor e gratidão.

Na legenda da sua publicação, Aman expressou sua gratidão: "Minha mãe me deu tudo e sempre esteve ao meu lado. Estou muito feliz e orgulhoso por finalmente poder cuidar dela. Não tenho palavras para descrever o que sinto." A publicação recebeu mais de 600 mil curtidas em poucos dias, gerando uma onda de apoio e admiração em todo o mundo.

Uma fonte de inspiração para toda uma geração.

As reações foram imediatas: "Que vídeo emocionante", "Você me inspirou a fazer o mesmo pelos meus pais" e "Respeito, irmão". Muito mais do que um simples ato de bondade, suas ações personificam a capacidade dos jovens de assumirem o controle de seu próprio destino e do de suas famílias, muitas vezes em um contexto econômico difícil.

A história de Aman Duggal ressoa particularmente forte com adolescentes que enfrentam dificuldades. Em apenas um ano, ele passou de estudante a provedor da família, provando que o empreendedorismo online pode ser uma ferramenta de empoderamento.

Em resumo, o vídeo do jovem Aman Duggal transmite uma mensagem poderosa: aos 17 anos, é possível fazer a diferença, retribuir e construir um futuro sólido. É uma história que combina determinação, gratidão e esperança — e que inspira muito além das redes sociais.