Hattar och håravfall: att skilja fakta från fiktion

På vintern håller din favoritmössa dig varm och skön ... men du hör ibland att den kan skada håret, eller till och med få det att falla av. Måste du välja mellan komfort och hårhälsa? Goda nyheter: läkarkåren har talat, och ditt hår kan andas ... av lättnad.

Myten om hatten som "ansvarig för skallighet"

Du har säkert hört att man blir skallig av att bära keps. Denna missuppfattning, som länge förknippats med män, sprider sig nu till kvinnor i och med vinterns ankomst: är en hatt dåligt för håret? Enligt Elithair-kliniken är svaret tydligt: nej, en hatt orsakar inte håravfall. Håravfall är främst kopplat till genetiska, hormonella och näringsmässiga faktorer. Med andra ord är det varken din hatt, din halsduk eller din kappa som avgör ditt hårs öde. Så du kan njuta av dina vinteraccessoarer utan skuld eller rädsla för din hårtäthet.

Vad hatten (sällan) kan orsaka

Även om hattar inte är ansvariga för håravfall, kan de i vissa fall orsaka mindre obehag. I ett av sina Instagram-inlägg förklarar Elithair-kliniken att när en hatt bärs mycket hårt och under längre perioder kan det leda till traktionsalopeci eller ytligt hårbrott. Detta är dock sällsynt och drabbar främst fall av upprepad friktion eller överdriven spänning i hårbotten.

Kort sagt: det är inte själva hatten som är problemet, utan hur du bär den. En välsittande, bekväm och icke-kompressiv hatt passar perfekt till din hårbotten och ditt hår.

Hygien: din bästa hårpartner

Den verkliga risken med att bära hatt är mer relaterad till hygien än håravfall. Svett, stillastående fukt och talgbildning kan irritera hårbotten och orsaka klåda, inflammation eller, i sällsynta fall, follikulit.

För att undvika detta rekommenderas att tvätta din mössa minst en gång i veckan om du använder den dagligen. För mer sporadisk användning räcker det att tvätta den var 3:e till 5:e gång, eller så snart den har kommit i kontakt med svett. Om du har fett hår eller svettas mycket är det särskilt fördelaktigt att tvätta den oftare för att bibehålla din hårbottens hälsa och ditt hårs skönhet.

Att välja rätt material för att skämma bort ditt hår

Alla tyger är inte skapade lika när det gäller att ta hand om ditt hår. Mjuka, lena material är dina bästa allierade för att minimera friktion och bevara hårfibrerna. Siden, satin eller vissa fina, välstickade ulltyper rekommenderas särskilt. Bomull kan också vara lämpligt för vardagsbruk, men det tenderar att absorbera fukt och vara något strävare, särskilt för fint, torrt eller lockigt hår. Om du verkligen vill skämma bort ditt hår, välj andningsbara och bekväma tyger som respekterar både din hårbotten och din frisyr.

Kort sagt, du kan fortsätta bära dina favorithattar med fullständig sinnesro. När de väljs, vårdas och bärs på rätt sätt kommer de inte att skada din hårbotten eller hårets täthet. Ditt hår kommer att förbli vackert och värt att fira, både vinter och sommar.