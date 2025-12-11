Este nome quase esquecido está fazendo um retorno inesperado às maternidades.

Esmée, um nome clássico com um charme delicado, está a regressar em força às maternidades francesas, depois de ter praticamente desaparecido dos registos. Graças à sua sonoridade suave e significado luminoso, agrada a uma nova geração de pais que procuram originalidade sem extravagância.

Um nome próprio antiquado que voltou à moda.

Derivado do francês antigo "esmer" e do latim "aestimare", Esmée significa "amada", "estimada" ou "acarinhada", o que contribui para sua popularidade entre pais que apreciam nomes significativos. Considerado raro por muito tempo, ressurgiu em rankings recentes e atende a todos os requisitos das tendências atuais: curto, elegante e fácil de pronunciar.

Popularidade crescente

Segundo dados do L'Officiel des prénoms 2026 e do INSEE, Esmée subiu cerca de vinte posições em um ano e ultrapassou mil registros em 2024, enquanto que no início da década de 2010 era registrado em apenas algumas centenas de bebês. Em 2024, alcançou o 40º lugar entre os nomes femininos mais comuns, mantendo a imagem de um nome "diferente" e refinado.

Quando celebridades e séries de TV se envolvem

A tendência foi ainda mais impulsionada pela escolha do nome pela cantora Louane para sua filha, Esmée, o que lhe conferiu significativa exposição na mídia. Personagens em obras de ficção e séries de televisão com esse nome, juntamente com sua disseminação para outros países europeus, consolidaram sua popularidade entre pais que apreciam nomes modernos e românticos.

Por que Esmée é tão popular entre os pais jovens?

Esmée também é atraente por seu equilíbrio: evoca nomes tradicionais sem parecer "antiquado" e se destaca dos clássicos sem ser "excêntrico". Com seu significado profundamente afetuoso – "amada" – carrega uma forte carga emocional, ideal para pais que desejam inscrever, desde o ato de nomear, uma mensagem de ternura e valor para seu filho.

Em suma, o ressurgimento de Esmée ilustra perfeitamente como os pais de hoje estão reinventando a tradição dos nomes próprios: inspirando-se no antigo para criar algo novo, buscando tanto a emoção quanto a estética. Com seu significado afetuoso e popularidade crescente sem se tornar clichê, Esmée parece destinado a um futuro longo e próspero.