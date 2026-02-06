Hon lider av Tourettes syndrom och visar hur hennes hund hjälper henne att hantera sina tics.

Att leva med tics hindrar dig inte från att älska, drömma eller lysa. Vid 23 års ålder visar Baylen Dupree på ett autentiskt sätt hur hennes hund blir en sann allierad i att lugna hennes kropp och sinne, samtidigt som hon ökar medvetenheten bland miljontals människor om verkligheten kring Tourettes syndrom.

En visuell demonstration som talar för sig själv

I en video som delades i början av februari på TikTok och Instagram ger Baylen Dupree en jämförelse som är lika enkel som den är gripande. På flygplatsen filmar hon sig själv i två distinkta ögonblick. I det första ögonblicket håller hon sin lilla vita hund, Fluffy, bekvämt sittande i sitt knä. Hon klappar honom; hennes kropp är avslappnad, hennes ansikte lugnt och hennes motoriska och verbala tics är nästan obefintliga.

I det andra utdraget framträder hon ensam, utan sin fyrbenta följeslagare: ofrivilliga rörelser återkommer, ljud uppstår utan att hon kan kontrollera dem.

Denna slående kontrast illustrerar konkret den lugnande effekten av ett djurs närvaro på dess nervsystem. Det är inte magi, utan en kraftfull emotionell mekanism: kontakt, emotionell trygghet och mildhet minskar stress och därmed intensiteten hos ticsen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Baylen Dupree (@baylen_dupree)

Fluffys viktiga roll: mer än ett djur, ett emotionellt stöd

Fluffy är inte bara en bedårande hund. Han fungerar som ett sant känslomässigt ankare. Hans närvaro lugnar, stabiliserar och ger trygghet. Genom att minska ångest hjälper han indirekt till att minska frekvensen och intensiteten av tics. Detta band mellan människa och djur illustrerar den terapeutiska kraften i känslomässiga relationer, oavsett om de är mänskliga eller mellan arter.

Ett liv levt i offentlighetens ögon, men aldrig reducerat till en diagnos.

Med miljontals följare på TikTok och Instagram håller sig Baylen Dupree inte tillbaka för att dela med sig av sitt dagliga liv. Hon går ännu längre genom att dela sin resa i en reality-TV-serie på TLC-nätverket, "Baylen Out Loud". Säsong 2 följer hennes försök att bättre hantera sina tics, tvångssyndrom, relationer, känslor och kärleksliv.

Förlovad med Colin Dooley sedan februari 2025 planerar hon aktivt sitt bröllop. Hon beskriver det kommande evenemanget som "en stor familjefest" där hon vill känna sig vacker, stark och helt och hållet sig själv. Hon planerade till och med blommiga kläder till sina hundar långt innan hon valde bröllopsdatumet. Ett glädjefyllt bevis på att hennes liv inte definieras av hennes sjukdom, utan är fyllt av planer, skratt och kärlek.

Dekonstruera missuppfattningar om Tourettes syndrom

Genom sina publikationer bekämpar Baylen även ihållande stereotyper kring Tourettes syndrom. I motsats till vad många tror begränsar han sig inte till vulgärt språk. Han omfattar:

Motoriska tics, såsom plötsliga rörelser i nacke, axlar eller ansikte.

Vokala tics, såsom ofrivilliga ljud, ord eller fraser.

Ökad känslighet för stress, vilket förstärker symtomen.

Genom att visa sitt ofiltrerade vardagsliv påminner hon oss om att denna neurologiska sjukdom är en del av henne, men den definierar inte hennes värde, hennes skönhet eller hennes förmåga att leva livet fullt ut.

I slutändan överskrider Baylens video sociala medier. Den erbjuder en värdefull skildring av en sjukdom som ofta missförstås. Genom att öka medvetenheten, personliga projekt och vardaglig motståndskraft förkroppsligar Baylen Dupree en generation som vägrar att gömma sig. Hon väljer att leva livet fullt ut, att älska djupt och att omvandla sina sårbarheter till styrkor. Och Fluffy, hennes lojala följeslagare, är en av de vackraste symbolerna för detta.