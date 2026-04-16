"Eu acredito que meu corpo consegue": aos 47 anos, esta estrela continua sua jornada de fertilização in vitro e inspira mulheres.

A jornalista e comentarista esportiva americana Erin Andrews continua a defender a maternidade após os 47 anos, embarcando em um novo capítulo em sua jornada de fertilização in vitro. Em uma conversa franca com sua co-apresentadora de podcast, ela explica sua crença de que, apesar da idade, seu corpo ainda pode lhe dar outro filho.

Uma gravidez já alcançada apesar dos obstáculos.

Erin Andrews e seu marido, o ex-jogador de hóquei Jarret Stoll, já experimentaram as alegrias da maternidade. Seu primeiro filho, um menino chamado Mack, nasceu em julho de 2023 por meio de barriga de aluguel, após nove anos de tentativas e tratamentos. O nascimento foi resultado do congelamento de embriões antes e depois do diagnóstico de câncer cervical de Erin Andrews em 2016, para o qual ela foi submetida a uma cirurgia bem-sucedida.

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Mais uma tentativa de fertilização in vitro aos 47 anos.

Em um episódio do podcast "Calm Down with Erin and Charissa", Erin fala sobre retomar o tratamento de fertilização in vitro (FIV), mesmo após o último ciclo ter sido malsucedido. Ela explica que optou por não fazer um procedimento estético (um tratamento a laser de CO2) para se concentrar nessa nova tentativa, demonstrando a importância que esse projeto ainda tem para ela.

Em conversa com sua amiga, a comentarista esportiva americana Charissa Thompson, Erin expressou sua profunda convicção: "Acredito que meu corpo consegue". Ela reconheceu que, estatisticamente, em sua idade, as chances de produzir óvulos viáveis são limitadas, mas se recusou a encarar isso como um limite definitivo. Erin Andrews descreveu essa determinação como um "vício bizarro" em tentar, em lutar, sem jamais se render à resignação.

O apoio de sua família e fãs

Charissa Thompson, sua co-apresentadora, enfatiza a importância dessa perseverança, observando que Mack não existiria sem a tenacidade de Erin diante dos obstáculos que encontrou. Ela também lembra a Erin Andrews que ela já "venceu", tendo dado à luz um filho tão precioso. Esse apoio sincero, compartilhado online, ressoa com muitas mulheres que se veem refletidas em sua jornada com fertilização in vitro, saúde reprodutiva e maternidade após os 40 anos.

Uma história que inspira mulheres

Ao optar por falar publicamente sobre sua idade, seus contratempos, suas dúvidas e sua determinação, Erin Andrews tornou-se uma figura de destaque no mundo da maternidade tardia e da fertilização in vitro (FIV). Sua história, marcada por um câncer cervical, uma longa jornada rumo à fertilidade e uma gravidez por meio de barriga de aluguel, serve como um lembrete de que a maternidade pode seguir muitos caminhos diferentes, mas continua sendo uma busca legítima em qualquer idade.

Por fim, em suas conversas com Charissa Thompson, Erin Andrews reconhece que um dia talvez tenha que fechar essa porta. No entanto, ela espera que esse momento chegue com a serenidade de alguém que tentou de tudo, sem arrependimentos, e que dedicou seu corpo, seu coração e seu tempo à vida.