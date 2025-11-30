"Eu nem sabia lavar roupa": essas aulas inusitadas fazem sucesso entre os jovens adultos.

Há poucos anos, você provavelmente riria se alguém dissesse que estava fazendo um curso para aprender a lavar roupa ou entender a conta de luz. Hoje, não é mais piada: é um fenômeno. E um fenômeno popular. Jovens adultos, em busca de independência, estão aderindo em massa a esses cursos inusitados que prometem transformar o caos do dia a dia em algo administrável.

Uma reconhecida falta de habilidades práticas

Muitos jovens adultos admitem não possuir as habilidades práticas necessárias para se virar no mundo real. Diante de uma máquina de lavar, alguns ainda hesitam antes de apertar o botão "algodão", sem saber se devem ligar para um amigo, para os pais ou simplesmente desistir. Outros não sabem como decifrar uma conta, ficam paralisados diante de um contrato de aluguel ou se sentem perdidos ao se depararem com a misteriosa arte de cozinhar algo além de macarrão. Em resumo, a vida adulta pode chegar de repente e nem sempre vem com um manual de instruções.

É exatamente por isso que diversas universidades americanas e canadenses decidiram agir. A observação delas é simples: embora seus alunos possam ser capazes de analisar textos literários ou programar um aplicativo, eles não estão necessariamente preparados para lidar com o dia a dia. Então, por que não oferecer a eles cursos "práticos" projetados para ajudá-los a construir uma autonomia saudável, confiante e sustentável?

A geração Z encara o grande salto.

A Geração Z, em particular, parece precisar desse apoio. Tendo crescido em ambientes muitas vezes muito protetores, eles frequentemente saem de casa mais tarde e, quando finalmente dão o passo decisivo, se deparam com uma avalanche de responsabilidades desconhecidas. Quando tudo é novo — tarefas administrativas, finanças, manutenção da casa, convivência com colegas de quarto — é fácil se sentir sobrecarregado. Uma das forças dessa geração, no entanto, reside em sua capacidade de aprender e se adaptar rapidamente, especialmente quando os recursos oferecidos são acolhedores, acessíveis e sem julgamentos. E é exatamente isso que esses programas proporcionam.

Escolas para adultos: do Maine à Califórnia

Faça o curso Adulting School em Portland, Maine (EUA). Embora o nome possa lhe parecer engraçado, o sucesso do programa é inegável. Nesses workshops, você aprende como se sair bem em uma entrevista de emprego sem entrar em pânico, como lidar com conflitos sem perder o controle, como entender suas finanças sem se sentir sobrecarregado e até mesmo como cuidar da sua casa sem se esgotar. Essas sessões, geralmente interativas, são elaboradas para lhe dar confiança e lembrar que você é perfeitamente capaz de encarar a vida com segurança, mesmo no início.

Na Universidade de Waterloo, em Ontário, Canadá, o guia digital "Adulting 101" tornou-se essencial. Ele responde a perguntas simples, porém cruciais: Como lavar roupa sem causar um desastre? Como manter a casa limpa? Como cozinhar com um orçamento limitado sem sacrificar a saúde? Como conviver com colegas de quarto ou manter o bem-estar mental? A abordagem é pragmática, positiva e focada no bem-estar. O objetivo não é ser perfeito, mas sim independente, capaz e, acima de tudo, confortável consigo mesmo.

Em Berkeley, Califórnia (EUA), um curso chamado "vida adulta" vai ainda mais longe. Ele incorpora orçamento, culinária, busca de emprego, gestão do tempo e até mesmo relacionamentos interpessoais. Em resumo, um pacote completo para entrar na vida adulta com confiança e tranquilidade. Os instrutores não apenas transmitem conhecimento; eles desmistificam tarefas cotidianas, mostram que são possíveis de serem realizadas e ajudam os alunos a desenvolver habilidades que os servirão por toda a vida.

Uma necessidade real confirmada por especialistas.

Essas iniciativas atendem a uma necessidade real, confirmada pelo trabalho da psicóloga Jean Twenge. Segundo ela, as gerações mais jovens são frequentemente menos independentes do que as anteriores, não por falta de capacidade, mas porque estiveram menos envolvidas em tarefas domésticas práticas. Ao ingressarem na universidade ou no mercado de trabalho, precisam então lidar com uma série de responsabilidades desconhecidas, o que gera um estresse considerável. Os cursos de preparação para a vida adulta visam dissipar essa incerteza, fornecendo respostas concretas para questões que estão longe de serem óbvias à primeira vista.

O que você realmente aprende nesses cursos

Em que consistem exatamente esses cursos? Eles são simples, essenciais e incrivelmente úteis.

Você aprende a ler um contrato de aluguel sem ser pego de surpresa, a administrar um orçamento realista sem se sentir limitado, a cozinhar de forma saudável mesmo com um orçamento apertado, a lavar roupa sem ansiedade e a manter um banheiro ou cozinha limpos sem que isso se torne uma tarefa impossível.

O livro também aborda relacionamentos humanos: como viver em moradia compartilhada, como se comunicar sem tensão e como cuidar da saúde mental.

Todas essas são habilidades que merecem ser valorizadas, pois contribuem para uma vida cotidiana mais tranquila e equilibrada.

Em última análise, esses programas demonstram que "tornar-se adulto" não é um instinto natural que surge da noite para o dia. É um processo de aprendizagem, às vezes caótico, mas sempre enriquecedor. Não há vergonha nenhuma em não saber tudo de imediato. Pelo contrário: reconhecer que você precisa de uma mão amiga já é um ato de maturidade. Ao conciliar teoria e prática, esses programas oferecem aos jovens adultos um espaço acolhedor para explorar, experimentar, cometer erros e ter sucesso.