Até 300 bebês? O intrigante negócio dos chineses ricos nos Estados Unidos.

Chineses ultrarricos, fascinados pelas teorias pró-natalistas de Elon Musk, estão terceirizando suas ambições dinásticas para a Califórnia. Fazendo uso extensivo de barrigas de aluguel e bancos de esperma de elite, eles buscam estabelecer verdadeiras linhagens de herdeiros, às vezes com centenas de membros. Essa indústria, revelada pelo Wall Street Journal , desafia a lei chinesa e levanta sérias acusações de exploração e eugenia.

Contornando as restrições familiares impostas por Pequim

Na China, a barriga de aluguel é estritamente proibida e os casais estão limitados a três filhos. Essas restrições, no entanto, não detêm alguns magnatas, que recorrem a clínicas na Califórnia. Lá, eles compram o chamado esperma "premium" — de atletas de elite ou doadores com alto QI — por aproximadamente US$ 2.500 a amostra, para inseminar mães de aluguel americanas e gerar filhos nascidos como cidadãos dos EUA. Xu Bo, fundador da Duoyi Network, já afirma ter mais de 100 filhos e, segundo relatos, pretende ter pelo menos 20 filhos homens para garantir a continuidade de seu império de videogames.

Explosão do mercado de gametas selecionados

Embora a lei da Califórnia limite teoricamente o número de filhos por doador a 25, essa regra é frequentemente contornada para clientes ricos. Especialistas como Nathan Zhang, da IVF USA, falam de encomendas em massa com o objetivo de criar "dinastias geneticamente superiores", com o uso sistemático do diagnóstico genético pré-implantacional para selecionar certas características. Diz-se que o bilionário Wang Huiwu concebeu 10 filhas usando esperma de modelos, motivado por um claro desejo de alianças e prestígio.

Tensões legais em Los Angeles

A juíza Amy Pellman expressou publicamente sua preocupação: em 2023, Xu Bo teria comparecido por videoconferência a uma dúzia de casos relacionados ao reconhecimento parental, tudo isso enquanto residia na China. Em Irvine, babás cuidam de seus filhos enquanto ele aguarda vistos. Seus comentários sobre a suposta "superioridade" dos meninos causaram indignação, inclusive nos tribunais. Diante dessas práticas, Pequim anunciou sanções mais rigorosas contra a barriga de aluguel no exterior, mas isso teve pouco impacto real sobre essas elites ricas.

Excessos éticos: potencial incesto e a mercantilização da vida

A falta de rastreabilidade clara aumenta o risco de relações incestuosas entre meio-irmãos que desconhecem seu parentesco. Os arranjos de pagamento, muitas vezes obscuros, para mães de aluguel também são motivo de preocupação. Nos Estados Unidos, alguns senadores defendem a proibição da barriga de aluguel para cidadãos chineses, embora os pedidos tenham quadruplicado desde 2014. Os críticos denunciam isso como eugenia flagrante, onde as crianças se tornam ativos usados para promover estratégias dinásticas.

Em direção à regulamentação internacional?

Frequentemente ausentes do cotidiano de seus filhos, esses pais investem somas colossais na construção de linhagens genéticas. Entre as regulamentações mais rígidas da China e as disparidades na legislação americana, persiste um vácuo legal. Um número crescente de vozes clama por uma regulamentação global e rastreabilidade rigorosa dos doadores para conter esse "negócio de bebês" com seus excessos preocupantes.

Em suma, por trás desses esquemas de linhagem personalizados reside uma perturbadora divisão entre o poder do dinheiro e os limites da lei. Ao transformar a procriação em uma estratégia de investimento e os filhos em instrumentos de herança ou prestígio, essas práticas desafiam diretamente os valores éticos que sustentam nossas sociedades. O caso também revela a incapacidade dos marcos legais nacionais de regular os fluxos reprodutivos globalizados, nos quais os mais ricos manipulam as leis como bem entendem.