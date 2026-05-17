LGBTfobia: por que as redes sociais se tornaram um problema grave

Por ocasião do Dia Internacional contra a Homofobia , Transfobia e Bifobia, neste 17 de maio, vale a pena examinar as redes sociais, que se tornaram um espaço central de socialização e expressão. Embora promovam visibilidade e troca de ideias, também podem amplificar formas de discriminação.

Um espaço de liberdade que se tornou ambivalente.

As redes sociais desempenham um papel fundamental no nosso dia a dia. Permitem-nos mantermo-nos informados, partilhar experiências e construir comunidades. Para muitas pessoas LGBTQIA+, representam um espaço importante de visibilidade, apoio e autoafirmação. Este espaço pode ser encarado como uma extensão positiva da vida social, onde todos podem encontrar pontos de referência e trocas de apoio.

No entanto, essa liberdade de expressão também acarreta maior exposição à retórica LGBTfóbica . As plataformas digitais, devido à sua acessibilidade, por vezes tornam-se terreno fértil para comentários discriminatórios ou comportamentos hostis. Em 2025, foram registados quase 4.900 crimes homofóbicos ou transfóbicos em França.

O anonimato e a rapidez das trocas de informações são os pontos cruciais.

Um dos fatores que facilita a disseminação da LGBTfobia online é o anonimato. Atrás de uma tela, alguns usuários se sentem menos responsáveis por suas palavras e podem adotar comportamentos que não demonstrariam na vida real. Isso pode levar a insultos, assédio ou zombaria direcionados à orientação sexual ou identidade de gênero.

A isso se soma a velocidade com que o conteúdo circula. Uma publicação pode viralizar em pouco tempo, amplificando enormemente seu impacto. Mesmo depois de apagadas, algumas mensagens deixam marcas profundas, principalmente no nível psicológico. Essa dinâmica torna o combate ao conteúdo odioso especialmente complexo e exige vigilância constante.

#17deMaio #LGBTfobia 🏳️‍🌈| A violência homofóbica e transfóbica é punível por lei: multas de até € 45.000 e 3 anos de prisão. 💻 Denúncia: https://t.co/9WWYqthUEF 📞 Vítimas/testemunhas: 17, 112 ou 114 🌈 Vamos nos mobilizar contra o ódio e a discriminação. pic.twitter.com/7pUz2M8ewG — Prefeito das Ardenas 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet08) 17 de maio de 2026

O papel dos algoritmos na visibilidade do conteúdo

Os algoritmos das redes sociais também desempenham um papel significativo. Projetados para maximizar o engajamento, eles podem, por vezes, promover conteúdo polarizador. Embora não sejam diretamente responsáveis pelo discurso de ódio, podem contribuir para sua visibilidade, favorecendo conteúdo que suscite reações intensas. Essa dinâmica pode criar ambientes digitais onde a retórica extremista circula com mais facilidade do que mensagens ponderadas ou inclusivas, exacerbando, assim, as tensões existentes.

Espaços que também oferecem apoio e visibilidade.

Apesar desses aspectos negativos, as redes sociais continuam sendo um espaço importante para solidariedade e conscientização. Inúmeras iniciativas surgem ali para combater a LGBTfobia, compartilhar recursos e destacar histórias positivas. Esses espaços também permitem que muitas pessoas LGBTQIA+ encontrem apoio e construam uma autoimagem mais confiante. Conteúdo positivo , relatos pessoais e campanhas de prevenção contribuem para mudar atitudes e promover uma cultura mais inclusiva.

Este dia 17 de maio serve como um lembrete de que a luta contra a LGBTfobia também se estende ao mundo digital. Garantir espaços online mais respeitosos contribui para uma sociedade onde todos possam existir plenamente, sem medo ou exclusão.