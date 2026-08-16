Este músico demonstra que a deficiência não impede o virtuosismo ou a presença de palco.

A renomada harpista francesa Anja Linder dá o tom da diversidade no palco da ópera e ressoa com a melodia da resiliência a cada apresentação. Essa virtuosa encerrou os Jogos Paralímpicos de 2024 com seu instrumento de escolha, imponente em tamanho, mas leve em som. Embora tenha perdido o uso das pernas em um acidente durante uma apresentação, ela continua a demonstrar seu talento e confirma o ditado de que a música acalma a alma.

Um acidente que poderia ter mudado o rumo de sua carreira.

Anja Linder tinha um futuro brilhante pela frente. Filha de uma pianista e de um artista plástico, recebeu uma excelente formação dos pais, cuja criatividade era palpável. Ela herdou essa veia artística e desenvolveu uma paixão por um instrumento raramente tocado por crianças precoces e difícil de imaginar nas mãos de uma menina: a harpa.

Ela coloca os dedos nas cordas deste instrumento, aparentemente descendente dos anjos, desde os nove anos de idade, e a poesia flui quase espontaneamente. Anja tem um dom inato para esta arte, que exige certa destreza e boa coordenação. Assim que começa a tocar a primeira nota, parece alçar voo para outros reinos e flutuar acima do chão. Seus ouvintes também ficam sem peso. A harpa, que é quase um símbolo do paraíso, torna-se mais do que uma simples atividade extracurricular: é uma extensão do seu corpo, sua razão de ser, sua força motriz diária.

Em seguida, estudou naturalmente no Conservatório de Estrasburgo, com a intenção de se dedicar integralmente aos estudos. Premiada com o primeiro lugar em harpa e música de câmara, estava entre os alunos mais talentosos de sua turma. No entanto, sua trajetória rumo ao sucesso foi interrompida por um trágico acidente em 6 de julho de 2001. Ao assistir a um concerto ao ar livre no Parc de Pourtalès, encontrou-se no lugar errado na hora errada, presa em um plátano e arrancada pela força de uma tempestade violenta. O saldo: 13 mortos e 97 feridos. Anja Linder, com apenas 26 anos, teve que lamentar a perda das pernas, essenciais para tocar harpa, instrumento que possui nada menos que sete pedais.

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Uma oportunidade para reinventar a própria arte.

Esse acidente irreversível parecia significar o fim de sua carreira e, consequentemente, de sua paixão mais vibrante. Sem o uso das pernas, continuar sua carreira como pianista de concerto com um instrumento tradicional tornou-se praticamente impossível e beirava a utopia. As pessoas ao seu redor a desencorajaram a continuar e sugeriram indiretamente uma mudança de carreira. No entanto, ela se recusou a dar ouvidos a esse conselho e optou por adaptar seu instrumento, que considerava sua outra metade, um elemento fundamental de sua identidade.

Determinada a redescobrir a sensação das cordas em seus dedos e a perpetuar seu caso de amor com a harpa, uma melodia abençoada pelos deuses, ela modificou o sistema original do instrumento com a ajuda de dois engenheiros. E, com pura perseverança, criou uma harpa automática única, que batizou de Anjamatic em homenagem à sua própria história.

Ela então teve que aprender a domar esse instrumento feito sob medida, a controlá-lo de uma nova maneira e, sobretudo, a repensar todo o seu estilo de tocar. Graças a essa inovação técnica, que por si só ilustra a paciência e a tenacidade dessa prodígio, Anja se tornou a voz de todas as possibilidades, uma portadora de sonhos. Esse acidente poderia tê-la afastado de sua arte, mas, na realidade, fortaleceu suas ambições.

A música, uma terapia por si só.

A própria Anja afirma: a música é um remédio, uma medicina, cujo único risco é encantar os ouvidos. "Acredito que a música pode curar. Ela produz endorfinas incríveis", exclamou ela à France Musique. Desde que se reconectou com o público em 2007, ela está nas nuvens e provando que a deficiência pode coexistir perfeitamente com as exigências de uma orquestra.

Em 2024, ela alcançou um momento culminante, sem dúvida o ponto alto deste espetáculo que celebra a diversidade e a resiliência. Participou da cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, confirmando seu lugar entre a elite da música clássica. Em 2025, seu nome também figurou na lista de homenageados do Ministério da Cultura, sendo nomeada Oficial da Ordem das Artes e das Letras.

Embora a deficiência seja frequentemente acompanhada de uma serenata lacrimosa, Anja a celebra com entusiasmo e silencia todas as ideias preconcebidas que a acompanham. Porque, embora tenha mobilidade reduzida, sua criatividade não conhece limites.