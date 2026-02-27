Violência de gênero nas escolas: um estudo aponta para uma "evolução preocupante" no clima escolar.

Em diversas regiões do mundo, estudos recentes têm levantado preocupações sobre o aumento de comportamentos misóginos e anti-LGBTQIA+ entre alguns meninos em idade escolar. Por muito tempo discretas ou isoladas, essas atitudes infelizmente parecem mais acentuadas hoje em dia. Equipes pedagógicas se perguntam: como podemos transmitir valores de igualdade e respeito em um ambiente digital que torna as fronteiras cada vez mais tênues?

Um clima mais tenso em Quebec

No Quebec, uma pesquisa qualitativa conduzida pela Universidade do Quebec em Montreal e pela Federação Autônoma do Ensino em quase 200 escolas descreve uma mudança no clima escolar. Os entrevistados relataram um aumento em comentários misóginos, homofóbicos e transfóbicos, bem como uma oposição mais visível às ideias feministas e à diversidade.

Grafites sexistas, bandeiras do arco-íris vandalizadas, gestos provocativos e a estigmatização de professoras consideradas feministas: esses sinais, antes marginais, parecem estar se multiplicando. O estudo também destaca a influência de certas figuras públicas controversas cujas posições antifeministas circulam amplamente nas redes sociais. Esses discursos, por vezes, encontram eco em adolescentes em busca de modelos a seguir, de um senso de "poder" ou de um sentimento de pertencimento.

Na França, números preocupantes

Na França, o Observatório Nacional de Violência de Gênero nas Escolas apresenta um panorama igualmente preocupante. Até 2025, quase uma em cada seis meninas do ensino fundamental e uma em cada cinco meninas do ensino médio relatam ter sofrido violência por parte de seus parceiros íntimos na escola. As meninas representam 85% das vítimas registradas.

Os insultos direcionados a estudantes LGBTQIA+ também estão em ascensão, assim como a distribuição não consensual de imagens íntimas. Por trás dessas estatísticas, estão jovens talentosos, enérgicos e promissores que deveriam poder prosperar em um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso, que valorize seus corpos e identidades.

Normalização da fala no Reino Unido

No Reino Unido, um estudo de 2021 publicado pelo Office for Standards in Education destaca a normalização de comentários sexistas desde muito jovens. Alguns alunos relatam que comentários depreciativos são percebidos como "normais" ou "apenas uma piada", o que torna mais difícil contestá-los.

O relatório também destaca a exposição precoce a conteúdo pornográfico, por vezes já aos 11 anos de idade. Para alguns rapazes, essa exposição molda visões distorcidas sobre relacionamentos e consentimento. Nesse contexto, torna-se essencial reafirmar que todos os corpos merecem respeito, que toda identidade tem seu lugar e que a força reside na empatia, não na dominação.

Na Coreia do Sul, pressão e antifeminismo

Na Coreia do Sul, investigações revelam que meninas do ensino fundamental são submetidas diariamente a assédio verbal de natureza íntima. Essa realidade ocorre em um ambiente marcado por intensa pressão acadêmica, particularmente em torno do exame "suneung", crucial para o ingresso na universidade.

Entretanto, a influência de influenciadores digitais, predominantemente masculinos, está crescendo. Grafites antifeministas foram relatados em algumas escolas de ensino médio de Seul. Mais uma vez, as redes sociais desempenham um papel fundamental na disseminação de retórica polarizadora que pode minar uma cultura de respeito.

O papel central das redes sociais

Do TikTok ao X (antigo Twitter), as plataformas digitais às vezes amplificam conteúdo radical ou provocativo. Ao destacar as postagens mais controversas, os algoritmos contribuem para a normalização de visões antes marginalizadas. Para adolescentes que ainda estão construindo suas identidades, essas mensagens podem parecer atraentes porque oferecem respostas simples para questões complexas.

Diante dessa situação, muitos especialistas defendem o fortalecimento da educação em igualdade, pensamento crítico e respeito à diversidade. Capacitar profissionais da educação, dialogar com as famílias e regular melhor o acesso de menores a determinados conteúdos estão entre as abordagens em consideração.

Em última análise, do Quebec à Europa, e até mesmo à Ásia, os contextos diferem, mas as mensagens são consistentes. Mais do que nunca, é crucial lembrar que todo aluno merece crescer em um ambiente onde seu corpo, sua identidade e sua voz sejam respeitados. Promover a igualdade significa cultivar a confiança, a dignidade e a liberdade de ser plenamente si mesmo.