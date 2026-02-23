Mãe e atleta de elite, essa mulher está redefinindo o conceito de equilíbrio.

Becs Gentry, mãe, ultramaratonista e treinadora da Peloton, redefine o equilíbrio entre maternidade, vida conjugal e desempenho atlético ao afirmar, com sinceridade, que um verdadeiro "equilíbrio perfeito não existe".

Não há equilíbrio perfeito, mas as prioridades estão claramente definidas.

Em uma entrevista recente à revista People , a nova embaixadora global da HOKA falou sobre sua visão pessoal de "equilíbrio". Ela esclareceu que usa a palavra entre aspas porque, em sua opinião, não existe um equilíbrio verdadeiramente perfeito entre as diferentes esferas da vida. Em vez de buscar a harmonia absoluta, ela opta por aceitar que algumas prioridades terão precedência temporária sobre outras: seus treinos intensos, sua vida familiar ou o apoio que oferece ao seu parceiro.

Essa abordagem realista lhe dá a liberdade de conciliar seus compromissos atléticos — de ultramaratonas exigentes às suas sessões regulares na Peloton — com sua vida como mãe de sua filha Talullah, sem sentir qualquer culpa. Ela enfatiza que esse equilíbrio permite que ela permaneça totalmente dedicada a cada uma de suas atividades, ao mesmo tempo que nutre sua paixão pela corrida e seu vínculo com a família.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Becs Gentry (@becsgentry)

Uma dupla unida que se reveza nos holofotes.

Becs Gentry explica que conta com o apoio do seu parceiro, Austin Curtis, a quem descreve como uma verdadeira "rocha", para encontrar o equilíbrio entre os seus objetivos. Quando um deles se dedica a um grande desafio, o outro assume o apoio logístico e emocional, criando uma complementaridade essencial. Esta dinâmica permitiu-lhes superar juntos momentos extraordinários, como quando Austin Curtis e a filha a acompanharam na sua façanha de correr sete maratonas em sete continentes em sete dias — um desafio que teria sido impossível de realizar sozinha.

Segundo Becs Gentry, essa reciprocidade permite que eles evitem o esgotamento e mantenham uma forma de harmonia — imperfeita, certamente, mas profundamente respeitosa com as necessidades e ambições de cada um. Ela enfatiza que essa cooperação familiar é o que torna suas conquistas esportivas não apenas possíveis, mas também sustentáveis a longo prazo.

Das ultramaratonas aos pódios da HOKA

Anunciada em fevereiro de 2026 como embaixadora global da HOKA, Becs Gentry personifica uma visão da corrida que celebra tanto o desempenho de elite quanto o prazer do corredor do dia a dia, em perfeita sintonia com sua própria evolução pós-maternidade.

Ex-competidora nas seletivas olímpicas britânicas e treinadora respeitada, ela incentiva uma abordagem equilibrada e consciente ao treinamento. Ela enfatiza, por exemplo, a importância de saber quando diminuir o ritmo e se permitir momentos de liberdade: "Deixe o relógio em casa e simplesmente corra por prazer", aconselha, ressaltando que essas pausas são essenciais para evitar o esgotamento e manter uma relação saudável com a corrida, que ela pratica tanto por paixão quanto por desempenho.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Becs Gentry (@becsgentry)

Em última análise, Becs Gentry mostra que é possível ser mãe e atleta de alto nível cultivando flexibilidade e uma rede de apoio, em vez de perseguir uma busca ilusória pela perfeição. Sua jornada — desde corridas em trilha até maratonas mundiais, incluindo sua experiência com a Peloton — prova que a chave está em aceitar os altos e baixos para se manter feliz e com os pés no chão.