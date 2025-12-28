Search here...

Sem acesso à educação, meninas afegãs desafiam a proibição para aprender.

Feminismo
Naila T.
Femmes afghanes : photo de Faruk Tokluoğlu

Desde que o Talibã assumiu o poder em 2021, as meninas afegãs têm sido massivamente excluídas da escola. Privadas do acesso ao ensino secundário e superior, milhões de jovens mulheres se veem sem perspectivas educacionais. Diante dessa proibição, algumas resistem por meio do ensino a distância ou de aulas clandestinas, apesar dos riscos e obstáculos.

Uma geração privada de escolaridade

O Afeganistão é atualmente o único país do mundo onde as meninas são proibidas de frequentar a escola além do ensino fundamental. Alunas com apenas 12 anos são obrigadas a abandonar os estudos. Segundo a UNESCO , mais de 2,2 milhões de meninas são afetadas por essa medida. Esse retrocesso anula o progresso educacional alcançado entre 2001 e 2021.

Essa exclusão acarreta sérias consequências: isolamento, casamento precoce, dependência econômica e perda de autonomia. As adolescentes são obrigadas a ficar em casa, muitas vezes reduzidas a tarefas domésticas. O direito fundamental à educação é negado, destruindo as esperanças de toda uma geração.

O ensino online como refúgio

Diante dessa realidade, redes clandestinas de ensino a distância estão se desenvolvendo. Mulheres afegãs refugiadas no exterior, principalmente na França e no Canadá, estão organizando cursos virtuais de programação, idiomas e história. Os alunos se conectam usando pseudônimos, com as câmeras desligadas, em constante temor de serem identificados.

O acesso limitado e instável à internet em muitas áreas complica ainda mais esse processo de aprendizagem. No entanto, esses cursos oferecem uma tábua de salvação para aqueles que se recusam a desistir de seus sonhos. Como destaca um professor citado pelo Courrier International , " é uma forma de resistência silenciosa".

Aulas clandestinas no local

Enquanto isso, algumas ONGs como a Femaid organizam aulas presenciais em locais secretos. A organização oferece educação secundária para meninas de 11 a 18 anos. As professoras, muitas vezes elas próprias em perigo, lecionam em residências particulares ou locais escondidos.

Essas iniciativas permitem que algumas centenas de alunos continuem seus estudos, mas ainda são limitadas. O risco de prisão é constante, tanto para professores quanto para alunos. No entanto, essas aulas proporcionam estrutura, esperança e dignidade àqueles que participam.

Uma luta global pelo direito à educação.

A UNESCO, o UNICEF e outras organizações internacionais condenam essa exclusão e apelam ao apoio de iniciativas locais. Para elas, não se trata apenas de educação, mas de direitos humanos fundamentais. O acesso ao conhecimento é essencial para a autonomia, a saúde e o desenvolvimento econômico das sociedades.

Os meios de comunicação educativos também contribuem para esse esforço, transmitindo conteúdo educacional direcionado a jovens mulheres afegãs. No entanto, essas alternativas não substituem o acesso equitativo e seguro à educação para todos.

Resistir através do conhecimento

Num país onde estudar pode ser um ato de rebeldia , milhares de meninas continuam a aprender em segredo no Afeganistão. Entre cursos online e escolas clandestinas, elas personificam uma resistência silenciosa, mas determinada. Essas iniciativas, embora frágeis, nos lembram que nenhuma opressão pode extinguir completamente a sede de conhecimento.

Sem apoio contínuo a essas alternativas, toda uma geração corre o risco de crescer nas sombras, privada de seu futuro. A educação não é um luxo: é um direito fundamental que merece ser defendido, em todos os lugares e para todos.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
Article précédent
Esta mulher relata o assédio misógino que sofre diariamente.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esta mulher relata o assédio misógino que sofre diariamente.

No TikTok, uma criadora de conteúdo conhecida como Jessie (@jessie.song) compartilhou recentemente um depoimento comovente de uma mulher...

Coisas que nunca são ditas sobre a vida das mulheres empreendedoras.

Por trás dos retratos inspiradores de mulheres empreendedoras frequentemente destacados, a realidade diária é mais complexa, ainda mais...

Mulheres se unem para correr e são assediadas por homens.

Correr deveria ser uma fonte de liberdade, alegria e reconexão com o próprio corpo. No entanto, para muitas...

Por que cada vez mais mulheres não querem mais viver em casal?

Cada vez mais mulheres heterossexuais optam por permanecer solteiras, cansadas das dificuldades e desequilíbrios que encontram em relacionamentos...

Por que tantas mulheres são alvo de ataques no Brasil? As descobertas alarmantes de especialistas.

As notícias no Brasil foram recentemente abaladas por uma série de casos trágicos que evidenciam a persistente vulnerabilidade...

"Você viu sua roupa?": Assediadas, essas atletas quebram o silêncio sobre a misoginia no esporte.

No mundo do esporte, a misoginia persiste, principalmente nas redes sociais, onde muitas mulheres denunciam os comentários sexistas...

© 2025 The Body Optimist