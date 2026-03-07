"Det verkar overkligt": medan hon wakesurfar befinner hon sig mitt i en grupp delfiner

Anaëlle G.
@cass.officiel/Instagram

Innehållsskaparen @cass.officiel upplevde nyligen ett magiskt ögonblick under wakesurfing, plötsligt omgiven av en flock delfiner. Denna Instagram-video, som blev viral inom några timmar, har fängslat internetanvändare som förundras över denna marina skönhet.

Vad är wakesurfing?

Wakesurfing är en hybridvattensport som kombinerar element från surfing och wakeboarding. En båt skapar en artificiell våg i sitt kölvatten och bogserar först föraren via ett rep. När föraren är iväg släpper han repet och surfar fritt på denna "oändliga våg" utan att vara fastbunden, i 16-18 km/h, och utför trick och svängar.

Överraskningsgästdelfiner

I videon njuter innehållsskaparen @cass.officiel och hennes vänner av kristallklart vatten när delfiner plötsligt dyker upp och simmar i takt med surfbrädan. De hoppar, rider på vågen och skapar en magisk symbios i vattnet. Bildtexten "En dröm som går i uppfyllelse" fångar perfekt den råa känslan i denna improviserade balett.

Internetanvändare är charmade: "Så vackert!"

Kommentarerna svämmar över av beundran: ”Så vackert, jag får gåshud”, ”Magiskt ögonblick, tack för att du delar detta”, ”Det verkar overkligt, delfiner vet hur man känner igen vackra själar.” Många drömmer om att återuppleva denna sällsynta koppling mellan människor och natur och berömmer deras exceptionella tur.

Kort sagt, en symbol för frihet i vattnet och djurens gemenskap, frammanar den här videon magin i oväntade möten. En film som får dig att vilja glidflyga på vattnet, med eller utan delfiner!

Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Tillbringar våra husdjur för mycket tid framför skärmar?

