Ingen tid för en föning? Det här tricket ger volym på 5 minuter.

Ingen tid för en full föning? Det här tipset, som upptäcktes i en reel av makeupartisten @makeupbymelissam på Instagram, ger volym till hårrötterna på under 5 minuter, utan att röra resten av håret. Perfekt för att gå från utekvällar till drinkar efter jobbet utan att spendera ytterligare en timme framför spegeln.

En metod utformad för "dagen efter en föning"

Idén är enkel: rädda gårdagens håravfall genom att bara arbeta med det område som har blivit platt, nämligen rötterna på toppen av huvudet. Detta lämnar de redan raka eller vågiga längderna ifred, vilket sparar värdefull tid samtidigt som den ursprungliga stilen bevaras. För att uppnå detta använder @makeupbymelissam några viktiga produkter som är lätta att ha till hands:

3 locktänger med stor diameter

1 hårstylingklämma

1 fön- eller stylingkräm

1 lätt fixerande spray.

Steg-för-steg-volymen på 5 minuter

Applicera en liten mängd stylingkräm direkt på rötterna högst upp på huvudet och släta ut håret bakåt med fingrarna eller en platt borste.

Isolera en stor hårsektion framtill, släta ut den och platta till den åt sidan med borsten och klämman för att styra rörelsen ordentligt.

Släta ut ett hårstrå med en hårtork (eller en hårtork med rund borste) på baksidan av huvudet och linda det sedan omedelbart runt en locktång.

Upprepa operationen på den centrala delen av skallen upp till pannkanten, för att skapa ett "band" av homogen volym.

Spraya en lätt spraydimma på locktängerna på avstånd för att fixera frisyren utan att göra dem stela.

Låt verka i några minuter (den tid det tar att sminka sig eller klä på sig), ta sedan försiktigt bort locktängerna och flytta rötterna med fingrarna.

Resultatet: rötterna är luftiga igen, hårets topp ser "uppväckt" ut och det hela ger en illusion av en nyföning.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Melissa Murdick (@makeupbymelissam)

Varför det här tricket fungerar så bra

Den här tekniken fokuserar enbart på hårrötterna, där volymen först plattas ut, istället för att borsta om hela håret. Detta undviker att överhetta de redan stylade längderna, samtidigt som volymen tillförs precis där ögat först dras till sig.

Under helgerna, när tiderna hopar sig snabbare än schampon, kan detta riktade knep bli en praktisk "nödsituation" för de som behöver det: tre papiljotter, lite produkt, några minuter, och håret återfår omedelbart volymen. Naturligtvis finns det ingen skyldighet att ha volym, en föning eller en "polerad" frisyr för helgerna eller en utekväll: du kan göra precis vad du vill med ditt hår, beroende på ditt humör, din energi och dina önskningar.