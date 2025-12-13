Search here...

Estas são frases que você nunca deve dizer às crianças durante o período natalino.

Educação dos filhos
Margaux L.
KATRIN BOLOVTSOVA/Pexels

Com a aproximação das festas de fim de ano, muitos adultos cedem à tentação de usar o Papai Noel como moeda de troca para obter bom comportamento dos filhos. No entanto, de acordo com a psicoterapeuta familiar Fiona Yassin , esse tipo de conversa pode deixar marcas profundas na mente das crianças. Aqui está uma breve visão geral das frases a serem evitadas e por que elas devem ser banidas se você quiser proteger o bem-estar dos seus filhos.

"Você vai entrar para a lista dos malcriados se não se comportar."

É uma preparação natalina clássica, mas Fiona Yassin alerta para os riscos: pode causar ansiedade, especialmente em crianças que já apresentam vulnerabilidades psicológicas. De fato, associar comportamento ao medo ( "você será castigado", "você não ganhará presentes" ) ensina às crianças que elas são "melhores" quando se comportam bem — e, portanto, "piores" quando não se comportam. O perigo: elas podem acreditar erroneamente que seu amor ou valor dependem do seu comportamento. E essa crença pode se enraizar profundamente.

"O Papai Noel está te observando, preste atenção."

Uma variação sutil, mas igualmente ansiogênica. A criança pode sentir-se constantemente observada e julgada, mesmo em momentos aparentemente insignificantes. Essa vigilância imaginária pode gerar estresse e até mesmo impedir que a criança aja espontaneamente. O Natal deve ser um espaço de alegria e liberdade, não um lugar de controle constante.

"Dê um beijo/abraço em..."

Embora possa parecer inofensivo, insistir para que uma criança beije ou abrace alguém — um avô, avó, tia, amigo, etc. — pode prejudicar sua capacidade de respeitar o próprio corpo e consentir. A criança aprende que seu corpo não lhe pertence inteiramente, que deve "obedecer" às expectativas dos adultos em relação ao afeto. A longo prazo, isso pode afetar sua compreensão de limites e seu direito ao espaço pessoal — lições essenciais para o seu desenvolvimento pessoal.

"Eu mereço mais uma fatia de sobremesa."

Durante as refeições festivas, é comum um adulto dizer casualmente: " Eu mereço um pouco mais" ou "Eu mereci esta sobremesa". Segundo especialistas, esse tipo de frase transmite uma mensagem implícita perigosa. Sugere que o prazer — neste caso, o prazer de comer — precisa ser "merecido". Para uma criança, isso pode incutir a ideia de que comer ou sentir prazer é condicional, o que contribui para o estabelecimento, consciente ou inconscientemente, de uma relação negativa ou carregada de culpa com a comida. A longo prazo, isso pode levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares ou a uma relação problemática com o prazer e com o próprio corpo.

"Faça um favor à vovó, termine seu prato."

Sob o pretexto de educação e boas intenções, essa frase ensina as crianças a ignorarem suas sensações internas — fome, saciedade — para atender às expectativas dos outros. Isso pode prejudicar a capacidade delas de ouvir o próprio corpo e reforçar a ideia de que agradar aos adultos é mais importante do que seus próprios sentimentos. Encorajamento, sim. Imposição, não. A autonomia corporal também se desenvolve à mesa.

"Você tem noção da sorte que tem? Existem crianças que não têm nada."

Embora motivada pelo desejo de ampliar os horizontes da criança, essa frase minimiza suas emoções. Ensina-a que sentir frustração ou decepção é ilegítimo. No entanto, comparar não faz uma emoção desaparecer; silencia-a. Reconhecer os sentimentos da criança é sempre mais construtivo.

"Dê um pequeno sorriso, afinal, é Natal."

Mesmo no Natal, uma criança tem o direito de estar cansada, chateada ou simplesmente calma. Impor uma emoção "correta" a ela equivale a negar o que ela realmente sente. Permitir que todas as emoções, inclusive as menos alegres, se manifestem, contribui para um desenvolvimento emocional saudável.

"Apertamos os cintos para te agradar."

Com o aumento do custo de vida, essa afirmação pode parecer honesta, mas para uma criança, pode causar estresse e culpa. Quando um presente é apresentado como um "sacrifício familiar", a criança pode associar sua própria felicidade ou desejos a restrições, ou até mesmo injustiça — um sentimento perturbador ao celebrar o Natal, uma época que deveria ser festiva e alegre.

Por que é importante repensar esses reflexos?

Essas frases podem parecer inocentes, ou até mesmo usadas em tom humorístico ou como tradição, mas, segundo a psicoterapeuta familiar Fiona Yassin, elas têm o potencial de influenciar de forma duradoura a autoestima, a relação com a comida, o sentimento de segurança e confiança na família, e até mesmo a consciência do respeito e do consentimento corporal.

Se você já disse alguma dessas frases, não se desespere. O objetivo não é a perfeição, mas sim a consciência. Ajustar a sua linguagem significa oferecer às crianças um ambiente mais calmo, respeitoso e seguro. O Natal não precisa ser perfeito para ser mágico; acima de tudo, precisa ser gentil. Ao escolher palavras positivas, encorajadoras e respeitosas, você está dando muito mais do que presentes: está oferecendo uma base emocional sólida, uma conexão saudável com o corpo, com a comida, com as emoções e consigo mesmo. E esse é um presente que dura muito além do dia 25 de dezembro.

Algumas dicas para manter viva a magia do Natal, sem estresse ou culpa.

  • Prefira pedidos de cooperação a ameaças: "Você poderia ajudar a decorar a árvore?" em vez de "Se você não ajudar, o Papai Noel não virá".
  • Reconheça o comportamento positivo sem vinculá-lo a presentes por mérito – diga "Gosto quando você me ajuda, obrigado" em vez de "Se você se comportar bem, ganhará um presente" .
  • Fale sobre dinheiro e orçamento quando a criança tiver idade suficiente para entender, mas sem colocar esse fardo psicológico sobre ela.
  • Respeite o corpo das crianças, o direito delas de dizer não, até mesmo a um abraço ou um beijo – ensine-as a consentir desde muito cedo.

Em resumo, o Natal é uma época rica em emoções, magia e tradições. Este período festivo não deve ser sinônimo de estresse, culpa ou pressão psicológica. Ao escolher palavras gentis, repletas de respeito e carinho, você oferece aos seus filhos muito mais do que um presente material: você lhes transmite segurança, autoconfiança e a crença em seu próprio valor. Dessa forma, o Natal pode continuar sendo um momento caloroso e alegre.

Margaux L.
Margaux L.
Sou uma pessoa com interesses variados, escrevo sobre diversos assuntos e sou apaixonada por design de interiores, moda e séries de televisão. Meu amor pela escrita me impulsiona a explorar diferentes áreas, seja compartilhando reflexões pessoais, oferecendo dicas de estilo ou escrevendo resenhas das minhas séries favoritas.
