Detta misstag under sommarpromenader kan försätta din hund i fara

Djurliv
Julia Perez
Photo d'illustration : senivpetro / Design by Magnific

När temperaturen stiger är promenader fortfarande viktiga för din hunds välbefinnande. Men under en värmebölja kan vissa vanor snabbt bli riskabla. Ett misstag förtjänar särskilt din fulla uppmärksamhet: att ta med din följeslagare ut på brännande mark under dagens varmaste timmar.

Tjära kan bli en riktig fälla

Vi tänker ofta på lufttemperaturen ... men mycket mindre på marktemperaturen. Ändå kan asfalt, asfalt eller till och med sand bli stekande heta under en stekande sol. Eftersom din hund går direkt på sina trampdynor räcker det ibland med några minuter för att orsaka smärtsamma brännskador. Röda, irriterade, spruckna eller till och med blåsor på trampdynorna är alla tecken på att marken var alldeles för varm. En promenad som borde ha varit trevlig kan sedan förvandlas till ett verkligt obehagligt minne.

Ett väldigt enkelt tips innan du åker

Innan du ger dig ut kan du göra ett snabbt test. Placera handryggen eller foten på asfalten i 5 till 7 minuter: om du känner att du behöver ta av dig den omedelbart eftersom det är för varmt, kommer din hund att känna likadant ... genom att gå på den. I det här fallet är det bäst att ändra din rutt och välja gräs, grusvägar eller skuggade områden, eller till och med skjuta upp promenaden till en svalare tid.

Vi gör vad vi kan under denna värmebölja.

Naturligtvis beror allt på din omgivning. Om du bor nära en park, ett fält eller ett stort gräsbevuxet område är det idealiskt. Din hund kan njuta av en trevligare promenad utan att behöva gå på asfalt, särskilt tidigt på morgonen när det fortfarande är svalt.

Men i hjärtat av staden, där betong finns överallt, måste man ofta brottas med begränsningar. En hund behöver gå ut för att uträtta sina behov, och beroende på ras, ålder eller temperament kommer den att behöva flera utflykter under dagen. Målet är sedan att anpassa dessa promenader.

  • Välj morgon och kväll när det är möjligt.
  • Om en utflykt är oundviklig under dagen, välj en rutt som är så skuggig som möjligt.
  • Du kan bära din hund en stund till ett gräsbevuxet område om den är liten, använda en barnvagn för vissa så kallade ömtåliga djur, eller till och med låta den bära skyddsskor om situationen kräver det.
  • En kylväst kan också ge viss komfort.
  • Slutligen, begränsa dina utflykter till ett absolut minimum: en kort promenad för naturliga behov är bättre än ett långt lek- eller löppass när det är 30 till 40 °C.

Värmeslag, en risk som aldrig bör underskattas

Hundar är mycket mindre effektiva på att avleda värme än vi är. De kyler ner sig främst genom att flåsa, ett system som snabbt blir ineffektivt i varmt väder. Överdriven flåsning, dreglande, ovanlig trötthet, svårigheter att gå eller något onormalt beteende bör omedelbart varna dig. I dessa fall, avbryt promenaden, flytta din hund till en sval plats, erbjud den vatten och kontakta en veterinär omedelbart om tillståndet inte förbättras.

Vissa hundar är ännu känsligare

Alla hundar reagerar inte på samma sätt på värme. Äldre hundar, överviktiga hundar eller de som lider av vissa sjukdomar är mer sårbara. Brachycefaliska raser, som känns igen på sina mycket korta nospartier och platta ansikten, kräver också särskild uppmärksamhet. Franska och engelska bulldoggar, mopsar, shih tzus, boxers, cavalier king charles spaniels och dogue de bordeaux kan uppleva andningssvårigheter så snart temperaturen överstiger 15 till 20 °C. För dessa raser bör promenader planeras ännu noggrannare.

Sammanfattningsvis: på sommaren, att välja de svalaste timmarna, undvika het mark och framför allt respektera din hunds rytm kommer att låta den njuta fullt ut av sina utflykter, även när temperaturen stiger.

Julia Perez
Julia Perez
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Detta husdjur skulle vara det mest gynnsamma för mentalt välbefinnande

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Detta husdjur skulle vara det mest gynnsamma för mentalt välbefinnande

Djur berikar miljontals människors liv. När det gäller mentalt välbefinnande verkar en fyrbent följeslagare sticka ut. Vetenskaplig forskning...

Hur du kan hjälpa ditt husdjur att bättre hantera värmen hemma

När temperaturen stiger känner även våra husdjur av värmen. Hundar, katter och andra sällskapsdjur har sämre förmåga än...

Översätta skall och jamrande ljud: det häpnadsväckande löftet med detta vetenskapligt utvecklade halsband

Tänk om din hund äntligen kunde berätta vad den tänker, utan att gå runt gröten eller missförstå några...

En katt avbryter en pjäs och får internet att gå amok.

En föreställning av "Romeo och Julia" tog nyligen en oväntad vändning i Turkiet. Mitt i föreställningens mest tragiska...

En veterinär varnar för de föga kända riskerna med att sova med sitt husdjur.

Att dela säng med en hund eller katt är för många en av livets små glädjeämnen. Denna lugnande...

Dessa livsmedel, mycket vanliga i hemmen, kan vara farliga för hundar.

Våra hundar delar gärna med sig av våra dagliga liv, men inte alltid våra tallrikar. Vissa basvaror i...