Detta misstag under sommarpromenader kan försätta din hund i fara

När temperaturen stiger är promenader fortfarande viktiga för din hunds välbefinnande. Men under en värmebölja kan vissa vanor snabbt bli riskabla. Ett misstag förtjänar särskilt din fulla uppmärksamhet: att ta med din följeslagare ut på brännande mark under dagens varmaste timmar.

Tjära kan bli en riktig fälla

Vi tänker ofta på lufttemperaturen ... men mycket mindre på marktemperaturen. Ändå kan asfalt, asfalt eller till och med sand bli stekande heta under en stekande sol. Eftersom din hund går direkt på sina trampdynor räcker det ibland med några minuter för att orsaka smärtsamma brännskador. Röda, irriterade, spruckna eller till och med blåsor på trampdynorna är alla tecken på att marken var alldeles för varm. En promenad som borde ha varit trevlig kan sedan förvandlas till ett verkligt obehagligt minne.

Ett väldigt enkelt tips innan du åker

Innan du ger dig ut kan du göra ett snabbt test. Placera handryggen eller foten på asfalten i 5 till 7 minuter: om du känner att du behöver ta av dig den omedelbart eftersom det är för varmt, kommer din hund att känna likadant ... genom att gå på den. I det här fallet är det bäst att ändra din rutt och välja gräs, grusvägar eller skuggade områden, eller till och med skjuta upp promenaden till en svalare tid.

Vi gör vad vi kan under denna värmebölja.

Naturligtvis beror allt på din omgivning. Om du bor nära en park, ett fält eller ett stort gräsbevuxet område är det idealiskt. Din hund kan njuta av en trevligare promenad utan att behöva gå på asfalt, särskilt tidigt på morgonen när det fortfarande är svalt.

Men i hjärtat av staden, där betong finns överallt, måste man ofta brottas med begränsningar. En hund behöver gå ut för att uträtta sina behov, och beroende på ras, ålder eller temperament kommer den att behöva flera utflykter under dagen. Målet är sedan att anpassa dessa promenader.

Välj morgon och kväll när det är möjligt.

Om en utflykt är oundviklig under dagen, välj en rutt som är så skuggig som möjligt.

Du kan bära din hund en stund till ett gräsbevuxet område om den är liten, använda en barnvagn för vissa så kallade ömtåliga djur, eller till och med låta den bära skyddsskor om situationen kräver det.

En kylväst kan också ge viss komfort.

Slutligen, begränsa dina utflykter till ett absolut minimum: en kort promenad för naturliga behov är bättre än ett långt lek- eller löppass när det är 30 till 40 °C.

Värmeslag, en risk som aldrig bör underskattas

Hundar är mycket mindre effektiva på att avleda värme än vi är. De kyler ner sig främst genom att flåsa, ett system som snabbt blir ineffektivt i varmt väder. Överdriven flåsning, dreglande, ovanlig trötthet, svårigheter att gå eller något onormalt beteende bör omedelbart varna dig. I dessa fall, avbryt promenaden, flytta din hund till en sval plats, erbjud den vatten och kontakta en veterinär omedelbart om tillståndet inte förbättras.

Vissa hundar är ännu känsligare

Alla hundar reagerar inte på samma sätt på värme. Äldre hundar, överviktiga hundar eller de som lider av vissa sjukdomar är mer sårbara. Brachycefaliska raser, som känns igen på sina mycket korta nospartier och platta ansikten, kräver också särskild uppmärksamhet. Franska och engelska bulldoggar, mopsar, shih tzus, boxers, cavalier king charles spaniels och dogue de bordeaux kan uppleva andningssvårigheter så snart temperaturen överstiger 15 till 20 °C. För dessa raser bör promenader planeras ännu noggrannare.

Sammanfattningsvis: på sommaren, att välja de svalaste timmarna, undvika het mark och framför allt respektera din hunds rytm kommer att låta den njuta fullt ut av sina utflykter, även när temperaturen stiger.