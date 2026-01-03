"Os homens querem uma mulher que fique em casa": as palavras desta streamer estão causando controvérsia.

Asmongold, um streamer extremamente popular conhecido como "Zack Asmongold", recentemente provocou um grande debate online ao explicar, em sua opinião, "por que estrelas femininas do streaming como Cinna e Pokimane continuam solteiras".
Contexto: uma reação à "solidão dos streamers"
Em uma transmissão recente, Asmongold respondeu às reclamações de streamers mulheres sobre suas vidas amorosas. Sua declaração provocativa — "Os homens querem uma mulher que fique em casa, cuide dos filhos e cozinhe" — imediatamente gerou indignação. Proferida ao vivo, a declaração dividiu profundamente a comunidade gamer e muito além dela. Segundo ele, essas influenciadoras independentes e focadas na carreira não se encaixam nas expectativas tradicionais de muitos homens, que ele descreve como "apegados a um modelo de feminilidade centrado no lar, na família e nas tarefas domésticas".
Amplamente compartilhado no TikTok e no X (antigo Twitter), o vídeo acumulou milhões de visualizações em poucos dias, provocando indignação, debates e fortes reações. Muitos o denunciaram como uma visão retrógrada, sexista e misógina, apontando que, em 2025, reduzir o valor ou a desejabilidade de uma mulher ao seu papel doméstico não é apenas ultrapassado, mas profundamente problemático.
Certamente, ainda existem homens que pensam assim, mas normalizar ou apresentar essa visão como uma expectativa masculina majoritária equivale a confinar as mulheres a um papel que não corresponde nem à evolução da sociedade nem às aspirações de milhões delas. Uma mulher não "nasce" para cuidar da casa: ela pode ser independente, ambiciosa, focada na carreira, criadora de conteúdo, mãe, ou não — ou tudo isso ao mesmo tempo — de acordo com suas próprias escolhas.
Dois campos estão em conflito: tradição versus modernidade.
A declaração abriu as comportas para um debate acalorado:
- Aqueles que preferem a abordagem "tradicional": muitos homens concordam, argumentando que a sociedade moderna perdeu os valores familiares estáveis. "Os homens querem uma parceira que priorize o lar, não uma rival profissional", diz um comentário.
- Opositores: outros denunciam uma visão sexista e retrógrada. "É pura misoginia: reduzir as mulheres a donas de casa", retrucam. Um tweet viral resume tudo: "Prefiro morrer sozinha a ser dona de casa".
No X (antigo Twitter) e no Reddit, as discussões são acaloradas, opondo-se à independência feminina e aos papéis de gênero percebidos como naturais por alguns.
Pokimane, alvo frequente de críticas misóginas
Desde sua estreia nas plataformas de streaming, Pokimane – cujo nome verdadeiro é Imane Anys – enfrenta uma constante onda de críticas sexistas. Figura proeminente no Twitch e no YouTube, ela personifica o sucesso feminino em um mundo ainda amplamente dominado por homens. Essa visibilidade, infelizmente, é frequentemente acompanhada por ataques misóginos, que vão desde comentários sobre sua aparência até questionamentos injustificados sobre suas habilidades.
Longe de se deixar abater, Pokimane aprendeu a lidar com esses ataques recorrentes com resiliência, denunciando publicamente o sexismo generalizado e exigindo uma melhor moderação online. Sua experiência ilustra os obstáculos específicos enfrentados por mulheres criadoras de conteúdo e ressalta a necessidade de uma mudança profunda na cultura digital.
O streamer Asmongold, conhecido por suas visões conservadoras e críticas, não tem papas na língua. Este comentário está em consonância com suas análises recorrentes sobre a "solidão masculina" e a dinâmica de gênero na Twitch.