I Australien dyker ett djur som tros ha varit utdött i 80 år upp igen i en exceptionell video.

Ett litet pungdjur som tros ha varit utdött i årtionden har nyligen filmats i norra Australien. Denna återupptäckt har återupptäckt hoppet för lokal biologisk mångfald och bevarandeprogram.

En nordlig Quoll filmad efter mer än 80 års frånvaro

Det var i norra Queensland som en automatisk kamera fångade en oväntad sekvens i januari 2026. Djuret som identifierades är den norra quoll-katten, även kallad nordlig quoll-katten (Dasyurus hallucatus), en art vars närvaro inte hade bekräftats lokalt på mer än 80 år.

Observationen ägde rum i Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, ett reservat som förvaltas av Australian Wildlife Conservancy. Detta skyddade område i Cape York-regionen är tillägnat bevarandet av utrotningshotade arter och restaureringen av ekosystem. I ett meddelande som publicerades på sina sociala medier beskrev organisationen upptäckten som "ett uppmuntrande tecken" och betonade "vikten av bevarandeinsatser som styrs av vetenskaplig forskning".

En art som försvagats av flera hot

Den norra quollen är ett litet, nattaktivt pungdjur som känns igen på sin rödbruna päls med vitt spräck, sin ljusare mage och sin relativt glesa, mörka stjärt. En gång utbredd i norra och östra Australien minskade dess populationer drastiskt under 1900-talet. Flera faktorer förklarar denna minskning. Introduktionen av sockerrörspaddan, en mycket giftig invasiv art, fick stora konsekvenser: många quollar förgiftades i ett försök att äta den.

Förutom predation av introducerade djur som katter och rävar, bränder samt förlust och fragmentering av livsmiljöer, anses arten vara lokalt utdöd i vissa områden. Videon som togs i januari markerar därför det första visuella beviset på dess närvaro i just detta område på flera decennier.

En upptäckt full av hopp

För forskare och reservatets tjänstemän är denna återupptäckt mycket betydelsefull. Nick Stock, chef för Piccaninny Plains-reservatet, förklarade att "varje återupptäckt räknas" och noterade att dessa observationer rättfärdigar de ansträngningar som gjorts för att skydda stora naturområden. Videon visar bara en individ, men den banar väg för vidare forskning. Team på plats hoppas kunna avgöra om andra nordliga quolls finns i regionen och om en liten population har lyckats överleva trots hoten.

En påminnelse om den australiska biologiska mångfaldens bräcklighet

Australien har en av de högsta utrotningsnivåerna av däggdjur i världen under de senaste två århundradena. Endemiska arter, ofta högt specialiserade, är särskilt sårbara för snabba förändringar i sin miljö. Att den norra quoll-arten återkommer i denna region betyder inte att arten är utom fara. Den är fortfarande klassad som hotad och kräver kontinuerligt skydd. Denna exceptionella video fungerar dock som en påminnelse om att när det gäller biologisk mångfald är vissa berättelser inte förutbestämda. Även efter årtionden av frånvaro kan arter överleva i stillhet, förutsatt att deras livsmiljö bevaras.

Sammanfattningsvis, filmad i ett reservat i Queensland, representerar återkomsten av den norra quoll-fågeln efter mer än 80 års lokal frånvaro ett stort genombrott för australiska forskare. Även om försiktighet fortfarande är nödvändig, tjänar den här videon som en påminnelse om vikten av att skydda ekosystem i stor skala.