Flossie fyller 30 år: världens äldsta katt firar sin födelsedag

Flossie blåser inte bara ut 30 ljus: han befäster ytterligare sin plats i kattens historia. Denna brittiska katt, erkänd av Guinness World Records som världens äldsta katt, har just firat sin 30-årsdag, en ålder som motsvarar ungefär 140-150 människoår enligt veterinäruppskattningar.

Ett rekord certifierat av Guinness World Records

Flossie föddes den 29 december 1995 och fick officiellt titeln "äldsta levande katt" i november 2022, då han redan var 27 år gammal. Sedan dess har han fortsatt att trotsa tid och statistik, då en huskatts genomsnittliga livslängd vanligtvis är runt 12 till 15 år. Trots sin dövhet och svårt nedsatta syn betonar Guinness rekordlag att han fortfarande är aktiv, mild och vid relativt god hälsa för sin ålder.

🥳 Möt Flossie — den äldsta levande katten på planeten fyller 30 år idag Flossie föddes den 29 december 1995 – vilket gör henne ungefär 140–150 människoår gammal vid omvandling från katt till människa. Hon har länge funnits med i Guinness rekordbok för sin exceptionella livslängd. ... pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA (@nexta_tv) 29 december 2025

Ett turbulent liv och fyra hem på 30 år

Flossie föddes i en kull herrelösa katter som bodde nära ett sjukhus i Merseyside, nordvästra England. En anställd på sjukhuset adopterade honom initialt, innan han togs om hand av den anställdes syster efter hennes död 2005. Fjorton år senare gick även denna kvinna bort, och Flossie tillbringade ytterligare tre år med en annan familjemedlem innan han anförtroddes välgörenhetsorganisationen Cats Protection, som så småningom placerade honom hos Victoria Green.

En sen adoption som förändrar allt

När Victoria Green upptäckte Flossies veterinärjournaler insåg hon att katten var… 27 år gammal. "Vi blev chockade", sa den lokala samordnaren för Cats Protection och noterade att det är sällsynt att hitta adoptörer som är villiga att ta hand om ett så gammalt djur. Victoria gjorde särskilda förberedelser för honom, och installerade till och med en liten stege för att hjälpa honom att komma upp i soffan, samtidigt som hon förklarade att Flossie fortfarande hoppar runt som en kattunge.

En symbolisk årsdag för alla kattälskare

När Flossie fyller 30 år ansluter hon sig till den mycket exklusiva klubben av exceptionellt långlivade katter, även om det absoluta rekordet fortfarande innehas av Creme Puff, en texansk hona som dog vid 38 år och 3 dagar. Hennes berättelse belyser vikten av att adoptera äldre katter: med rätt vård, en trygg miljö och mycket tillgivenhet kan även mycket gamla katter leva många fler lyckliga år. För både Victoria och Flossie är denna födelsedag inte bara en siffra: det är ett firande av ett sent men värdefullt band.

Ytterst är Flossie en symbol för ömhet, motståndskraft och vikten av uppmärksam vård för äldre djur. Hennes resa, präglad av flera hem och en sen adoption, påminner oss om att varje katt, oavsett ålder, förtjänar en andra chans och massor av kärlek. När hon firar sin 30-årsdag inspirerar Flossie alla djurälskare att värdesätta varje ögonblick de tillbringar med sina fyrbenta följeslagare, för varje år räknas och varje band är värdefullt.