Centenas de sapatos velhos foram encontrados em uma praia: ainda sem explicação.

Uma cena digna de um romance gótico está se desenrolando na praia de Ogmore-by-Sea, no sul do País de Gales. Mais de 400 sapatos de couro , provavelmente da era vitoriana, foram desenterrados das rochas por um grupo de voluntários em meados de dezembro de 2025. Desde então, cientistas e moradores locais se perguntam: de onde vieram essas estranhas relíquias, trazidas à costa pelas marés?

Uma descoberta extraordinária durante a coleta.

Emma Lamport e sua equipe de voluntários, que vêm limpando o lixo plástico do litoral desde setembro, encontraram cerca de 200 sapatos com tachas entre as rochas durante a maré baixa. A olho nu, as solas gastas, o couro enegrecido e o estilo imediatamente remetiam ao período de 1830 a 1901. Em poucos dias, o número subiu para mais de 400 sapatos – todos do pé direito.

A possibilidade de um naufrágio italiano é intrigante.

A hipótese mais plausível: um navio mercante italiano afundou perto de Tusker Rock, um ilhéu traiçoeiro visível na maré baixa, derramando uma carga de sapatos que foi levada pelas correntes até a praia. Michael Roberts, oceanógrafo da Universidade de Bangor, confirma que naufrágios da era vitoriana podem se desintegrar e liberar artefatos. No entanto, nenhum naufrágio italiano foi registrado nessa área, o que aumenta o mistério.

Sinais de um naufrágio libertado pela erosão?

Há alguns anos, um sapato semelhante foi encontrado, mas passou despercebido. Alguns especialistas acreditam que a erosão costeira pode ter exposto recentemente um tesouro enterrado há mais de um século. As formações rochosas da praia, capazes de reter detritos marinhos, poderiam explicar o acúmulo em um único local. No entanto, a completa ausência de sapatos no pé esquerdo permanece um detalhe inexplicável.

Uma investigação científica está em andamento.

A Universidade de Bangor está atualmente analisando os materiais, a origem exata do couro e a datação por carbono. "Não temos ideia de há quanto tempo esses objetos estão lá", admitiram os pesquisadores em uma reportagem da BBC. Outras teorias estão surgindo: um antigo depósito ilegal da era vitoriana, uma carga descartada deliberadamente ou até mesmo uma distorção não intencional da história local. O local foi apelidado de "Sapatos do Castelo" pelos moradores e se tornou quase um local de peregrinação.

Um mistério que permanece sem solução em janeiro de 2026.

Até o momento, nenhuma prova formal de naufrágio foi encontrada. No entanto, os sapatos, notavelmente bem preservados apesar do sal e da areia, atestam um curtimento antigo de alta qualidade. Ogmore-by-Sea, conhecida por suas paisagens selvagens, agora também está associada a esse enigma arqueológico inesperado. Será que a próxima tempestade revelará novos artefatos... ou um navio enterrado?

Entretanto, a praia continua marcada pela presença desses "fantasmas vitorianos", misteriosamente trazidos pela correnteza, todos com o mesmo pé.