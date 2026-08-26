Hon föreställer sig en lösning för att rädda djur i händelse av brand.

När en brand bryter ut i en byggnad kan människor ropa på hjälp eller signalera från ett fönster. Men inför de rasande lågorna är husdjur hjälplösa och väntar desperat bakom dörren. För att varna brandmän om deras närvaro och förhindra att de omkommer har en kommunikationsbyrå skapat säkerhetsdekaler som ska placeras tydligt vid ingången till huset.

Rapportera djurens närvaro för att förhindra tragedier.

I tidningarnas "lokalnyheter" är bränder en regelbunden företeelse och hamnar obevekligt i rubrikerna. Medan de flesta rapporter rapporterar nästan inga dödsoffer och främst fokuserar på egendomsskador, nämner de nästan aldrig husdjurens öde, förutom när berättelsen antar en heroisk eller dramatisk ton.

Ändå är dessa små varelser i frontlinjen när eld sprider sig och förtär byggnaden, våning för våning. Och deras ägare, ute och gör ärenden eller är upptagna med arbete, är inte alltid där för att vaka över dem och rädda dem från fara. Vissa väljer därför att utrusta sina hem med kameror för att hålla ett öga på dem på avstånd.

Men när det otänkbara händer – på grund av en olycklig gasläcka, en olycka i hemmet eller en kriminell handling – är det för sent att ingripa. Djur kan inte tvinga upp låset eller vrida på handtaget. De är instängda, och deras skrik är dämpade jämfört med det öronbedövande sprakandet från en eld. Ibland, inkrupna i ett hörn av vardagsrummet eller gömda under en möbel, undgår de brandmännens uppmärksamhet, som tvingas agera snabbt. Och även om de flesta lokala berättelser har ett lyckligt slut, klarar sig inte alla djur oskadda. Därav vikten av att tydligt och visuellt indikera deras närvaro.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Pims & Chloé (@pimstheaussie)

Ett klistermärke som kan rädda liv

Alla har använt klistermärken någon gång: för att dekorera en kalender, liva upp en ganska intetsägande skolplanerare, dekorera baksidan av sin bil eller ge sitt tonårsrum en touch av personlighet. Klistermärket som designats av byrån STUDIO DO'COM tjänar dock inte ett estetiskt syfte utan ett viktigt. Det är tänkt som en varningsskylt och har en tecknad bild av vårt husdjur. Ett kraftfullt budskap åtföljer detta klistermärke, och det skulle kunna rädda försvarslösa levande varelser: "Ett djur inuti."

Denna klistermärke, utformad enligt samma princip som de berömda skyltarna "baby on board" eller "neighborhood watch", fästs sedan på ytterdörren som ett SOS-meddelande eller en viktig påminnelse. Mer tydlig än en personlig dörrmatta med hela familjen på avsatsen, synliggör den de som ibland är osynliga. Ett välkommet initiativ för att skydda dem som gör våra dagliga liv bättre. I kommentarerna lägger internetanvändare till den "praktiska" informationen på ett nästan samarbetsvilligt sätt. "En brandmansvän sa redan åt mig att sätta klistermärket nära dörrhandtaget för bättre synlighet", specificerar en av dem.

Ett stödjande system anpassat för alla omständigheter

Bakom STUDIO DO'COM står en kvinna som delar sitt liv och sin kärlek med Brioche, en liten hund, samt flera morrhåriga kompisar. Hon är grafisk formgivare till yrket och använder sin talang för en ädel sak. Hon skapar inte bara specialdesignade illustrationer till husdjurs ära, utan designar även användbara accessoarer avsedda för bred distribution. Orolig för sina egna djurs öde när hon lämnar hemmet var det bara naturligt att hon skulle använda sin konstnärliga touch för att förbättra deras välbefinnande.

Denna kreativa själ, vars hem liknar Noaks ark, har utökat sina designer för att anpassa sig till alla nödsituationer. Förutom klistermärket som gjort henne känd, erbjuder hon även magneter att fästa på baksidan av bilen i händelse av en olycka på vägen.

Mer än bara ett klistermärke som uppmuntrar till alla möjliga "fåniga" beteenden, är detta en lugnande skapelse, en garanti för säkerhet. För husdjursägare är det en lättnad.