Vi trodde att den här accessoaren från 1990-talet var bortglömd, men den gör comeback 2026.

Mode älskar att gräva i sina arkiv. Efter flera ikoniska plagg från 1990- och 2000-talen gör ett håraccessoar som många trodde var förpassat till bakre delen av lådorna comeback. År 2026 gör sicksackbandet en oväntad comeback ... och det kan mycket väl bli ett av de roligaste håraccessoarerna just nu.

Sågs på modeveckans catwalks

Sicksackbandet gjorde comeback på Paris modevecka. På Miu Mius catwalk bar flera modeller denna ikoniska, omedelbart igenkännbara, taggiga accessoar. Detta hårband, som består av små, successiva vågor, ofta gjorda av metall eller plast, hjälper till att dra håret bakåt samtidigt som det ger frisyren struktur.

På catwalken användes den för att skapa enkla men ändå mycket grafiska looks, där ansiktet var avtäckt och håret naturligt framhävt. För många modebedömare är detta val ingen slump. Det är en del av en bredare trend: omtolkningen av de estetiska koderna från 1990-talet och början av 2000-talet.

En kultaccessoar från 1990-talet

För många väcker sicksackbandet omedelbart minnen från slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. På den tiden fanns detta accessoar överallt: på skolgårdar, i tonårstidningar och på röda mattan. Flera kändisar bidrog avsevärt till dess popularitet. Britney Spears och Paris Hilton bar det vid ett flertal tillfällen, medan David Beckham också anammade det och bidrog till att göra det till en framträdande del av popkulturen.

Dess framgång berodde till stor del på dess unika form. Pannbandets vågor håller håret på plats samtidigt som de skapar en subtil volym vid toppen. Resultatet: en snabb, praktisk frisyr som omedelbart ger stil utan större ansträngning.

Den storslagna återkomsten av år 2000-estetiken

Om denna accessoar gör comeback idag beror det också på att den passar in i en trend som är väldigt närvarande i dagens mode: år 2000-estetiken. Denna term hänvisar till de populära stilarna runt år 2000, som nu återupptäckts och omtolkats av designers. Under de senaste säsongerna har många varumärken återvänt till den visuella koden från denna period. Miniväskor, färgglada hårspännen, tonade glasögon och pannband återvänder gradvis till kollektioner och vardagliga stilar.

Det sicksackmönsterda pannbandet passar perfekt in i denna omfamning av nostalgi. För yngre generationer representerar det ett roligt retropryl. För andra frammanar det helt enkelt en tid då modet tillät sig mer lätthet och experimenterande.

Ett enkelt tillbehör att använda

Om den här accessoaren gör comeback trendigt är det också tack vare dess enkelhet. Till skillnad från vissa avancerade frisyrer låter sicksackbandet dig styla håret på några sekunder. Det kan bäras på många sätt:

med håret nedfällt för en naturlig och avslappnad frisyr

med en hästsvans eller knut för att visa upp ansiktet

på kort hår för att ge frisyren dimension

Detta accessoar har också fördelen att det passar alla hårtexturer och längder. Det syftar inte till att förvandla ditt hår, utan snarare att komplettera och framhäva det som det är.

En nostalgi som överskrider generationer

Återkomsten av sicksackbandet illustrerar perfekt hur mode fungerar: det som verkade föråldrat kan plötsligt bli trendigt igen några decennier senare. Accessoarer från 1990- och 2000-talen fortsätter att inspirera designers och tilltala nya generationer. Omarbetade, moderniserade eller helt enkelt omformade med en touch av ironi, finner de ett andra liv i aktuella trender.

I slutändan fungerar detta lilla accessoar – sicksackbandet – som en påminnelse om något viktigt: skönhet är också en lekplats. Och ibland räcker ett enkelt hårband för att ge din stil en retro touch full av personlighet.