Sem acesso à educação, meninas afegãs desafiam a proibição para aprender.

Desde que o Talibã assumiu o poder em 2021, as meninas afegãs têm sido massivamente excluídas da escola. Privadas do acesso ao ensino secundário e superior, milhões de jovens mulheres se veem sem perspectivas educacionais. Diante dessa proibição, algumas resistem por meio do ensino a distância ou de aulas clandestinas, apesar dos riscos e obstáculos.

Uma geração privada de escolaridade

O Afeganistão é atualmente o único país do mundo onde as meninas são proibidas de frequentar a escola além do ensino fundamental. Alunas com apenas 12 anos são obrigadas a abandonar os estudos. Segundo a UNESCO , mais de 2,2 milhões de meninas são afetadas por essa medida. Esse retrocesso anula o progresso educacional alcançado entre 2001 e 2021.

Essa exclusão acarreta sérias consequências: isolamento, casamento precoce, dependência econômica e perda de autonomia. As adolescentes são obrigadas a ficar em casa, muitas vezes reduzidas a tarefas domésticas. O direito fundamental à educação é negado, destruindo as esperanças de toda uma geração.

O ensino online como refúgio

Diante dessa realidade, redes clandestinas de ensino a distância estão se desenvolvendo. Mulheres afegãs refugiadas no exterior, principalmente na França e no Canadá, estão organizando cursos virtuais de programação, idiomas e história. Os alunos se conectam usando pseudônimos, com as câmeras desligadas, em constante temor de serem identificados.

O acesso limitado e instável à internet em muitas áreas complica ainda mais esse processo de aprendizagem. No entanto, esses cursos oferecem uma tábua de salvação para aqueles que se recusam a desistir de seus sonhos. Como destaca um professor citado pelo Courrier International , " é uma forma de resistência silenciosa".

Aulas clandestinas no local

Enquanto isso, algumas ONGs como a Femaid organizam aulas presenciais em locais secretos. A organização oferece educação secundária para meninas de 11 a 18 anos. As professoras, muitas vezes elas próprias em perigo, lecionam em residências particulares ou locais escondidos.

Essas iniciativas permitem que algumas centenas de alunos continuem seus estudos, mas ainda são limitadas. O risco de prisão é constante, tanto para professores quanto para alunos. No entanto, essas aulas proporcionam estrutura, esperança e dignidade àqueles que participam.

Uma luta global pelo direito à educação.

A UNESCO, o UNICEF e outras organizações internacionais condenam essa exclusão e apelam ao apoio de iniciativas locais. Para elas, não se trata apenas de educação, mas de direitos humanos fundamentais. O acesso ao conhecimento é essencial para a autonomia, a saúde e o desenvolvimento econômico das sociedades.

Os meios de comunicação educativos também contribuem para esse esforço, transmitindo conteúdo educacional direcionado a jovens mulheres afegãs. No entanto, essas alternativas não substituem o acesso equitativo e seguro à educação para todos.

Resistir através do conhecimento

Num país onde estudar pode ser um ato de rebeldia , milhares de meninas continuam a aprender em segredo no Afeganistão. Entre cursos online e escolas clandestinas, elas personificam uma resistência silenciosa, mas determinada. Essas iniciativas, embora frágeis, nos lembram que nenhuma opressão pode extinguir completamente a sede de conhecimento.

Sem apoio contínuo a essas alternativas, toda uma geração corre o risco de crescer nas sombras, privada de seu futuro. A educação não é um luxo: é um direito fundamental que merece ser defendido, em todos os lugares e para todos.