O fenômeno "adulto-criança" está explodindo: uma moda passageira ou uma necessidade genuína da geração?

Bichos de pelúcia, Lego, desenhos animados e videogames não são mais exclusividade das crianças. Um número crescente de adultos, conhecidos como "adultos-crianças", admite abertamente seu apego a esses objetos considerados retrógrados. Será isso uma tendência passageira ou sintoma de um mal-estar geracional mais profundo?

Uma tendência cultural em rápida expansão

O termo "kidulte", uma junção de "kid" (criança) e "adult" (adulto), refere-se a adultos que continuam a consumir produtos tradicionalmente associados à infância. Isso inclui figuras colecionáveis, videogames retrô, livros de colorir, roupas com personagens de desenhos animados e convenções de cultura pop (como a Comic Con ou a Japan Expo).

Longe de ser marginal, o fenômeno cresceu significativamente. Em 2023, segundo um estudo da empresa britânica Mintel , 27% dos adultos entre 25 e 44 anos relataram ter comprado brinquedos para si mesmos. Esse número vem aumentando constantemente desde 2019. As marcas claramente entenderam isso: a Lego, por exemplo, lançou linhas premium especificamente projetadas para adultos, combinando nostalgia e sofisticação.

Uma resposta para as incertezas da vida adulta?

Por trás dessa tendência, existe uma dinâmica mais profunda. O fenômeno "adulto-criança" é, principalmente, uma estratégia de enfrentamento diante de uma sociedade percebida como geradora de ansiedade. Crises econômicas, ambientais e políticas... para muitos na faixa dos trinta e quarenta anos, o mundo adulto rima com precariedade e instabilidade. Retornar ao mundo da infância, então, oferece um refúgio.

Isso permite reconectar-se com memórias reconfortantes, recuperar uma sensação de controle e leveza em um cotidiano que às vezes pode parecer pesado. Como explica a socióloga francesa Cécile Van de Velde, especialista em juventude europeia, "a transição para a vida adulta tornou-se um processo longo, incerto e frequentemente fragmentado. Nesse contexto, certos marcos da infância servem como âncoras."

Entre o consumismo e a construção da identidade

Alguns críticos veem isso como uma extensão da sociedade de consumo, onde tudo é mercantilizado, até mesmo a nostalgia. Para eles, o fenômeno "kidult" está sendo explorado pelas marcas como ferramenta de marketing. De fato, os produtos visados — geralmente caros — são mais voltados para colecionismo do que para uso cotidiano e, às vezes, contribuem para a criação de uma imagem autopromocional nas redes sociais.

Essa interpretação, no entanto, ignora um aspecto importante: para muitos kidultes, esses objetos não são meramente um capricho ou uma tendência para o Instagram. Eles incorporam parte de sua identidade. Tornam-se veículos de expressão pessoal, conexão social e, às vezes, até mesmo de resiliência psicológica. Nesse sentido, ser um kidult também pode ser um ato de reapropriação cultural.

Uma visão renovada da maturidade

O fenômeno "adulto-criança" também levanta questões sobre nossa relação com a maturidade. Por muito tempo, tornar-se adulto significou abandonar passatempos "infantis". No entanto, essa fronteira está se tornando cada vez mais tênue. Ser adulto em 2025 não significa mais necessariamente ter um estilo de vida padronizado baseado em casamento, filhos e estabilidade no emprego. Esses novos adultos reivindicam o direito de escolher seu próprio caminho e inventar outras formas de equilíbrio.

Nesse contexto, gostar de Pokémon ou montar um modelo de Star Wars não seria mais visto como uma regressão, mas sim como uma expressão de liberdade de expressão e gosto. Essa mudança é ainda mais reforçada por figuras públicas que abraçam plenamente sua "infância". Artistas, atletas e criadores de conteúdo não hesitam mais em exibir suas paixões nerds ou infantis, contribuindo assim para a legitimação dessa cultura na esfera pública.

Um fenômeno geracional que provavelmente perdurará?

Embora seja difícil prever o futuro desse fenômeno, certos sinais sugerem que ele é mais estrutural do que cíclico. Por um lado, novas gerações estão crescendo com uma cultura pop onipresente e desinibida. Por outro lado, crises sucessivas estão tornando a necessidade de conforto e leveza mais duradoura.

Os "kidultos", portanto, não são simplesmente adultos que se recusam a crescer. Pelo contrário, podem ser adultos que buscam redefinir o que significa "crescer" em um mundo em transformação. Um mundo onde o autocuidado também envolve o direito à leveza, à brincadeira e à imaginação.

Em suma, o fenômeno "kidult" vai muito além de uma moda passageira. Revela uma busca por significado, pertencimento e expressão individual em um mundo frequentemente incerto. Longe de representar uma fuga da realidade, também pode ser visto como uma nova forma de vivenciar a vida adulta, com seus próprios códigos e sensibilidades.