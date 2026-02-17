Saltar no mesmo lugar, um ritual recomendado por um treinador esportivo para um melhor despertar.

Para muitos, as manhãs são sinônimo de lentidão, bocejos e falta de motivação. Um preparador físico oferece uma dica rápida e fácil para despertar os músculos e a mente logo nos primeiros momentos fora da cama.

Um pequeno hábito que muda a forma de acordar.

Segundo a treinadora americana Kathryn Smith, o segredo para um despertar eficaz não está em um treino longo, mas em um movimento simples a ser realizado assim que os pés tocarem o chão. Nas redes sociais, ela recomenda fazer uma série de saltos ao acordar para desencadear um despertar mais dinâmico do corpo e da mente.

Por que pular no mesmo lugar pode ajudar

A ideia por trás dessa prática é tanto fisiológica quanto psicológica. O movimento estimula a circulação sanguínea, eleva ligeiramente a temperatura corporal — que está mais baixa ao acordar — e ativa o sistema nervoso, o que pode promover uma sensação de alerta mais rápida. Outras fontes apontam que esse tipo de movimento aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhora a oxigenação e pode contribuir para um melhor humor e uma sensação de energia para começar o dia.

Quantos saltos e como fazê-los?

O treinador recomenda fazer cerca de cinquenta pequenos saltos, sem visar um desempenho de nível olímpico: são saltos leves, simplesmente para ativar o corpo, esteja você ainda de pijama ou já no quarto. Este exercício não requer nenhum equipamento ou roupa especial e pode ser complementado com outros movimentos suaves, como alongamentos ou uma pequena caminhada, para prolongar o efeito de ativação muscular.

Uma dica simples para incorporar à sua rotina.

Embora não seja uma cura milagrosa, incorporar alguns saltos logo ao sair da cama pode sinalizar para o seu corpo que é hora de começar o dia. Combinar esse ritual com outros hábitos matinais, como exposição à luz natural ou hidratação imediata, pode potencializar ainda mais seu impacto no estado de alerta e no humor.

Resumindo, pular ao acordar é uma maneira simples, rápida e acessível de estimular o corpo e a mente, mesmo antes do café da manhã. Algumas dezenas de pulos são suficientes para transformar um despertar sonolento em um começo de dia energético, e essa pequena rotina pode ser facilmente incorporada aos seus hábitos matinais para uma vida diária mais dinâmica e positiva.