Dessa djur utmanar förutfattade meningar om "kvinnlig makt".

I djurvärlden tar kvinnor plats och hävdar sig. Feministiska ikoner finns i överflöd i naturen, och de bär inte kappor utan har päls, fjädrar eller fjäll. Förutom att skydda sina avkommor utmanar dessa honor som befolkar naturen könsroller och är mycket mer utvecklade än vi inser. Låt oss ta fram våra anteckningsböcker och anteckna.

När djur lär oss läxor om jämlikhet

Naturdokumentärer fokuserar inte bara på lejonens libido eller fångar spektakulära giraffstrider. Medan de flesta filmer i det vilda visar mödrar som älskar sina ungar och honor som campar i sina lyor, är detta bara en kort glimt av djurlivet. Boken " The Feminist Animal ", medförfattad av 13 specialister, fyller på egen hand i alla luckor från det förflutna och avslöjar den fulla omfattningen av kvinnlig makt i naturen.

Innan Jane Goodall och andra banbrytande kvinnliga forskare engagerade sig, förkroppsligade männen det "starka könet". De kämpade för att vinna hjärtan och mark, och jagade för att försörja sina familjer. Kort sagt, de hade alla fördelar. Kvinnor, å andra sidan, var passiva: helt enkelt där för att ta hand om de unga och säkerställa familjelinjens fortsättning. Länge framställda som bara statister, är de dock inte enbart hängivna moderskapet. De har andra färdigheter på sitt CV.

I den pulserande djurvärlden bär hanar av sjöhästar liv, ston förstår systerskap bättre än vissa människor, och clownfiskar förändrar sina reproduktionsorgan. Bland kejsarpingvinerna fiskar honorna för att samla proviant medan hanarna ruvar äggen. Enligt denna väl dokumenterade information är djuren mer öppensinnade och avancerade än människor. Här är en kort lista över dessa kvinnliga djur som bevisar att hanlig dominans inte är en "universell naturlag".

Hyenor: Skamlösa matriarker

Medan bönsyrsan slukar sina partners hela och är noga med att inte lämna några spår av deras brott, finns det också mer pacifistiska, feministiska djur. De framställs ofta i filmer som listiga och enkla varelser, men i verkligheten är de ett av de mest kraftfulla exemplen på ett matriarkalt samhälle.

Bland fläckiga hyenor är honorna dominanta. De är större, starkare och styr klanhierarkin. Även de mest imponerande hanarna är underordnade dem. Resurser, födoprioriteringar, kollektiva beslut: allt går igenom dem. Ett annat överraskande faktum: den fläckiga hyenhonan har en "pseudo-penis", och ingen blinkar. En bra anekdot att dra fram för att imponera på en social sammankomst.

Elefanter: Kraft genom erfarenhet

Ett annat inspirerande exempel: afrikanska elefanthjordar. Även här är strukturen matriarkal. Gruppens ledare är i allmänhet den äldsta honan. Hennes roll? Att komma ihåg vattenhål under perioder av torka, känna igen faror och vägleda flockens rörelser.

Medan makten hos vissa arter tillhör segraren i en strid, är elefanter mer eftertänksamma. Deras auktoritet vilar inte på fysisk styrka, utan på erfarenhet och kollektivt minne. Det är en lugn, strategisk, skyddande kraft. Ett ledarskap baserat på överföring och visdom. En vacker metafor för att påminna oss om att leda inte betyder att krossa, utan att vägleda.

Hanrävar: hängivna fäder

Rödrävar är delvis pionjärer inom pappaledighet. Även om vi behöver lagar och reformer för att genomföra det, är det för dessa hunddjur nästan instinktivt. Efter att ha fött ungar tar hanen rödräven särskild hand om sin partner och avkomma. Han tar inte bara med sig mat tillbaka till ilan; han är verkligen involverad i att uppfostra ungarna: han leker med dem och lär dem livets viktiga lärdomar. Han är en förebildlig pappa som lättar (lite) sin partners mentala börda.

Hanliga sjöhästar: de som bär liv

En gravid man? På en mänsklig skala skulle detta tyvärr vara mycket kontroversiellt. Ändå är det normen bland sjöhästar. Hanen bär äggen och genomgår förlossningens prövning. Honan, å sin sida, hittar en hane som hon kan anförtro sina ägg till, och sedan återvänder hon för att leka i havets djup. Tillräckligt för att skicka rysningar längs ryggraden på inbitna mansrättsaktivister.

Bin: en drottning… och tusentals arbetsbin

I en bikupa är den berömda "drottningen" en källa till intriger. Ändå är hennes roll inte den av en auktoritär monark. Hon säkerställer reproduktionen, medan arbetsbina, alla honor, håller igång kupan: byggnation, skydd och livsmedelsproduktion. Makten är distribuerad, funktionell och kollektiv. Överlevnad beror på en mycket effektiv organisation där honorna intar nästan alla nyckelpositioner.

I slutändan är observation av vilda djur och växter inte bara ett "zen-tidsfördriv". Det är en djupgående lärorik upplevelse om feminism, jämlikhet och könsidentitet. Om vi skulle reinkarneras som djur, har vi redan vår favorit...