I Paris återinför den här skådespelerskan den eleganta sidobelägingen.

Skönhetstrender utvecklas regelbundet, och vissa frisyrer som anses vara "föråldrade" gör ofta comeback. Detta är fallet med sidodelen, som verkar uppleva en återuppgång i popularitet. Under Paris modevecka väckte den franska skådespelerskan Léa Seydoux uppmärksamhet genom att bära denna frisyr, vilket återupplivade intresset för denna frisyr.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Paris modevecka

Léa Seydoux deltog i Louis Vuittons modevisning som hölls på Cour Carrée på Louvren i Paris. Evenemanget, som skapades av den konstnärliga ledaren Nicolas Ghesquière, samlade ett flertal personligheter från mode- och filmvärlden. För tillfället valde den franska skådespelerskan en elegant frisyr med mjuka vågor och en sidoskillning. Denna enkla men sofistikerade look fångade snabbt uppmärksamheten hos modebedömare och skönhetsentusiaster.

En frisyr inspirerad av klassisk elegans

Sidoskiljning har länge förknippats med Hollywoods estetik. På 1940- och 50-talen anammade många skådespelerskor denna stil för att rama in sina ansikten och ge sina frisyrer rörelse. Denna typ av frisyr skapar ofta en något asymmetrisk lugg, vilket ger en sofistikerad effekt utan att kräva komplex styling. I Léa Seydouxs fall parades frisyren med naturliga vågor, vilket förstärkte en elegant och romantisk look.

Återkomsten av en trend från 2000-talet

Sidoskilen var också en avgörande hårtrend på 2000-talet och början av 2010-talet, och den antogs i stor utsträckning på röda mattan och i vardagen. Under de senaste åren har hårtrenderna gynnat mellanskilen, som anses vara mer modern och minimalistisk. Men vissa stylister och frisörer ser nu en gradvis återkomst av sidoskilen, särskilt på modevisningar och evenemang.

Ett enkelt knep för att ge håret volym

Utöver dess estetiska tilltalande effekt erbjuder en sidodel också en praktisk fördel: den kan ge håret volym. Frisörer förklarar att "att flytta delningen bort från den naturliga hårfästet skapar en känsla av dimension vid rötterna." Detta gör att håret ser tjockare ut och ger rörelse åt frisyren. Denna teknik används ofta för att ge volym till fint hår eller för att strukturera en frisyr utan att använda för många stylingprodukter.

Genom att visa upp sig med en sidoskillning under Paris modevecka tog Léa Seydoux tillbaka en klassisk frisyr i rampljuset, en stil som mycket väl kan göra comeback bland de nuvarande trenderna. Lätt att uppnå och smickrande, denna frisyr bevisar att en enkel hårdetalj ibland kan förvandla en hel look.