Substituir uma festa de aniversário por uma caminhada: a ideia está ganhando força.

É costume celebrar um aniversário com um bolo, rodeado de enfeites e lembrancinhas. No entanto, cada vez mais mulheres estão trocando o tradicional chapéu de papelão por botas de caminhada e optando por lanches em garrafas de água reutilizáveis. Elas estão saindo do convencional em todos os sentidos e celebrando este dia especial em trilhas bem conhecidas. É uma forma de reinventar a data e transformá-la em um momento de introspecção, longe das hashtags e das multidões impessoais das boates.

Uma caminhada de aniversário no ápice da felicidade

Durante nossa infância, nossos aniversários eram simplesmente uma pequena reunião no jardim. Tomávamos limonada caseira entre brincadeiras de dança das cadeiras. Quando chegamos à adolescência, tornou-se um evento mais sério. Nossos aniversários eram uma oportunidade de provar nosso valor aos amigos e aumentar nossa popularidade. Às vezes, assumia a forma de uma festa do pijama pontuada por fofocas, marshmallows e jogos de "verdade ou desafio"; outras vezes, lembrava uma discoteca em tamanho família no salão comunitário.

Naquela época, mal podíamos esperar para completar 18 anos e brindar com algo além de suco de maçã com gás e dançar sob bolas de discoteca. Agora, à medida que envelhecemos, ansiamos por um aniversário mais tranquilo, longe das câmeras dos celulares e das histórias encenadas. Queremos passar este dia simbólico desfrutando de um brunch, jogando cartas ou fazendo cerâmica em paz e sossego. A criadora de conteúdo @jasminmace oferece outra opção: imergir-se na natureza. Ela deixa de lado os garfos e as taças e pega suas bengalas de caminhada. Seu plano para este aniversário? Usar os pés, não para arrasar na pista de dança, mas para percorrer quilômetros de subida.

O que alguns podem considerar uma tarefa árdua ou um ritual de iniciação desagradável é, para outros, um momento de contemplação, uma forma de se reconectar com o que realmente importa e deixar uma impressão duradoura. A ideia não é bater recordes ou embarcar nessa jornada vertiginosa para encher o feed do Instagram, mas sim criar novas memórias, abraçar o inesperado e se libertar.

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Celebrar de forma diferente, sem exageros.

Com seus coloridos chapéus pontudos empoleirados na cabeça como ponto de referência, o grupo de garotas embarca em um passeio tranquilo. Mas, acima de tudo, elas compartilham uma experiência relaxante, com o canto dos pássaros se misturando ao som dos sinos das vacas. É uma sessão terapêutica combinada com risos e contemplação. Ninguém tenta preencher o silêncio ou quebrar a calma ambiente. Cada uma o acolhe serenamente, e há algo quase solene nisso. O menor detalhe se torna um espetáculo: uma borboleta pousando em uma flor, uma ave de rapina deslizando sob a luz do sol, uma cabra galopando pelos prados.

Obviamente, a ideia não é ficar em silêncio até o jantar, exceto talvez para economizar fôlego. Além disso, todos os pequenos incidentes que pontuam a caminhada se tornarão mais tarde anedotas memoráveis, a história por trás de um "lembra?". E isso claramente rompe com o que a sociedade espera de um aniversário adequado. No imaginário coletivo, um aniversário inevitavelmente envolve desafios de bebida, roupas elegantes e uma noite na balada. Essa festa, supostamente uma réplica do filme Projeto X, se transforma então em uma grande performance. No entanto, a palavra "curtir" tem vários significados e, a partir de certa idade, já não tem o mesmo significado que aos 18 anos.

Porque se divertir não significa necessariamente beber até o amanhecer e cantar até a voz falhar. Porque uma festa não precisa ser sensacional para ser inesquecível. Às vezes, comer um sanduíche caseiro com vista para picos imponentes e brindar com garrafas de água ao lado dos amigos é a melhor maneira de celebrar.

O luxo de não planejar nada.

Um dos encantos dessa abordagem reside na sua simplicidade. Não é preciso reservar mesa com seis semanas de antecedência, encontrar uma roupa digna de nota ou verificar se todos estão disponíveis ao mesmo tempo. Basta escolher um percurso adequado ao nível do grupo, preparar alguns lanches e partir.

Essa simplicidade pode até se tornar um luxo. Por algumas horas, as notificações ficam no fundo da bolsa, e o celular é usado mais para fotografar uma paisagem do que para documentar cada minuto do dia. Caminhamos, conversamos, brincamos, às vezes ficamos em silêncio. E ninguém olha para o relógio para saber a que horas partir para a próxima atividade.

Fazer uma trilha certamente não substitui todas as formas de comemorar um aniversário . Alguns podem preferir dançar a noite toda, outros jantar em seu restaurante favorito ou reunir toda a família em volta de uma grande mesa. Talvez a chave seja justamente parar de considerar apenas uma forma de comemorar como a norma.

Afinal, você não precisa necessariamente de confete para marcar a ocasião. Às vezes, uma trilha, uma mochila e alguns amigos são mais do que suficientes para fazer deste ano novo um marco memorável.