Detta husdjur skulle vara det mest gynnsamma för mentalt välbefinnande

Djur berikar miljontals människors liv. När det gäller mentalt välbefinnande verkar en fyrbent följeslagare sticka ut. Vetenskaplig forskning pekar regelbundet på hundar ... samtidigt som den påminner oss om att inget djur bör adopteras enbart för att tillgodose en människas emotionella behov.

Hunden, en värdefull allierad enligt flera studier

I flera år har forskare varit intresserade av effekterna av så kallade "sällskapsdjur" på vår mentala hälsa. Även om alla husdjur kan ge tröst, visar flera studier att fördelarna ofta verkar mer uttalade hos personer som lever med en hund. Forskare observerar särskilt en större känsla av välbefinnande, en högre upplevd livskvalitet och en minskad ensamhet bland vissa hundägare. Det är dock viktigt att notera att dessa resultat belyser samband men inte bevisar att hunden är direkt ansvarig för dessa effekter.

Varför gör hunden skillnad?

Den första fördelen med att ha hund är utan tvekan att det uppmuntrar till rörelse. Dagliga promenader låter dig få frisk luft, njuta av naturligt ljus och upprätthålla regelbunden fysisk aktivitet – tre element som är kända för att bidra till ett bättre humör.

Hundar främjar också social interaktion. En promenad i en park eller runt i grannskapet blir ofta ett tillfälle att utbyta några ord med andra promenerare, att skapa band eller helt enkelt att bryta rutinen.

Slutligen ger hennes förmåga att uttrycka sin tillgivenhet och anknytning många människor en känsla av trygghet, närvaro och delaktighet som kan vara särskilt värdefull dagligen.

Andra djur har också sina fördelar.

Hunden är dock inte den enda följeslagaren som kan bringa lycka.

Katter, till exempel, är tilltalande på grund av sin lugnande närvaro och sin mer självständiga karaktär, ofta bättre lämpade för vissa livsstilar.

Kaniner, marsvin och även vissa fåglar kan också skapa ett starkt band med sin familj.

I verkligheten finns det inget sådant som ett "perfekt" djur: den bästa följeslagaren är den vars behov verkligen matchar ditt dagliga liv, din tillgänglighet och din förmåga att ta hand om den under hela dess liv.

Ett djur är aldrig en "känslomässig svamp"

Det är viktigt att komma ihåg en sak: ett djur ska aldrig adopteras som ett botemedel mot lidande eller för att bli en "känslomässig svamp". De är kännande varelser med sina egna känslor och behov. De förtjänar ett fridfullt, respektfullt och meningsfullt liv, inte att ensamma bära bördan av en människas svårigheter. Om du upplever psykisk stress är stöd från en vårdgivare fortfarande avgörande. Ett djur kan berika ett liv, men det kan aldrig ersätta lämplig vård.

Att adoptera är ett livslångt åtagande

När du bestämmer dig för att välkomna en följeslagare i ditt hem väljer du adoption framför köp. Tyvärr hyser djurhem och djurskyddsorganisationer tusentals hundar, katter och andra djur som helt enkelt väntar på en kärleksfull familj. Många tillbringar månader, ibland år, bakom djurhemmets galler eller riskerar att hamna på ett hundpensionat, när allt de ber om är en andra chans.

Att adoptera innebär också att ta ett långsiktigt ansvar. Ett djur är inte ett föremål som ska kasseras när det blir en olägenhet, beter sig illa eller när semestern närmar sig. Det är en del av familjen och förtjänar samma engagemang, tålamod och respekt under hela sitt liv.

I slutändan, även om hundar verkar erbjuda särskilt intressanta fördelar för mentalt välbefinnande, är det viktigaste fortfarande kvaliteten på den relation du bygger med din följeslagare. En omtänksam och ansvarsfull adoption, motiverad av önskan att ge ett djur ett bra liv, kommer alltid att vara den bästa utgångspunkten.