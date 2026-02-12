Han erkänner att han ljugit om att "hans hund togs bort" och väcker ilska bland internetanvändare.

Sociala medier kan vara en otrolig lekplats, men också ett riktigt minfält. Cyril Schreiner, en fransk innehållsskapare känd för sina humoristiska videor på TikTok och Instagram, lärde sig detta den hårda vägen. Hans senaste "skämt", som simulerade kidnappningen av hans mops Albert, utlöste en massiv våg av ilska online och förvandlade vad han ansåg vara ett "skämt" till en viral skandal.

Bluffen som gick för långt

Allt började för ungefär en månad sedan. Cyril Schreiner skapade falska övervakningsfilmer som visade den påstådda kidnappningen av Albert av maskerade främlingar (han använde inte ens sin riktiga hund: en säck potatis fungerade som ersättare). Den 5 februari publicerade han en rörande video där han "hittade" Albert och låtsades vara enorm lättnad. Hans följare, rörda av historien, delade sedan sina egna berättelser om försvunna husdjur, i tron att alltihop var iscensatt.

Bekännelsen och den offentliga ursäkten

Inför ökande press och kontroverser erkände Schreiner sin lögn den 10 februari i en ursäktsvideo som publicerades på TikTok och Instagram. Han förklarade att hans ursprungliga avsikt var rent humoristisk: "Jag ville skapa underhållning, glädje", sa han, samtidigt som han erkände att vissa saker "inte är till för skämt". Han erkände att han agerat dumt och insisterade på att han aldrig menade att visa respektlöshet för människor som faktiskt hade förlorat sina husdjur.

Cyril Schreiner berättade också att han hade haft "ett svårt personligt år", präglat av en gradvis desillusionering av sociala medier och en nästan automatisk produktion av videor. Han hävdar att han inte agerade utifrån ekonomiska kalkyler, men medger att han förlorat partnerskap, trovärdighet och pengar på grund av denna falska kidnappning.

Internetanvändarnas explosiva ilska

Trots dessa ursäkter var den allmänna reaktionen hård. Tusentals internetanvändare uttryckte sin upprördhet och kallade gesten "manipulativ", "respektlös" eller värre. Många ansåg att "denna bluff trivialiserar smärtan hos familjer som verkligen har drabbats av husdjursstölder". Uppmaningar till bojkott spred sig: gilla-markeringar togs bort, prenumerationer avbröts och det fanns till och med hot om rättsliga åtgärder mot plattformarna för felinformation. På bara några dagar gick Cyril Schreiner från populär influencer till digital paria.

Det här fallet illustrerar perfekt riskerna med att skapa innehåll till varje pris. Cyril Schreiner, som byggde sitt rykte på absurd humor och familjesketcher, ansluter sig till en lista av influencers som har gått över gränsen till humor. Djurliv är inte något att leka med, och det är oacceptabelt att utnyttja deras svåra situation för att skapa uppmärksamhet. Att låtsas vara ett djurbortförande, även för en förmodad sketch, trivialiserar ett verkligt trauma som tusentals familjer upplevt vars husdjur tragiskt har blivit stulna. Denna typ av innehåll går över en etisk gräns: bakom humorn ligger verkligt lidande, och detta bör aldrig användas som enbart "komiskt material".

I slutändan är denna kontrovers inte bara en "engångsskandal": den fungerar som en påminnelse till alla innehållsskapare och deras communities. Engagemang och uppmärksamhet bör inte prioriteras framför respekt och ansvar. Fallet med Cyril Schreiner och hans mops Albert visar att gränsen mellan humor och respektlöshet kan vara mycket tunn på sociala medier.