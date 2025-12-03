Search here...

Casais que têm animais de estimação são mais felizes: revela estudo surpreendente.

Vida amorosa
Émilie Laurent
Animal dans le couple bienfaits
Lookstudio/Freepik

Alguns casais recebem seu primeiro filho, enquanto outros preferem uma caminha para cachorro ou um arranhador para gato a um bercinho. O animal de estimação, muitas vezes mimado como um filho, serve de ponte entre os parceiros e se torna um adorável mediador na relação. É o que revela um novo e esclarecedor estudo: a chegada de um animal de estimação pode transformar sua vida amorosa.

O animal contribui para a harmonia do casal.

Seu filho não balbucia nem emite sons suaves; ele cheira, grunhe e ronrona. Não tem rugas na pele, mas pelos sedosos nas costas. Seu filho não usa mamadeiras nem potinhos de comida para bebê, mas tem uma tigela de ração sempre à mão. Desde que seu animal de estimação cruzou a porta de casa, vocês se tornaram uma adorável família.

É uma decisão que vocês tomaram juntos, sem suspeitar que esse animal de estimação pudesse trazer vitalidade ao relacionamento. É a reencarnação felina e babona do Cupido. Ao contrário do que se possa pensar, os casais não discutem sobre quem vai limpar a caixa de areia ou quem vai passear com o cachorro às 22h no frio congelante. Não, o animal de estimação não é apenas mais uma fonte de conflito; é o guardião dos sentimentos, o sentinela dos corações.

De acordo com um estudo publicado noJournal of Social and Personal Relationships , casais que compartilham um animal de estimação são mais próximos, riem mais do que a média e preferem conversas tranquilas a discussões acaloradas. Isso, claro, se o animal não for apenas um "extra" para ser mimado sempre que se quiser. Como explica Ece Beren Barklam, psicóloga entrevistada pelo PsyPost , adotar um animal de estimação não transforma magicamente um relacionamento. No entanto, quando o animal desempenha um papel no romance, como Gus em "Cinderela", os parceiros experimentam maior satisfação no dia a dia.

Quando o animal fomenta a cumplicidade

Casais que têm um animal de estimação não passam o tempo discutindo por causa do cachorro ou tentando conquistar o gato com alguns carinhos egoístas. Não, um animal de estimação aproxima vocês. Vocês passeiam com o cachorro de mãos dadas, e esse passeio diário se transforma em um reencontro carinhoso. Vocês brincam com o gato por horas, esquecendo completamente das noites de Netflix e relaxamento.

O animal traz uma sensação de calma e tranquiliza o casal. Pesquisadores chegam a falar em "presença cognitiva". Quando o animal não está por perto, seus pensamentos espontaneamente se voltam para ele, e seu relacionamento é enriquecido por sua energia positiva. Não é tanto o ato de organizar atividades em torno do animal que traz benefícios, mas simplesmente a presença que seu companheiro de quatro patas irradia.

Mais calma e serenidade no lar

Um animal de estimação não deve "salvar" seu relacionamento. Não deve ser um último recurso para remendar o que está quebrado. Se seu relacionamento já está à beira do colapso, adotar um animal de estimação não é a melhor ideia. Você corre o risco de discutir por causa de uma tigela de comida vazia, uma caixa de areia cheia, um brinquedo perdido... e o animal de estimação se tornará uma vítima colateral dos seus conflitos.

No entanto, o estudo mostra que não é exatamente a quantidade de gestos em relação ao animal (acariciar, alimentar, etc.) que faz a diferença, mas sim como cada pessoa vivencia o momento. Os participantes que sentiram que o animal estava presente, atento ou "conectado" a eles experimentaram mais prazer e conforto na interação. Isso confirma uma ideia bem conhecida na psicologia: o que mais importa não é apenas o que de fato acontece, mas a qualidade do vínculo como é sentida. O animal, então, desempenha um papel de apoio emocional: ajuda a relaxar a atmosfera, facilita a comunicação e cria um clima propício para uma conexão íntima.

Com um animal de estimação, o casal forma um trio imbatível e descobre uma nova força. Cão, gato ou coelho, os animais têm muito mais a oferecer do que apenas lambidas matinais.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade de gênero, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
Article précédent
"Meu pão": o novo apelido carinhoso que está fazendo sucesso no TikTok
Article suivant
Na Turquia, um simples "curtir" no Instagram agora pode justificar um divórcio.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na Turquia, um simples "curtir" no Instagram agora pode justificar um divórcio.

O Supremo Tribunal da Turquia estabeleceu um precedente legal ao decidir que um simples "curtir" na foto de...

"Meu pão": o novo apelido carinhoso que está fazendo sucesso no TikTok

Quando a Geração Z usa a expressão "mon pain" (meu pão), não está se referindo à vitrine da...

Será que um narcisista pode realmente mudar? Os psicólogos dão uma resposta direta.

Os narcisistas não conseguem enxergar além do próprio umbigo e têm um ego inflado. Reservam todo o seu...

Casal estiloso ou não? A "diferença de estilo" está se tornando o novo teste de relacionamento no TikTok.

Você tem um visual digno das passarelas da Semana de Moda, mas seu parceiro não compartilha da sua...

Acha que sabe como elogiar seu parceiro(a)? Esta técnica psicológica muda tudo.

Elogios são como doces para a autoestima, e você pode estar exagerando. Você cobre seu parceiro de elogios,...

© 2025 The Body Optimist