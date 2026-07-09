Hur du kan hjälpa ditt husdjur att bättre hantera värmen hemma

När temperaturen stiger känner även våra husdjur av värmen. Hundar, katter och andra sällskapsdjur har sämre förmåga än vi att reglera sin temperatur. Några enkla försiktighetsåtgärder kan bidra till att de får en bekvämare och fridfullare sommar.

Färskt vatten tillgängligt hela tiden för att hålla sig välhydrerad

Vätsketillförsel är den första nyckeln till att hjälpa ditt husdjur (hund eller annat djur) att hantera värmen bättre. Se till att deras vattenskål alltid innehåller rent, färskt (inte kallt) vatten och att den regelbundet fylls på. Att lägga till fler vattenkällor runt huset kan också uppmuntra din kamrat att dricka mer. Det är ett enkelt steg som hjälper till att upprätthålla deras välbefinnande när temperaturen stiger.

Skapa en fräschare och trevligare interiör

Ditt hem kan bli en riktig fristad från värmen. Under de varmaste timmarna, dra för jalusier, persienner eller gardiner för att begränsa solens insläpp. Utnyttja svalare tider, tidigt på morgonen eller kvällen, för att ventilera och fräscha upp luften. Låt ditt husdjur (hund eller annat djur) ha fri tillgång till de svalaste rummen, till exempel de med klinkergolv där det naturligt kan vila. En kylmatta, en säkert placerad fläkt eller lämpliga kylkläder kan också ge extra komfort.

Om du inte har någon "specifik" utrustning kan en sval, fuktig handduk placerad på golvet bli ett bekvämt utrymme där ditt husdjur kan välja att ligga ner vid behov. Och om ditt hem fortfarande är svårt att kyla ner trots dina ansträngningar, överväg andra alternativ: att tillfälligt inhysa ditt husdjur på en svalare plats med vänner eller familj, eller att besöka husdjursvänliga anläggningar (hundar eller andra djur) med luftkonditionering kan vara en bra lösning under perioder av intensiv värme.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av A STORE 🌸🥩 Naturliga godis och tuggdjur 🐶🐱 (@apetstore_)

Anpassa promenader och lekstunder

Under en värmebölja behöver din hunds rutiner anpassas. Välj promenader tidigt på morgonen eller på kvällen, när luften är svalare. Under de varmaste timmarna är det bäst att undvika långa promenader, löprundor och ansträngande lek. Var också uppmärksam på marken: asfalt som värms upp av solen kan bränna deras tassar. Även en kort promenad kan bli obekväm för din följeslagare.

Se upp för vanliga missuppfattningar: ett djur (hund eller annat) kan drabbas av värmeslag även i skuggan. En varm, dåligt ventilerad eller alltför fuktig miljö kan snabbt bli farlig. Lämna aldrig ditt husdjur ensamt i en bil, inte ens i några minuter, eftersom temperaturen i bilen kan stiga mycket snabbt.

Uppfriska ditt husdjur försiktigt

För att hjälpa ditt husdjur att känna sig lite svalare är några enkla steg effektiva och respektfulla för deras komfort. Du kan försiktigt fukta deras mage, armhålor och tassar med ljummet eller lätt kallt vatten.

Undvik dock att blöta ner dess huvud eller rygg: dessa områden är inte idealiska för att hjälpa den att avleda värme och kan vara obekväma. Undvik också iskalla duschar eller plötsliga nedsänkningar i mycket kallt vatten, vilket kan orsaka termisk chock. För hundar som gillar vatten kan en liten pool eller ett område där de kan doppa sina tassar vara ett bra sätt att svalka sig.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Orckia Bentamra (@4pattescoach.educateur.canin)

Ökad vaksamhet för känsligare hundar

Vissa hundar är särskilt känsliga för höga temperaturer. Detta gäller särskilt brachycefaliska hundar, en term som betyder "korthuvad". Deras morfologi gör andning och värmereglering svårare.

Bland de drabbade raserna finns engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops, pekinges och bostonterrier. För dessa hundar är det viktigt att vara ännu mer försiktig: begränsa utflykter till de svalaste tiderna på dagen, ge noggrann övervakning och se till att miljön är så bekväm som möjligt.

Att känna igen tecken på värmeslag

Var noga uppmärksam på ditt husdjurs beteende (hund eller annat). Kraftig flåsning, extrem trötthet, vägran att röra sig, överdriven salivproduktion, en ovanlig gång eller slöhet kan vara tecken på värmeslag.

Om du är osäker eller om ditt husdjur uppvisar dessa symtom, kontakta en veterinär omedelbart. Du kan också ringa veterinärjour 3115 , ett gratisnummer dygnet runt som hänvisar dig till en jourhavande veterinär i ditt område.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av 🦒 Café Bulle des P'tits Girafons (@cafebulledesptitsgirafons)

Med dessa få enkla vanor borde ditt husdjur (hund eller annat) kunna njuta av sommaren under bättre förhållanden. Din dagliga uppmärksamhet är deras bästa bundsförvant för att hålla sig bekväm och frisk under varmt väder.