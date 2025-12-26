Esta mulher relata o assédio misógino que sofre diariamente.

No TikTok, uma criadora de conteúdo conhecida como Jessie (@jessie.song) compartilhou recentemente um depoimento comovente de uma mulher chinesa descrevendo o assédio e o sexismo que sofre diariamente. Em poucas frases impactantes, esse relato destaca os mecanismos silenciosos do sexismo cotidiano, que se baseiam não apenas em palavras, mas também em silêncios.

Uma observação arrepiante sobre as reações masculinas.

Em seu depoimento, Jessie (@jessie.song) explica que, em sua experiência, de cada 10 homens presentes quando uma piada misógina é contada:

1. O fato,

Dois deles riem disso.

Três não acham graça, mas riem mesmo assim para não se sentirem excluídos.

Quatro deles permanecem em silêncio e agem como se não tivessem ouvido nada.

"Ninguém me defende, ninguém tenta impedi-lo", resume ela. A partir dessa observação, Jessie (@jessie.song) chega a uma conclusão amarga: mesmo aqueles que não participam abertamente desses comportamentos contribuem involuntariamente para a manutenção de um ambiente hostil para as mulheres.

Estar do lado certo não basta.

Jessie (@jessie.song) explica que, da perspectiva masculina, muitos pensam que estão "do lado certo" simplesmente porque não riem nem fazem comentários sexistas. Do ponto de vista dela — e de muitas mulheres — não há diferença real entre quem faz a piada e quem a ignora sem reagir. Juntos, o riso, os olhares desviados e o silêncio compõem o mesmo sistema: um que normaliza o desprezo pelas mulheres. "Os homens, consciente ou inconscientemente, protegem o sistema que está contra nós. Então, quando as mulheres dizem 'todos os homens são iguais', é isso que elas querem dizer", afirma ela.

Reações fortes nos comentários

Nos comentários do vídeo de Jessie (@jessie.song), alguns homens expressaram sua compreensão: "Honestamente, como homem, isso me deu uma perspectiva totalmente nova. Eu costumava pensar que, ao não rir, eu não estava apoiando esse tipo de piada, mas agora entendo que é o mesmo que não fazer nada." Outro comentou: "E se um homem se manifesta para defender uma mulher, todos os outros o chamarão de covarde."

O depoimento de Jessie (@jessie.song) repercutiu entre milhares de internautas. Ele revela como a cumplicidade silenciosa — mesmo que não intencional — pode reforçar o sexismo generalizado. Para muitos, o vídeo de Jessie serviu como um alerta: um lembrete de que combater o sexismo não se resume a não participar, mas sim a ousar se posicionar contra ele.