"Os homens querem uma mulher que fique em casa": as palavras desta streamer estão causando controvérsia.

Feminismo
Léa Michel
@pokimanelol/Instagram

Asmongold, um streamer extremamente popular conhecido como "Zack Asmongold", recentemente provocou um grande debate online ao explicar, em sua opinião, "por que estrelas femininas do streaming como Cinna e Pokimane continuam solteiras".

Contexto: uma reação à "solidão dos streamers"

Em uma transmissão recente, Asmongold respondeu às reclamações de streamers mulheres sobre suas vidas amorosas. Sua declaração provocativa — "Os homens querem uma mulher que fique em casa, cuide dos filhos e cozinhe" — imediatamente gerou indignação. Proferida ao vivo, a declaração dividiu profundamente a comunidade gamer e muito além dela. Segundo ele, essas influenciadoras independentes e focadas na carreira não se encaixam nas expectativas tradicionais de muitos homens, que ele descreve como "apegados a um modelo de feminilidade centrado no lar, na família e nas tarefas domésticas".

Amplamente compartilhado no TikTok e no X (antigo Twitter), o vídeo acumulou milhões de visualizações em poucos dias, provocando indignação, debates e fortes reações. Muitos o denunciaram como uma visão retrógrada, sexista e misógina, apontando que, em 2025, reduzir o valor ou a desejabilidade de uma mulher ao seu papel doméstico não é apenas ultrapassado, mas profundamente problemático.

Certamente, ainda existem homens que pensam assim, mas normalizar ou apresentar essa visão como uma expectativa masculina majoritária equivale a confinar as mulheres a um papel que não corresponde nem à evolução da sociedade nem às aspirações de milhões delas. Uma mulher não "nasce" para cuidar da casa: ela pode ser independente, ambiciosa, focada na carreira, criadora de conteúdo, mãe, ou não — ou tudo isso ao mesmo tempo — de acordo com suas próprias escolhas.

Dois campos estão em conflito: tradição versus modernidade.

A declaração abriu as comportas para um debate acalorado:

  • Aqueles que preferem a abordagem "tradicional": muitos homens concordam, argumentando que a sociedade moderna perdeu os valores familiares estáveis. "Os homens querem uma parceira que priorize o lar, não uma rival profissional", diz um comentário.
  • Opositores: outros denunciam uma visão sexista e retrógrada. "É pura misoginia: reduzir as mulheres a donas de casa", retrucam. Um tweet viral resume tudo: "Prefiro morrer sozinha a ser dona de casa".

No X (antigo Twitter) e no Reddit, as discussões são acaloradas, opondo-se à independência feminina e aos papéis de gênero percebidos como naturais por alguns.

Pokimane, alvo frequente de críticas misóginas

Desde sua estreia nas plataformas de streaming, Pokimane – cujo nome verdadeiro é Imane Anys – enfrenta uma constante onda de críticas sexistas. Figura proeminente no Twitch e no YouTube, ela personifica o sucesso feminino em um mundo ainda amplamente dominado por homens. Essa visibilidade, infelizmente, é frequentemente acompanhada por ataques misóginos, que vão desde comentários sobre sua aparência até questionamentos injustificados sobre suas habilidades.

Longe de se deixar abater, Pokimane aprendeu a lidar com esses ataques recorrentes com resiliência, denunciando publicamente o sexismo generalizado e exigindo uma melhor moderação online. Sua experiência ilustra os obstáculos específicos enfrentados por mulheres criadoras de conteúdo e ressalta a necessidade de uma mudança profunda na cultura digital.

O streamer Asmongold, conhecido por suas visões conservadoras e críticas, não tem papas na língua. Este comentário está em consonância com suas análises recorrentes sobre a "solidão masculina" e a dinâmica de gênero na Twitch.

