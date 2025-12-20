Search here...

Stranger Things-frisyrerna är inte längre en hemlighet: deras skapare avslöjar äntligen allt.

Frisering
Émilie Laurent
Secret coiffures Stranger Things
Extrait de la série Stranger Things

Medan "Stranger Things" förbereder sig för att avsluta sitt sista kapitel är fansen för upptagna med att följa historien om Upside Down för att fokusera på karaktärernas frisyrer. Många lovordar dock skådespelarnas frisyrer. Och Steve Harrington förkroppsligar naturligtvis 80-talets estetik perfekt, med sin fönade frisyr och några rufsiga hårstrån.

Otroliga hårförvandlingar

Om du är ett inbitet "Stranger Things"-fan är du förmodligen bekant med alla karaktärers profiler, Demogorgonernas svagheter, Elevens favoritmat och reglerna i "Dungeons & Dragons". Men har du lagt märke till karaktärernas otroliga frisyrer, oroande realistiska? Långt ifrån att vara bara detaljer definierar frisyrerna hos Wheelers, Byers och den oförbätterlige Steve serien och förankrar den ordentligt i sin tid.

Berättelsen utspelar sig på 80-talet, eran med Walkmans, jeans med hög midja och färgglada kläder. Naturligtvis var det viktigt med konsekvens från topp till tå. Så hårstylisten Sarah Hindsgaul lånade ut sin expertis till skådespelarna för en förvandling som kändes som ett språng tillbaka i tiden.

Du ryste säkert åt Wills visuellt stötande skålklippning och kanske till och med åt Billys gyllene mullet. Du ville säkert också ta några kort på Millie Bobby Browns vågiga, fransiga bob under hennes tid i Kalifornien. Ändå är dessa klippningar konstverk, resultatet av otaliga timmars arbete. Tunna rullar och massor av hårspray är oumbärliga bakom scenen. Faktum är att frisören själv delar exklusiva glimtar bakom kulisserna med sina miljoner följare.

250 permanenter gjorda på inspelningsplatsen

De ikoniska frisyrerna från 80-talet, minutiöst återskapade i serien, är långt ifrån universellt älskade. De väcker dåliga minnen för vissa, symboler för nostalgi för andra, och framkallar blandade reaktioner. Internetanvändare har inte tvekat att jämföra Eddies frisyr med en mopp eller Billys med råttsvansar. Självklart kan du göra vad du vill med ditt eget hår.

Den verkliga bedriften ligger i varje frisyrs stadga och hållbarhet, särskilt i händelsernas hetta. För att uppnå den där vågiga looken som var så typisk för årtiondet, hängav sig frisören åt en gammal praxis som en gång ansågs vara reserverad för äldre i exklusiva områden: permanenten. Hon utförde inte mindre än 250 stycken under fotograferingen. Detta förklarar varför dessa lösa lockar håller trots intensiva strider med demogorgoner och den påtagliga fuktigheten i Upside Down.

Men även peruker som skapar den perfekta illusionen

Stranger Things officiella hårstylist, ansvarig för de expertutformade, rufsiga lookerna och frisyrerna som är mer realistiska än originalet, tog sig också några friheter. I den senaste säsongen, som ni ivrigt väntar på, bär Nancy en peruk, mjukare och lösare än tidigare. Millie Bobby Brown, som spelar Eleven, seriens stjärna, är inte heller främmande för peruker. Även om hon gick med på att raka av sig huvudet under den första säsongen, väljer hon otroligt realistiska peruker under de efterföljande säsongerna.

Eddie, en rockare i hjärtat, har också ett falskt hår som speglar hans stil: eldigt, ostyrigt och provokativt. Och det är just poängen. Frisyrerna utvecklas i takt med sina karaktärer för att ytterligare betona budskapet.

Trots alla dessa silkeslena avslöjanden upprätthåller hårstylisten spänningen kring de använda produkterna, men de är definitivt mer sofistikerade än "Farrah Fawcette"-sprayen som nämndes av den käre Steve Harrington.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
Denna rödbaserade hårfärg håller på att bli trenden för tillfället.
Visa upp dina gråa rötter: hårtrenden vi inte förutspådde

