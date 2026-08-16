Este músico demonstra que a deficiência não impede o virtuosismo ou a presença de palco.

Sociedade
Émilie Laurent
Extrait YouTube de L’Offrande musicale Festival

A renomada harpista francesa Anja Linder dá o tom da diversidade no palco da ópera e ressoa com a melodia da resiliência a cada apresentação. Essa virtuosa encerrou os Jogos Paralímpicos de 2024 com seu instrumento de escolha, imponente em tamanho, mas leve em som. Embora tenha perdido o uso das pernas em um acidente durante uma apresentação, ela continua a demonstrar seu talento e confirma o ditado de que a música acalma a alma.

Um acidente que poderia ter mudado o rumo de sua carreira.

Anja Linder tinha um futuro brilhante pela frente. Filha de uma pianista e de um artista plástico, recebeu uma excelente formação dos pais, cuja criatividade era palpável. Ela herdou essa veia artística e desenvolveu uma paixão por um instrumento raramente tocado por crianças precoces e difícil de imaginar nas mãos de uma menina: a harpa.

Ela coloca os dedos nas cordas deste instrumento, aparentemente descendente dos anjos, desde os nove anos de idade, e a poesia flui quase espontaneamente. Anja tem um dom inato para esta arte, que exige certa destreza e boa coordenação. Assim que começa a tocar a primeira nota, parece alçar voo para outros reinos e flutuar acima do chão. Seus ouvintes também ficam sem peso. A harpa, que é quase um símbolo do paraíso, torna-se mais do que uma simples atividade extracurricular: é uma extensão do seu corpo, sua razão de ser, sua força motriz diária.

Em seguida, estudou naturalmente no Conservatório de Estrasburgo, com a intenção de se dedicar integralmente aos estudos. Premiada com o primeiro lugar em harpa e música de câmara, estava entre os alunos mais talentosos de sua turma. No entanto, sua trajetória rumo ao sucesso foi interrompida por um trágico acidente em 6 de julho de 2001. Ao assistir a um concerto ao ar livre no Parc de Pourtalès, encontrou-se no lugar errado na hora errada, presa em um plátano e arrancada pela força de uma tempestade violenta. O saldo: 13 mortos e 97 feridos. Anja Linder, com apenas 26 anos, teve que lamentar a perda das pernas, essenciais para tocar harpa, instrumento que possui nada menos que sete pedais.

Uma oportunidade para reinventar a própria arte.

Esse acidente irreversível parecia significar o fim de sua carreira e, consequentemente, de sua paixão mais vibrante. Sem o uso das pernas, continuar sua carreira como pianista de concerto com um instrumento tradicional tornou-se praticamente impossível e beirava a utopia. As pessoas ao seu redor a desencorajaram a continuar e sugeriram indiretamente uma mudança de carreira. No entanto, ela se recusou a dar ouvidos a esse conselho e optou por adaptar seu instrumento, que considerava sua outra metade, um elemento fundamental de sua identidade.

Determinada a redescobrir a sensação das cordas em seus dedos e a perpetuar seu caso de amor com a harpa, uma melodia abençoada pelos deuses, ela modificou o sistema original do instrumento com a ajuda de dois engenheiros. E, com pura perseverança, criou uma harpa automática única, que batizou de Anjamatic em homenagem à sua própria história.

Ela então teve que aprender a domar esse instrumento feito sob medida, a controlá-lo de uma nova maneira e, sobretudo, a repensar todo o seu estilo de tocar. Graças a essa inovação técnica, que por si só ilustra a paciência e a tenacidade dessa prodígio, Anja se tornou a voz de todas as possibilidades, uma portadora de sonhos. Esse acidente poderia tê-la afastado de sua arte, mas, na realidade, fortaleceu suas ambições.

A música, uma terapia por si só.

A própria Anja afirma: a música é um remédio, uma medicina, cujo único risco é encantar os ouvidos. "Acredito que a música pode curar. Ela produz endorfinas incríveis", exclamou ela à France Musique. Desde que se reconectou com o público em 2007, ela está nas nuvens e provando que a deficiência pode coexistir perfeitamente com as exigências de uma orquestra.

Em 2024, ela alcançou um momento culminante, sem dúvida o ponto alto deste espetáculo que celebra a diversidade e a resiliência. Participou da cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, confirmando seu lugar entre a elite da música clássica. Em 2025, seu nome também figurou na lista de homenageados do Ministério da Cultura, sendo nomeada Oficial da Ordem das Artes e das Letras.

Embora a deficiência seja frequentemente acompanhada de uma serenata lacrimosa, Anja a celebra com entusiasmo e silencia todas as ideias preconcebidas que a acompanham. Porque, embora tenha mobilidade reduzida, sua criatividade não conhece limites.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
Article précédent
No ambiente de trabalho, as mulheres ainda precisam usar maquiagem para "parecerem profissionais"?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

No ambiente de trabalho, as mulheres ainda precisam usar maquiagem para "parecerem profissionais"?

A pergunta pode parecer pertencer a outra época. No entanto, em meio à pressão para ser "bem-arrumada", "chique"...

"Eu pensei que estava me ajudando": seu depoimento sobre álcool e sensibilidade emocional gera reações.

Costuma-se dizer que o álcool diminui as inibições e liberta até as pessoas mais tímidas. Bebemos um pouco...

O que são "blind boxes", essas caixas surpresa que estão fazendo sucesso nas redes sociais?

Uma pequena embalagem lacrada, uma pitada de suspense e uma abertura que pode revelar uma agradável surpresa: as...

Ela joga basquete de salto alto e impressiona os homens.

Apesar de usar uma roupa completamente diferente do uniforme padrão do basquete feminino, com colete numerado e shorts...

As redes sociais deveriam ser proibidas para a geração mais jovem?

Será que as plataformas de redes sociais se tornaram demasiado intrusivas para os jovens? Esta questão está agora...

Durante um exame ginecológico, um par de óculos da marca Meta causou preocupação em uma paciente.

Consultas ginecológicas de rotina costumam ser temidas e acompanhadas de muita ansiedade. Entre os estribos, as mulheres frequentemente...