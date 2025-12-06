Ela quer se casar com um personagem de desenho animado japonês e está causando polêmica.

O amor entre humanos e personagens fictícios deixou de ser uma curiosidade exclusiva do Japão. Em dezembro de 2025, uma jovem francesa conhecida pelo pseudônimo Lucie (@hikari_sunshine no TikTok) se prepara para celebrar o que ela chama de seu "casamento oficial" com Mami Nanami, personagem do famoso anime "Rent-a-Girlfriend".

Uma paixão que se transformou em compromisso.

Lucie, uma entusiasta de animação japonesa há vários anos, compartilha regularmente sua vida virtual no TikTok. Em um vídeo que viralizou recentemente, ela conta que está "em um relacionamento" com a jovem heroína loira da série, Mami Nanami, há "quatro anos e meio", e que elas "finalmente vão se casar". Entre sua impressionante coleção de produtos e suas inúmeras viagens ao Japão, a jovem claramente leva sua paixão para além das telas.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Hino do Noivo Por ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Sim, é verdade! Vou me casar com minha oshi Mami, de Rent a Girlfriend, no dia 13 de dezembro de 2025 💛 Faltam apenas duas semanas, então me sigam se quiserem ver as fotos do casamento! De alguma forma, muita gente que eu não conheço começou a postar sobre isso como se fosse um anúncio oficial, então resolvi fazer um post decente sobre o assunto 🙂‍↕️ Sou oshi da Mami há 4 anos e meio e ela é, com certeza, minha personagem favorita de todos os tempos! Como yumejoshi, é um sonho poder usar um vestido de noiva para ela 🤭 Nós duas nascemos no dia 13, então 13 de dezembro pareceu a data perfeita (e também é o Dia de Santa Lúcia!). A cerimônia será no Japão, país natal dela e onde eu moro atualmente! Compartilharei mais sobre o local mais tarde 💕 Continuaremos sendo mais felizes juntos, por favor, nos dê suas bênçãos 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今12 de dezembro de 13 de dezembro de 2013ためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Reações da comunidade online

Nos comentários do vídeo, os internautas reagiram com emoção e surpresa. Alguns ficaram indignados, considerando a iniciativa "insana", enquanto outros expressaram profunda empatia. "Contanto que ela esteja feliz, quem somos nós para julgar?", dizia um dos comentários.

Lucie (@hikari_sunshine no TikTok) não está sozinha nessa abordagem: uma pequena comunidade de "otaku românticos" se formou em torno dessas uniões simbólicas entre amantes e personagens fictícios. Essas cerimônias, muitas vezes inspiradas em casamentos tradicionais, permitem que esses fãs expressem um apego sincero a figuras imaginárias que os acompanham em seu dia a dia.

A linha que separa a ficção da realidade é tênue.

Esse tipo de união, no entanto, desafia as noções tradicionais de relacionamento e questiona o próprio conceito de conexão emocional. Para alguns, é uma forma de escapismo ou expressão artística. Para outros, é uma maneira de dar sentido a um relacionamento alimentado pela ficção. Lucie, por sua vez, simplesmente diz que quer "celebrar um amor que a faz feliz".

Quer alguém se surpreenda ou se comova com ela, esta história demonstra, em última análise, como as fronteiras entre o virtual e o real continuam a se confundir. Através de Lucie e sua "noiva 2D", toda uma geração conectada está redefinindo as possíveis formas de vínculo e felicidade compartilhada.