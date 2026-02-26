Como é que este expatriado consegue viver num hotel cinco estrelas pagando menos do que paga de aluguel?

Mudar para outro país para economizar dinheiro já não é incomum. No entanto, trocar um apartamento padrão por uma suíte de hotel cinco estrelas pelo preço de um aluguel é algo intrigante. E essa é a ousada atitude de uma expatriada britânica – @diamantelv no Instagram – que abraça completamente sua escolha de estilo de vida.

Uma partida desejada para longe do Reino Unido

Conhecida por sua participação no reality show "Love Island", Diamanté Laiva (@diamantelv) decidiu deixar o Reino Unido e se estabelecer no Sudeste Asiático. Em suas redes sociais, ela compartilha um estilo de vida com o qual muitos jovens sonham: afirma morar em um hotel de luxo por cerca de US$ 500 por mês, ou aproximadamente € 420.

Em um vídeo, ela mostra sua suíte iluminada com cozinha totalmente equipada, uma sala de estar aconchegante e vista panorâmica da cidade. O serviço de limpeza regular está incluído, liberando-a de muitas tarefas domésticas. Segundo ela, esse estilo de vida custa menos do que sua acomodação anterior no Reino Unido.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada pelo empreendedor (@diamantelv)

Por que um preço tão baixo?

O custo de vida varia drasticamente entre os países. Algumas cidades do Sudeste Asiático oferecem preços significativamente mais acessíveis do que as da Europa Ocidental, tanto para habitação quanto para serviços do dia a dia. Embora o endereço exato não tenha sido oficialmente confirmado, alguns comentaristas online localizam o estabelecimento em Da Nang, no Vietnã. Esta cidade litorânea é conhecida por atrair expatriados e trabalhadores remotos graças ao seu equilíbrio entre comodidades modernas, um ambiente de vida agradável e preços moderados.

Em alguns destinos turísticos, os hotéis oferecem tarifas mensais atrativas para estadias prolongadas, especialmente fora da alta temporada. Para o hotel, isso garante uma taxa de ocupação estável. Para você, escolher essa opção pode significar conforto de alto padrão a um preço negociado.

Serviços que fazem jus a uma estadia de bem-estar.

Segundo suas publicações, o preço inclui acesso a diversas comodidades: spa, saunas, piscina e áreas de relaxamento. Diamanté Laiva (@diamantelv) menciona várias saunas e diversas instalações de bem-estar. Ela também explica que janta regularmente em um dos restaurantes do hotel, apreciando a vista panorâmica da cidade. A piscina, aberta à noite, é apontada como um dos fatores decisivos para sua escolha.

Você provavelmente consegue imaginar a sensação: terminar o dia com algumas voltas na piscina e depois voltar para uma suíte impecável. Esse tipo de conteúdo alimenta o imaginário coletivo. A ideia de substituir um aluguel tradicional por um pacote com tudo incluído atrai cada vez mais pessoas que buscam liberdade e otimização de custos.

Uma tendência impulsionada pelo trabalho remoto.

Sua experiência faz parte de uma tendência mais ampla: a expatriação estratégica. Com o aumento do trabalho remoto, muitos profissionais estão optando por destinos onde seu poder aquisitivo é maior. Certas regiões do Sudeste Asiático, assim como da América Latina e do Leste Europeu, são frequentemente citadas por sua combinação de custo de vida moderado, clima agradável e infraestrutura adequada para freelancers.

No entanto, por trás das imagens inspiradoras, também existem realidades práticas: vistos, seguro de saúde, impostos e adaptação cultural. As redes sociais costumam exibir um cenário idílico, mas todo projeto de expatriamento merece uma análise cuidadosa.

Entre a inspiração e a realidade

As reações aos vídeos dela são entusiasmadas. Muitos dizem estar prontos para experimentar. No entanto, é importante lembrar que as tarifas de hotéis variam dependendo da época do ano, da duração da estadia e de eventuais acordos negociados. O que é possível em um determinado momento em uma cidade específica não é uma regra universal.

Além disso, hospedar-se em um hotel oferece flexibilidade e serviços inclusos, mas alguns podem preferir a estabilidade de uma moradia tradicional. A história de Diamanté Laiva (@diamantelv) demonstra principalmente que existem diferentes maneiras de habitar o mundo, dependendo de suas prioridades e estratégias.

Em última análise, por trás da suíte com spa e piscina, reside uma reflexão sobre o custo de vida e as oportunidades oferecidas por determinados contextos econômicos. É um convite para ampliar seus horizontes, lembrando-se, porém, de planejar cada passo com clareza.