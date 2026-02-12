Inget mer kladd av läppglans under måltiderna: tricket du behöver veta

Det är ett fruktat ögonblick. Att äta med läppglans är en känslig operation. Ibland måste man utföra lite ansiktsgymnastik eller göra några grimaser för att få ut det mesta av sin morgonmakeup och undvika att förstöra den. För att säkerställa att klibbigt läppglans håller emot måltidernas test och sitter kvar trots rejäla tuggor har en innehållsskapare upptäckt en speciell teknik.

En teknik som räddar oss från förlöjligande

Läppglans hade försvunnit från våra sminkväskor till förmån för nude läppenna och lätt tonat balsam. Men nyligen har det gjort comeback och pryder våra läppar med sina skimrande noter och isiga toner. Även om läppglans, med sin silkeslena, smältande konsistens, ger den eftertraktade glowy- effekten i smink, har det också sina nackdelar.

Glansen fastnar på allting, och i slutet av måltiden är det mer kvar på gaffeln än på munnen. Allting fastnar på denna klibbiga substans, och i slutet av festen blir till och med smulorna till dekorationer i sig själva, ätbara strass. Och det är ännu värre med snabba måltider som hamburgare, som kräver en rejäl vridning av käken.

Kort sagt, att äta med läppglans är nästan omöjligt. Men det är ingen fråga om att svälta sig bara för att bevara den där sminkningen som gjorde dig sen i morse. Innehållsskaparen @hashandlyss, som har ett glasartat läppglans så tjockt att du nästan kan se din spegelbild i det, har hittat en subtil teknik för att lösa problemet. Och allt handlar om munrörelser. Hennes läppar kommer inte i direkt kontakt med maten. Hon håller maten mellan tänderna och tungan och tuggar sedan sin rostade bit som vanligt. Resultatet: ingen överföring.

Att äta med läppglans, en upplevelse som får ett leende att locka

Att äta med läppglans är ämnet för otaliga memes och roliga videor online. På sociala medier filmar skönhetsälskare sig själva med kycklingvingar eller paninis under hakan för att demonstrera sin teknik och dela med sig av sin till synes medfödda gest. De hittar på smarta avledningsmanöver för att undvika att överanstränga sina läppar. För att dricka använder de sugrör för att förhindra att det sirapsliknande läppglanset kladdar ut. Det är praktiskt taget en färdighet värd att lägga till i ditt CV.

När vi äter med läppglans tenderar vi att vara extra försiktiga och tänka mer på hur våra läppar ser ut efteråt än på själva smaken. Ändå frågar internetanvändare i kommentarerna: "I värsta fall kan vi bara applicera det igen, eller hur?" Men de mest bekymrade vet bättre: det handlar inte om att slänga på ett lager gloss som man skulle göra med läppbalsam. Man måste omdefiniera konturerna med en penna, blanda ut produkten med en exakt pensel och leka med skuggor. Det är en konstform. Därav denna idiotsäkra, om än något okonventionella, strategi för att förlänga det felfria utseendet på din makeup.

Dessa andra skönhetshemligheter för ett långvarigt läppglans

Klibbigt, kladdigt och fingeravtryckssäkert läppglans är inte oundvikligt. Även om det finns fler och fler "optimala" formler med ett "kladdfritt" löfte tryckt i fetstil på förpackningen, är det inte ovanligt att förlora lite glans. Även om det är ganska enkelt att matta och fixera ett klassiskt läppstift med lite löst puder, är det lite mer komplicerat med läppglans. Läppglans är dock inte oförenligt med mat. Du behöver bara sluta använda det som om du poserar för en reklam och börja använda det som ett proffs.

Om du vill äta fritt utan att oroa dig för att ditt läppglans ska göra motstånd mot tänderna kan du förstärka det i förväg och göra det "vattenfast". På TikTok applicerar skönhetsfantaster primer innan de applicerar sitt läppglans, medan andra använder en borste istället för den traditionella applikatorn för bättre produktfördelning.

Att äta med läppglans på är skrämmande. Vi är alltid rädda för att förstöra vår makeup, och även om läppglans ibland är smaksatt är det aldrig trevligt att svälja det. Med denna välutvecklade teknik är det inget annat än ett dåligt minne.