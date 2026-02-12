Sentindo-se sem energia social? Terapeutas explicam como recarregar as energias sem se sentir culpado.

Entre conversas triviais sobre o tempo, sorrisos forçados em encontros sociais e fingimentos em torno de grandes mesas, nossas energias sociais se esgotam rapidamente. E, ao contrário dos celulares, simplesmente conectá-los à tomada não é suficiente para recarregá-las. Naspáginas da revista Self , Laurie Helgoe, doutora em psicologia e professora associada de psicologia clínica na Universidade de Augsburg, compartilha atividades para recarregar essas energias sociais sobrecarregadas.

Quando a bateria social está em estado crítico

Manter uma boa aparência em sociedade não é tarefa fácil. Temos que estar constantemente atuando, participar de conversas incrivelmente tediosas e manter nossa máscara social firmemente no lugar, enquanto por dentro estamos à beira de um colapso nervoso. E, para piorar tudo, absorvemos todas as emoções negativas ao nosso redor como uma esponja .

Geralmente, sabemos quando nossa energia social está completamente esgotada. Ficamos olhando para o nada, acenamos com a cabeça sem participar de conversas e sentimos uma forte necessidade de solidão. Tanto que nosso único refúgio é o banheiro. Essa sensação de saturação surge rapidamente, após algumas conversas formais e sem alma sobre o tempo ou sessões improvisadas de terapia com colegas que não param de falar. "Quando você interage com outras pessoas, processa uma grande quantidade de informações e, se houver muita informação de uma vez, não é de se admirar que você se sinta sobrecarregado ou tenha dificuldade para relaxar", garante o Dr. Helgoe.

No entanto, não temos propriamente um manual de instruções para nos reconectarmos connosco próprios e superarmos esta fadiga social que só a hibernação parece aliviar. Ainda não podemos ligar-nos à corrente elétrica e recarregar as energias através de um cateter. Por outro lado, podemos prescrever-nos momentos de bem-estar.

Mergulhe num mundo imaginário

Para recarregar nossas baterias sociais completamente esgotadas, não precisamos de uma semana inteira de retiro silencioso. Um livro de ficção é um ótimo substituto e, por si só, já é suficiente para nos dar um impulso. Ele naturalmente nos incentiva a nos desapegarmos e nos desconectamos verdadeiramente do mundo real. Deixamo-nos levar pelas páginas e ficamos tão absortos na trama que esquecemos nossas preocupações. Ao atravessarmos a porta para mundos paralelos, sejam eles povoados por criaturas fantásticas ou monstros ameaçadores, nos afastamos efetivamente daquilo que nos estressa. É a nossa rota de fuga. Nossa própria fuga pessoal está do outro lado da capa.

Mudança de ambiente

Quando sua energia social está zerada e você está sobrecarregado de interação humana, tudo o que você quer fazer é se enfiar debaixo das cobertas e ativar o modo avião. No entanto, esta especialista tem outro plano para nós. Em vez de permanecermos isolados entre as paredes do nosso quarto, lutando contra essa ressaca social, ela recomenda tomar um pouco de ar fresco, mudar de ares (usando qualquer meio disponível). Não há necessidade de pegar o primeiro trem que aparecer ou fazer um detox digital no meio das montanhas.

Existem maneiras menos radicais de encontrar paz. Sentar-se em um banco de parque, ouvir o canto dos pássaros, refugiar-se na floresta ou experimentar uma " caminhada das cores " — um passeio guiado por uma cor específica — tudo isso pode ser benéfico. O objetivo é revigorar a mente, e a natureza oferece uma verdadeira fuga, uma sessão de terapia ao ar livre. Há inúmeros estudos científicos a esse respeito: estar em contato com a natureza alivia o estresse e reduz a ansiedade. Além disso, é grátis!

Abordando a fadiga de uma forma menos fatalista.

Tivemos que ouvir nosso chefe falar sobre maratonas, sendo que só de pensar em correr para pegar o ônibus já nos dava urticária. Fizemos esforços sobre-humanos para demonstrar interesse nas fotos de família do nosso colega, enquanto ele rolava a tela por 500 fotos das últimas férias.

Ao sairmos de um evento social estressante, tendemos a repassar as cenas em nossas mentes, e essas lembranças nos irritam quase mais do que o presente. Daí a importância, segundo o Dr. Helgoe, de dar um passo para trás e focar nas partes mais agradáveis. É tudo uma questão de perspectiva. Portanto, em vez de lamentar a noite interminável e os monólogos de um colega, podemos nos alegrar por termos saboreado canapés deliciosos e criado novas conexões.

Relaxe sem complicações.

É um equívoco comum pensar que é preciso ir a um spa de talassoterapia ou reservar um spa inteiro para recarregar as energias sociais e recuperar a tolerância aos outros. No entanto, a simplicidade é fundamental. Não existem soluções milagrosas, apenas técnicas adaptadas a cada indivíduo. Algumas pessoas se sentem perfeitamente satisfeitas com a própria companhia e permanecem em seu próprio mundo, enquanto outras desejam manter pelo menos alguma conexão com o mundo exterior. A Dra. Helgoe, por sua vez, não tem preconceitos. Ela simplesmente recomenda evitar lugares lotados e a sobrecarga sensorial que os acompanha. Segundo ela, o cinema oferece um verdadeiro refúgio de paz. "É um momento compartilhado e agradável de calma", afirma.

Escolha uma atividade relaxante que lhe dê prazer.

Na era das redes sociais, é tentador replicar atividades de bem-estar da moda. Podemos querer experimentar Pilates, abraçar árvores, fazer ioga rodeados de cachorrinhos, gritar em salas cheias de pelos ou beber doses de azeite com tigelas tibetanas tocando ao fundo. No entanto, essas atividades nem sempre são adequadas para nós e, em vez de nos relaxar, muitas vezes têm o efeito oposto. Ouvir as nossas próprias necessidades não é opcional; é essencial.

Quando sua energia social começa a falhar e você se irrita até com o menor "olá", precisa saber como priorizar a si mesmo.