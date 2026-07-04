Em um casal, a divisão das tarefas domésticas também influencia o desejo.

E se um simples aspirador de pó apoiado em dois móveis ou uma esponja bem torcida pudessem reacender a sua paixão? De acordo com um estudo, a divisão das tarefas domésticas em um relacionamento pode influenciar a libido. E seu parceiro não precisa se transformar em um dançarino de rua usando um avental para lavar a louça, nem transformar a vassoura em um poste de pole dance ao som de Dirty Dancing para que a mágica aconteça. Ele só precisa se envolver na administração da casa sem que você precise ficar lembrando com bilhetes adesivos na geladeira.

Quando a carga mental invade o quarto

Durante muito tempo, as tarefas domésticas foram apresentadas como uma questão puramente prática: quem leva o lixo para fora, quem liga a máquina de lavar roupa, quem se lembra de comprar mais detergente. No entanto, por trás dessas tarefas diárias, esconde-se uma realidade muito mais íntima. Quando apenas um dos parceiros arca com o fardo de organizar a casa, agendar as consultas médicas dos filhos, fazer as compras, lavar a roupa e lidar com os milhares de detalhes invisíveis que mantêm uma família funcionando, raramente sobra espaço para momentos de descontração.

Por outro lado, quando um parceiro participa espontaneamente das tarefas domésticas, sem esperar que lhe seja atribuída uma tarefa como um estagiário em período de experiência, isso envia uma mensagem poderosa: "Somos uma equipe". E esse sentimento de apoio às vezes funciona como um verdadeiro afrodisíaco emocional. Porque o desejo não nasce apenas no quarto. Ele também se constrói no dia a dia, naqueles pequenos gestos que mostram à outra pessoa que ela não está sozinha no fardo da organização familiar.

No entanto, segundo uma pesquisa realizada pelo Observatório Francês da Desigualdade, as mulheres gastam, em média, 3 horas e 26 minutos por dia em tarefas domésticas, em comparação com 2 horas para os homens. Elas dedicam mais tempo a polir móveis e louças do que a cuidar da higiene pessoal de seus parceiros, que se beneficiariam ao participar das tarefas domésticas.

Compartilhar tarefas, uma forma de romantismo moderno.

Esqueça os buquês de rosas entregues no escritório ou as grandes declarações de amor. Para muitas pessoas, ver o parceiro esvaziar a máquina de lavar louça sem que seja preciso pedir ou limpar o banheiro por iniciativa própria tornou-se um gesto particularmente atraente.

Essa atração não surge do ato de fazer as tarefas domésticas em si. Ninguém se apaixona por um aspirador de pó. O que é atraente é o que ele representa: envolvimento, consideração e respeito. Como resumiu a sexóloga Céline Vendé para o Doctissimo , uma divisão mais equilibrada das tarefas domésticas reduz as frustrações e fortalece o vínculo emocional. Menos ressentimento geralmente se traduz em maior cumplicidade, carinho e disponibilidade dentro do casal.

Além disso, um estudo realizado com mais de 1.000 casais casados há várias décadas mostra que a satisfação sexual é maior quando os parceiros percebem a divisão de tarefas como justa e equilibrada. Por outro lado, quando um dos parceiros sente que está fazendo significativamente mais do que o outro, a satisfação geral tende a diminuir.

Como podemos tornar as tarefas domésticas mais atraentes?

Esfregar o chão, levar o lixo para fora, varrer as migalhas, desinfetar o vaso sanitário… Essas atividades, mesmo que alimentem algumas fantasias específicas, não são as mais românticas do mundo. Raramente figuram nas recomendações românticas de revistas, que preferem jantares à luz de velas ou passeios sob as estrelas.

Enquanto nas comédias românticas as tarefas domésticas muitas vezes se transformam em uma emocionante guerra de espuma, na vida real, é mais provável que você se encontre com o cabelo preso em um coque, luvas de látex firmemente calçadas e um macacão. No entanto, as tarefas domésticas podem se tornar uma oportunidade para fortalecer o vínculo e revitalizar o relacionamento. Em vez de se revezarem na tarefa, limpem de mãos dadas, como uma equipe. Um lava a louça, o outro seca. Um varre, o outro passa pano.

Você pode apimentar as coisas adicionando alguns desafios a essas atividades rotineiras. Que tal criar um pote com pequenos desafios, onde você escreve a tarefa em um pedaço de papel e a "prenda" em outro? Por exemplo: "Limpe o chão como se estivesse lavando carros" ou "Dobrar a roupa enquanto dança ao som de 'Hips Don't Lie'". Assim, as tarefas domésticas parecerão mais um prelúdio do que tarefas desagradáveis.

Prova de que o desejo vai muito além da aparência física.

Este estudo nos lembra, em última análise, de algo essencial: o desejo não se resume à aparência ou à química instantânea. Ele também se alimenta da sensação de ser compreendido, respeitado e apoiado.

Então, não, passar pano no chão não transforma automaticamente alguém em um herói de filme romântico. Mas participar ativamente das tarefas domésticas, sem precisar dar instruções ou ficar lembrando constantemente, pode fortalecer os laços de forma muito mais eficaz do que você imagina.

Afinal, em um relacionamento, dividir as tarefas diárias também significa dividir a carga mental. E, às vezes, é justamente isso que permite que o desejo encontre um pequeno espaço para se expressar.