Onda de calor: Essas posições sexuais suaves ajudarão você a evitar (muito) suor.

Sexualidade
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ketut Subiyanto / Pexels

Quando o calor se torna insuportável, o corpo desacelera, a pele fica mais fria e os níveis de energia caem. No entanto, o desejo não desaparece necessariamente com o aumento da temperatura. É simplesmente uma questão de adaptar seus hábitos para se sentir confortável, sem se forçar ou se sentir sufocado.

Calor e intimidade: uma dupla por vezes delicada.

Quando as temperaturas sobem, o corpo entra naturalmente em modo de economia de energia. Como resultado, o aumento da transpiração, a respiração acelerada e a sensação de peso podem transformar um momento íntimo em um esforço físico. Estudos demográficos observam até mesmo uma queda de cerca de 5 a 6% na taxa de natalidade nos nove meses seguintes a ondas de calor, um sinal de que esses períodos realmente influenciam o comportamento. Isso não significa que o desejo desapareça, mas sim que ele exige mais delicadeza e atenção aos sinais do corpo.

Diminua o ritmo com sexo lento.

Durante ondas de calor, sexólogos costumam recomendar uma abordagem mais lenta, conhecida como "sexo lento". A ideia não é o desempenho, mas a conexão: carícias, beijos, contato visual e respiração compartilhada têm prioridade sobre a intensidade física. Essa desaceleração tem uma vantagem simples: menos esforço significa menos calor corporal gerado. Assim, você evita o efeito de "exercício em um calor de 35 graus" e cria uma experiência mais sensorial, focada no conforto e na presença com seu parceiro.

Posições que favorecem a delicadeza e o frescor.

Determinadas posições são particularmente adequadas quando o ar se torna difícil de suportar.

  • A posição de conchinha continua sendo um clássico. Deitados de lado, os parceiros minimizam o contato frontal e o superaquecimento. Isso permite uma intimidade suave, movimentos lentos e uma sensação aconchegante sem calor excessivo.
  • A posição de conchinha invertida , mais frente a frente, mas ainda ligeiramente desalinhada, adiciona uma dimensão de contato visual e conexão emocional, evitando a proximidade física. Ela promove uma intimidade terna sem excesso de afeto.
  • Posições sentadas ou semi-reclinadas também são benéficas. Elas reduzem a superfície de contato e permitem melhor circulação de ar, especialmente perto de uma janela ou ventilador. Além disso, exercem menos pressão sobre o corpo, o que pode ser mais confortável durante períodos de calor intenso.
  • Por fim, algumas posições em pé podem permitir uma melhor circulação de ar, mas exigem energia e não são adequadas para todos. O importante é priorizar o conforto em vez do desempenho.

Escolher o momento certo para se encontrar

O momento certo é crucial. Os horários mais confortáveis geralmente são no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura cai. Por outro lado, as horas mais quentes do dia não são ideais: o corpo já está sob considerável estresse devido ao calor ambiente. É perfeitamente aceitável adiar ou mesmo abrir mão de um momento íntimo se as condições não forem propícias. O desejo não desaparece; ele simplesmente espera por condições melhores.

Pequenos gestos revigorantes

Alguns detalhes podem aprimorar a experiência: um ventilador por perto, um spray refrescante para a pele ou suaves respingos de água fria. Algumas pessoas também utilizam sensações contrastantes, como texturas frias, para estimular o corpo de uma maneira diferente. A hidratação continua sendo essencial, assim como ouvir os sinais do seu corpo.

O essencial: conforto, liberdade e nenhuma pressão.

O calor pode deixar a pele mais úmida, o corpo mais pegajoso e as sensações mais intensas. É importante lembrar que suar é perfeitamente normal, assim como sentir-se desconfortável nessas condições. Não há motivo para ter vergonha. Você pode desejar proximidade ou preferir distância: ambas as opções são válidas.

Além disso, um casal não tem a obrigação de fazer sexo, e é perfeitamente aceitável não ter relações sexuais, seja durante uma onda de calor ou não. O contato físico nem sempre é agradável no calor, e isso também merece ser respeitado, sem comprometer o vínculo ou o afeto.

Em última análise, o objetivo não é "aguentar firme apesar do calor", mas sim ouvir o seu corpo. E, às vezes, a melhor opção é simplesmente descansar, refrescar-se ou reconectar-se consigo mesmo de uma maneira diferente.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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