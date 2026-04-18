Ela retorna da "licença-maternidade" e quebra o recorde da Maratona de Paris.

Gravidez
Naila T.
Photo Instagram @parismarathon

A Maratona de Paris de 2026 foi marcada por uma conquista esportiva e um símbolo poderoso. Em 12 de abril de 2026, a etíope Shure Demise venceu a prova feminina com o tempo de 2 horas, 18 minutos e 34 segundos, estabelecendo um novo recorde do percurso. Essa performance também representou seu retorno ao mais alto nível após um período de afastamento devido à licença-maternidade.

Um recorde histórico em Paris

Ao longo dos 42,195 km do percurso em Paris, Shure Demise triunfou sobre suas rivais com um tempo recorde. A organização oficial da Maratona de Paris confirmou seu tempo de 2 horas, 18 minutos e 34 segundos, afirmando ser um novo recorde feminino para a prova. A Associated Press e o Comitê Olímpico Internacional divulgaram os mesmos resultados no pódio: Misgane Alemayehu em segundo lugar, com 2 horas, 19 minutos e 8 segundos, e a queniana Magdalyne Masai em terceiro, com 2 horas, 19 minutos e 17 segundos.

A atleta confirmou seu retorno após a licença-maternidade.

Em uma entrevista publicada em setembro de 2025 pela Maratona Waterfront de Toronto , Shure Demise explica que ficou dois anos afastada das competições, deu à luz sua filha durante esse período e retornou às competições na maratona de Milão em 2025.

Esta edição também registrou um número recorde de participantes do sexo feminino.

A edição de 2026 também fez história com seus números de participação. Segundo a organização , 58.853 corredores iniciaram a prova e 57.464 cruzaram a linha de chegada. As mulheres representaram 33% dos participantes, em comparação com 31% em 2025, 28% em 2024 e 25% em 2022. Os organizadores destacaram, assim, o crescimento contínuo da participação feminina.

A vitória de Shure Demise transcende uma mera conquista esportiva.

Ao quebrar o recorde feminino da Maratona de Paris poucos meses após seu retorno às competições depois da licença-maternidade, a maratonista etíope alcançou um dos destaques desta edição de 2026. Seu feito também faz parte de uma tendência mais ampla: a de uma presença feminina cada vez maior em grandes corridas.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
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