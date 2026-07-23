No Texas, essa mulher de 70 anos idealizou um refúgio com casas minúsculas para mulheres.

E se envelhecer bem significasse viver em uma casa pequena… e fazer parte de uma grande comunidade? No Texas (EUA), Robyn Yerian transformou suas preocupações financeiras em um projeto de vida coletiva. Sua vila de microcasas, "O Ninho do Pássaro", reservada para mulheres, agora atrai pessoas de muito além de sua região.

De uma ideia pessoal a um projeto coletivo

Com a aposentadoria se aproximando, Robyn Yerian percebeu que suas economias não lhe permitiriam viver como havia sonhado. Inspirada por microcasas, ela construiu a sua própria em 2016. Alguns anos depois, decidiu ir além: criar um lugar onde outras mulheres também pudessem viver de forma mais acessível e tranquila. O que era para ser uma solução prática rapidamente se transformou em uma verdadeira aventura humana.

Uma aposta ousada no coração do Texas

Para concretizar sua ideia, Robyn investiu US$ 35.000 de seu fundo de aposentadoria para comprar quase dois hectares de terra em Cumby, uma pequena cidade a cerca de uma hora de Dallas, no Texas. O terreno estava completamente desabitado. Ela então financiou as ligações de água, eletricidade e sistemas de esgoto, elevando seu investimento total para aproximadamente US$ 150.000. Um compromisso significativo, mas que abriu caminho para um projeto inovador.

Uma vila projetada para viver de forma diferente.

O local agora oferece 14 espaços totalmente equipados para microcasas ou autocaravanas. O aluguel é de US$ 450 por mês, significativamente menor do que muitas outras opções de moradia nos Estados Unidos. O projeto está se mostrando um sucesso: 11 espaços já estão ocupados e as inscrições estão chegando em grande número. Centenas de mulheres querem se juntar a essa comunidade, demonstrando que esse modelo atende a uma necessidade real.

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Uma comunidade onde o apoio mútuo é essencial.

Inicialmente, o projeto não era reservado para mulheres, mas depois de conversar com várias participantes durante uma oficina de faça-você-mesmo, Robyn Yerian percebeu que um espaço exclusivamente feminino atendia a uma necessidade específica.

A maioria dos moradores tem entre 60 e 80 anos. Eles compartilham muito mais do que apenas a vizinhança: refeições comunitárias, caronas para consultas médicas, apoio moral e pequenas tarefas do dia a dia. Cada um mantém sua independência, sabendo que pode contar com os outros. Até mesmo os cães da vila contribuem para essa atmosfera amigável, circulando livremente de um terraço para o outro.

Uma regra simples: mantenha o bom humor.

A vila opera sob uma filosofia resumida em duas palavras: "sem drama". Respeito, gentileza e comunicação aberta são os pilares da vida comunitária. Antes de se juntar ao "Ninho do Pássaro", cada candidato tem uma conversa aprofundada com o fundador e, em seguida, conhece os outros moradores. O objetivo não é simplesmente encontrar acomodação, mas sim tornar-se parte de uma comunidade onde todos estão dispostos a dar tanto quanto recebem.

Envelhecer livremente, sem isolamento.

"O Ninho do Pássaro" reúne mulheres de origens muito diferentes, sejam solteiras, divorciadas, viúvas ou anteriormente casadas. Essa diversidade é vista como uma vantagem. Para Robyn Yerian, o projeto oferece principalmente uma alternativa ao isolamento e às opções tradicionais de moradia. Se uma moradora enfrentar alguma dificuldade, o grupo prioriza soluções de apoio domiciliar para que ela possa permanecer em sua própria casa pelo maior tempo possível.

Um modelo que já está inspirando outros.

A iniciativa está agora atraindo atenção muito além do Texas. Muitas pessoas estão interessadas nessa forma de conciliar autonomia, custo de vida controlado e solidariedade.

Por meio de sua vila de casas minúsculas, Robyn Yerian demonstra que nunca é tarde demais para imaginar uma nova forma de viver. E seu projeto nos lembra que uma comunidade solidária pode, às vezes, ser o bem mais precioso.