Enligt en frisör bevisar dessa fyra tecken att din frisyr inte passar dig.

Du lämnar salongen med oklanderligt hår, och ändå, några timmar senare, verkar spegeln spela dig ett spratt. Klippningen du valt kanske inte passar din naturliga hårstruktur. Enligt den kände frisören Christophe Nicolas Biot visar vissa synliga tecken på att en klippning kanske inte är rätt för ditt hår. Men framför allt, kom ihåg: den enda personen som kan avgöra om en klippning passar dig är du själv.

1. Hår som pufflar upp och förlorar sin form

Känns det som att ditt hår sticker ut åt alla håll? Det betyder inte nödvändigtvis att ditt hår är "ohanterligt". Christophe Nicolas Biot förklarar att när längderna blossar ut oregelbundet beror det ofta på att klippningen inte följer hårets naturliga rörelser. Bristen på struktur skapar denna volym som är svår att tämja, även med de bästa stylingprodukterna. En välsittande klippning bör tvärtom arbeta med håret, inte emot det, för att framhäva ditt hår varje dag.

2. Hårstrån som sticker ut trots alla dina ansträngningar

Du borstar håret, applicerar serum och behandlingar, och ändå vägrar vissa hårstrån att sitta kvar? Frisören påpekar ett vanligt misstag: att klippa vått hår. Vatten sträcker tillfälligt ut hårfibrerna, vilket förvränger den naturliga formen på lockar eller vågor. När håret är torrt återfår det sin autentiska rörelse, vilket kan ge intrycket av en "misslyckad" klippning. Att förstå denna dynamik gör att du bättre kan välja en frisyr som kompletterar din textur snarare än att kollidera med den.

3. En ihållande mousseliknande konsistens

Ser ditt hår fortfarande puffigt eller frissigt ut även efter att du använt utjämnande schampon och anti-frissbehandlingar? Detta tyder ofta på att din klippning inte respekterar hårets naturliga struktur. Christophe Nicolas Biot betonar att det inte handlar om att korrigera din struktur, utan om att välja en klippning som kompletterar den. En bra klippning bör skapa en balans mellan form och naturlig rörelse, så att ditt hår kan uttrycka sig fullt ut utan att du ständigt behöver platta eller plattgöra det.

#hårvård #frisör #hårklippning ♬ Originalljud - Christophe Nicolas Biot @christophenicolasbiot Du har fel klippning. ❌ Om ditt hår är puffigt, frissigt eller sticker ut trots all din vård kanske problemet inte ligger i dess natur… utan i klippningen. Misstaget kommer ofta från att klippa vått hår. Vatten slappnar av hårfibrerna, förvränger rörelsen och maskerar den sanna texturen. När håret är torrt faller det aldrig som det ska. En torrklippning avslöjar ditt hårs sanning. Den respekterar den naturliga rörelsen, följer den faktiska volymen och strukturerar utan att det går av. ✂️ Hos Christophe Nicolas Biot görs varje torrklippning strå för strå, med sax, på levande hår. Och avslutas alltid med en växtbaserad glansbehandling som fixerar formen och förseglar nagelbanden. Prenumerera för att bättre förstå ditt hår och avslöja dess skönhet utan att förvandla det. ✨ #hår

4. Det ständiga behovet av att jämna ut eller platta till

Om du lägger ner tid på att plattsätta håret eller släta tillbaka lockarna för att uppnå önskad look kan det vara ett tecken på att klippningen inte är rätt för dig. Experten noterar att många försöker "kamouflera" en klippning som inte passar deras naturliga vågor. Ditt hår förtjänar dock att uppskattas precis som det är. Formen som en olämplig frisyr påför hamnar i konflikt med din textur istället för att framhäva den.

Den föreslagna lösningen: torrkapning… men framför allt, ditt omdöme

Inför dessa tecken rekommenderar Christophe Nicolas Biot torrklippning, en teknik som följer hårets naturliga rörelser och strukturerar formen utan att platta till texturen. Denna metod möjliggör ett harmoniskt och lättstylat resultat, samtidigt som den respekterar ditt hårs natur.

Framför allt är det bästa rådet enkelt: den enda personen som verkligen kan avgöra om en frisyr passar dig är du själv. Hår är en målarduk för personligt uttryck, och det finns inga universella regler. Oavsett om du älskar dina ostyriga lockar, ditt frissiga hår eller dina eleganta längder, bör ditt val först och främst tillfredsställa dig. Trender och experters åsikter kan vägleda dig, men din tillfredsställelse är fortfarande den ultimata standarden. Ditt hår är trots allt ditt: ha kul, experimentera och omfamna det som gör dig lycklig.

Kort sagt, istället för att fokusera på vad din frisyr "borde" vara enligt standarder eller externa åsikter, observera helt enkelt vad som fungerar för dig. Om du känner dig bra i ditt hår, oavsett om det är lockigt, rakt, frissigt eller ostyrigt, så passar det dig perfekt.